Kemal Bey kusura bakmasın ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu’nu nasıl keşfettiğini” şöyle anlatmış:
“Belediye başkanlığı sürecinde başarılıydı, Beylikdüzü’ne gittiğimde yaptığı çalışmaları birebir gözlemleme imkanım oldu. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapması, ama vatandaşlar arasında ayrım yapmaması, toplumun her kesiminde sıcak ve samimi ilişki kurması... İşte gerçekten de ‘İstanbul için aradığımız belediye başkanı budur’ diye kafamın bir yerinde tuttum ve izlemeye devam ettim...”
CHP’DE BAŞARI MODELİ
Okuyunca İmamoğlu’nu benim keşfim geldi aklıma. 2014 yerel seçiminden sonra dikkatimi çekince araştırmıştım. 11 Mayıs 2014’te Hürriyet Ege’de seçim sonrası CHP İzmir’deki tartışmalardan söz edip “CHP’den bir başarı modeli” başlığıyla şöyle demişim:
“* CHP’de tartışmaları bırakıp örnek alınacak modeller yok mu? Olmaz mı? Değil CHP’ye, tüm siyasal partilere bile örnek olabilecek bir yerden söz edeyim. Neresi mi? İstanbul Beylikdüzü. 30 Mart’ta İstanbul’da belediyenin değişip AK Parti’den CHP’ye geçtiği tek yer. İngilizce İşletme mezunu, ailesinin inşaat taahhüt işinde çalışan, evli, üç çocuk babası, 44 yaşındaki Ekrem İmamoğlu’nun ilginç çalışma öyküsü var:
İKTİDAR İÇİN KOLLARI SIVAMIŞ
* İmamoğlu, 2009 yerel seçiminden sonra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na atanmış. İlçenin küçük bir ofisi, borcu, çoğu aktif olmayan 500’e yakın üyesi varmış. Merkezi 500 metrekarelik modern binaya taşımış, kongrede ilçe başkanı seçilmiş.
* Hedefini koymuş... Bir sonraki belediye başkanlığı seçiminde iktidar olmak. Kolları sıvamış.
* Geçmişteki başkanlara ulaşıp eski ve yeni yönetimleri kaynaştırmış. 10 mahallenin 6’sında CHP zayıfmış. Etkin isimler belirlenip mahalle başkanlıkları oluşturulmuş. Mahallelerdeki temsilcilikler ‘Dayanışma Evi’ olmuş, yardımlaşma kültürü oluşturulmuş.
SORGUSUZ SUALSİZ YARDIM
* Yüzlerce, binlerce aile o evlere girip çıkmış. Kimi eşya getirmiş, kimi sorgusuz sualsiz yardım almış. Kimseye hangi partiden olduğu sorulmamış. Kimse partiye üye olmaya zorlanmamış. Birçok insan dayanışma evlerinde kınasını, nişanını, taziyesini yapmış. Böylece binlerce insana ulaşılıp CHP ile temas kurmaları sağlanmış.
* 12 Eylül 2010 referandumu öncesinde adeta yerel seçim çalışması yapılmış. Vatandaşla pazarda, çarşıda, festivalde, evinde, sitesinin bahçesinde, yazlıklarda, sahilde buluşulmuş. İstanbul’da belediyenin AK Parti’de olup referandum sonucunun ‘Hayır’ çıktığı tek yer Beylikdüzü olmuş.
500’DEN 7 BİN ÜYEYE
* 2011 genel seçimi öncesi halkla temas sürmüş. 2009 yerel seçiminde yüzde 30 olan oy oranı yüzde 39’a çıkmış. İlk yıl üçe katlanan üye sayısı her yıl bin civarında artmış. 30 Mart öncesinde 5 binin üzerine çıkmış, yerel seçim sürecinde 7 bini aşmış.
* İlçe örgütlenmesinde yalnızca kadın ve gençlik kolları varken, 13 komisyon oluşturulmuş. (Yerel yönetim, hukuk, sağlık, eğitim, bilişim, iş-istihdam vb) Yönetimde kadınların yer alması desteklenmiş, yüzde 50’ye yakın yer almış.
* İmamoğlu, hafta sonları kafeteryalarda halkla buluşmuş, siyaset konuşulmuş, CHP anlatılmış. Sosyal medyada da insanlara ulaşılmış.
SABAHLARI ÇAY SİMİT
* Etkinlikler, konserler, koro geceleri düzenlenmiş, resim ve fotoğraf sergileri açılmış. 25’e yakın okula yardım edilmiş.
* Sabah erkenden işe gidenlere çay, simit, poğaça, spor yapanlara elma ve su dağıtılmış. Farklı zamanlarda yoksullara yardımlar yapılmış.
* Halkın farklı sorunlarıyla ilgilenilmiş, cenazelerine, düğünlerine katılmaya özen gösterilmiş, iş bulmalarına yardımcı olunmuş.
* İmamoğlu’nun aday adaylığı 6 ay sürmüş. Halkla buluşmuş, sosyal medya ve medya çalışmaları yapılmış, ön seçimde tüm rakiplerinin toplamından fazla oy almış.
O VARSA ÇÖZÜM DE VAR
* Projelerini aday adaylığından önce hazırlamış, yerel seçim kampanya sürecinde profesyonellerle çalışmış.
* Rakiplerle ilgili negatif kampanya yürütülmemiş. Kötü propaganda yapanlarla muhatap olunmamış, hukuk önünde hesaplaşma yöntemi seçilmiş.
* 10 mahallede 30 seçim koordinasyon ofisi açılmış. Gençlik ile Yaşlılar ve Engelliler Koordinasyon Merkezleri açılmış. Bu kesimlere birebir ulaşılmış.
* 500’ü aşkın gönüllü örgütlenmiş. Seçim günü 551 sandıkta 2 binin üzerinde insan çalışacak şekilde örgütlenilmiş. Seçim günü ise 4 bine yakın insan sandıklara sahip çıkmış.
‘İmamoğlu varsa çözüm var’, ‘İmamoğlu çalışacak Beylikdüzü değerini bulacak’ da sloganlar...
Yöntemini dinlediğim Beylikdüzü örneği ilgimi çekti, aktarayım dedim. Yoksa daha Başkan Ekrem İmamoğlu’yla görüşemedik bile. Ne dersiniz, belki de birilerine yararı olur...”
NOT: İmamoğlu bu yazıdan sonra telefonla arayıp teşekkür etmişti. Başarılar diliyorum.
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BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Şu kalsın aklınızda; yürekten uğurlanan insan, tekrar ağırlanmaz... (Aziz Nesin)
Kemal Bey kusura bakmasın ama...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu’nu nasıl keşfettiğini” şöyle anlatmış:
“Belediye başkanlığı sürecinde başarılıydı, Beylikdüzü’ne gittiğimde yaptığı çalışmaları birebir gözlemleme imkanım oldu. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapması, ama vatandaşlar arasında ayrım yapmaması, toplumun her kesiminde sıcak ve samimi ilişki kurması... İşte gerçekten de ‘İstanbul için aradığımız belediye başkanı budur’ diye kafamın bir yerinde tuttum ve izlemeye devam ettim...”
CHP’DE BAŞARI MODELİ
Okuyunca İmamoğlu’nu benim keşfim geldi aklıma. 2014 yerel seçiminden sonra dikkatimi çekince araştırmıştım. 11 Mayıs 2014’te Hürriyet Ege’de seçim sonrası CHP İzmir’deki tartışmalardan söz edip “CHP’den bir başarı modeli” başlığıyla şöyle demişim:
“* CHP’de tartışmaları bırakıp örnek alınacak modeller yok mu? Olmaz mı? Değil CHP’ye, tüm siyasal partilere bile örnek olabilecek bir yerden söz edeyim. Neresi mi? İstanbul Beylikdüzü. 30 Mart’ta İstanbul’da belediyenin değişip AK Parti’den CHP’ye geçtiği tek yer. İngilizce İşletme mezunu, ailesinin inşaat taahhüt işinde çalışan, evli, üç çocuk babası, 44 yaşındaki Ekrem İmamoğlu’nun ilginç çalışma öyküsü var:
İKTİDAR İÇİN KOLLARI SIVAMIŞ
* İmamoğlu, 2009 yerel seçiminden sonra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na atanmış. İlçenin küçük bir ofisi, borcu, çoğu aktif olmayan 500’e yakın üyesi varmış. Merkezi 500 metrekarelik modern binaya taşımış, kongrede ilçe başkanı seçilmiş.
* Hedefini koymuş... Bir sonraki belediye başkanlığı seçiminde iktidar olmak. Kolları sıvamış.
* Geçmişteki başkanlara ulaşıp eski ve yeni yönetimleri kaynaştırmış. 10 mahallenin 6’sında CHP zayıfmış. Etkin isimler belirlenip mahalle başkanlıkları oluşturulmuş. Mahallelerdeki temsilcilikler ‘Dayanışma Evi’ olmuş, yardımlaşma kültürü oluşturulmuş.
SORGUSUZ SUALSİZ YARDIM
* Yüzlerce, binlerce aile o evlere girip çıkmış. Kimi eşya getirmiş, kimi sorgusuz sualsiz yardım almış. Kimseye hangi partiden olduğu sorulmamış. Kimse partiye üye olmaya zorlanmamış. Birçok insan dayanışma evlerinde kınasını, nişanını, taziyesini yapmış. Böylece binlerce insana ulaşılıp CHP ile temas kurmaları sağlanmış.
* 12 Eylül 2010 referandumu öncesinde adeta yerel seçim çalışması yapılmış. Vatandaşla pazarda, çarşıda, festivalde, evinde, sitesinin bahçesinde, yazlıklarda, sahilde buluşulmuş. İstanbul’da belediyenin AK Parti’de olup referandum sonucunun ‘Hayır’ çıktığı tek yer Beylikdüzü olmuş.
500’DEN 7 BİN ÜYEYE
* 2011 genel seçimi öncesi halkla temas sürmüş. 2009 yerel seçiminde yüzde 30 olan oy oranı yüzde 39’a çıkmış. İlk yıl üçe katlanan üye sayısı her yıl bin civarında artmış. 30 Mart öncesinde 5 binin üzerine çıkmış, yerel seçim sürecinde 7 bini aşmış.
* İlçe örgütlenmesinde yalnızca kadın ve gençlik kolları varken, 13 komisyon oluşturulmuş. (Yerel yönetim, hukuk, sağlık, eğitim, bilişim, iş-istihdam vb) Yönetimde kadınların yer alması desteklenmiş, yüzde 50’ye yakın yer almış.
* İmamoğlu, hafta sonları kafeteryalarda halkla buluşmuş, siyaset konuşulmuş, CHP anlatılmış. Sosyal medyada da insanlara ulaşılmış.
SABAHLARI ÇAY SİMİT
* Etkinlikler, konserler, koro geceleri düzenlenmiş, resim ve fotoğraf sergileri açılmış. 25’e yakın okula yardım edilmiş.
* Sabah erkenden işe gidenlere çay, simit, poğaça, spor yapanlara elma ve su dağıtılmış. Farklı zamanlarda yoksullara yardımlar yapılmış.
* Halkın farklı sorunlarıyla ilgilenilmiş, cenazelerine, düğünlerine katılmaya özen gösterilmiş, iş bulmalarına yardımcı olunmuş.
* İmamoğlu’nun aday adaylığı 6 ay sürmüş. Halkla buluşmuş, sosyal medya ve medya çalışmaları yapılmış, ön seçimde tüm rakiplerinin toplamından fazla oy almış.
O VARSA ÇÖZÜM DE VAR
* Projelerini aday adaylığından önce hazırlamış, yerel seçim kampanya sürecinde profesyonellerle çalışmış.
* Rakiplerle ilgili negatif kampanya yürütülmemiş. Kötü propaganda yapanlarla muhatap olunmamış, hukuk önünde hesaplaşma yöntemi seçilmiş.
* 10 mahallede 30 seçim koordinasyon ofisi açılmış. Gençlik ile Yaşlılar ve Engelliler Koordinasyon Merkezleri açılmış. Bu kesimlere birebir ulaşılmış.
* 500’ü aşkın gönüllü örgütlenmiş. Seçim günü 551 sandıkta 2 binin üzerinde insan çalışacak şekilde örgütlenilmiş. Seçim günü ise 4 bine yakın insan sandıklara sahip çıkmış.
‘İmamoğlu varsa çözüm var’, ‘İmamoğlu çalışacak Beylikdüzü değerini bulacak’ da sloganlar...
Yöntemini dinlediğim Beylikdüzü örneği ilgimi çekti, aktarayım dedim. Yoksa daha Başkan Ekrem İmamoğlu’yla görüşemedik bile. Ne dersiniz, belki de birilerine yararı olur...”
NOT: İmamoğlu bu yazıdan sonra telefonla arayıp teşekkür etmişti. Başarılar diliyorum.
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Şu kalsın aklınızda; yürekten uğurlanan insan, tekrar ağırlanmaz... (Aziz Nesin)