İzmir’in cenneti yargı yolunda

“KUŞÇU Hoca” diye bilinen Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıkı, Kuş Cenneti için kolları sıvadı yine.

Geçen mayıs ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) ile uygulama protokolünü imzalamadı, yönetimi devraldığını açıkladı. Üstelik İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğündeki birliğin bölgeye 3 kuruş yatırım yapmadığını iddia etti. Buna karşın Başkan Aziz Kocaoğlu, yapılanları kamuoyuyla paylaştı.

Kanuna muhalefet ediliyor

Ve şimdi Prof. Sıkı, Cennet’in milli park ilan edilmemesini yargıya taşıma hazırlığında olduğunu vurgulayıp, konunun gelişimini özetle şöyle diyor:

“Özellikle Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, zaman geliyor kendi aldığı kararları bile yok sayıyor. Milli park ilanı için daha önce hazırladığı gerekçeli raporları ve MP haritalarını hazırlamamış ve geçmişi yokmuş gibi davranarak konuyu başka mecraya sürüklüyor. İşin daha da kötüsü 1999’daki Koruma Kurulu kararını uygulamayarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ediyor.

İzmir Kuş Cenneti’nin uluslararası sözleşmeler (Paris 1966, Bern 1984 ve Ramsar 1998) ile TC Devleti’nin kendi mevzuatımızdan doğan haklarını korumak için 2863 Sayılı Kanun’a muhalefet eden DKMP Genel Müdürlüğü için Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”



Konuyla ilgili kronolojik gelişme:

1- 1996’da Orman Bakanı Halit Dağlı’nın Sasalı Kuş Cenneti’nin (İzmir Kuş Cenneti) milli park ilan edileceğini kamuoyuna duyurması

2- İzmir Kuş Cenneti Öneri Milli Parkı hakkında gerekli etütlerin yapılması ve ilgili 7 bakanlığa görüş sorulması (06.12.1996 Genel Müdür Yardımcısı Durhasan Koca imzalı resmi evrak)

3- 9 Şubat 1998’de Bayındırlık ve İskan, 18 Kasım 1998’de Tarım ve Köyişleri, 29 Nisan 1999’da Kültür bakanlıklarının Kuş Cenneti’nin milli park ilanına olumlu görüş bildirmeleri. Bu üç bakanlık daha önce olumsuz görüş bildirmiş olup yaptığım yazışmalar sonucu olumlu görüş vermeleri sağlanmıştır.

Kurul kararı bağlayıcıdır

4- Kültür Bakanlığı’nın olumlu görüşü son derece önemli. Bu kararı Koruma Kurulu almış ve 2863 Sayılı Kanun’a göre herkesi bağlayıcı niteliktedir.

5- 1996-2004 arasında ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerde milli park ilanı ile ilgili 61 haber yayınlanmış olup, konu ile ilgili hiçbir kişi, kurum ve STK olumsuz görüş bildirmemiştir. 6- 13 Mart 2012’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a milli park ilanı hakkında resmi yazı yazılmış, 15 Haziran 2012’de İzmir Kuş Cenneti’nin Milli Parklar Kanunu kapsamında değerlendirildiği ve incelendiği, hazırlanan rapor 5 Ağustos 2013’te 4. Bölge Müdürlüğü tarafından DKMP Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

‘Çalışma devam ediyor’ denildi

7- 11 Haziran 2014’te İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevaplamasını istediği soru önergesi. ‘İzmir Kuş Cenneti’nin milli park statüsünde değerlendirilmesi gibi bir çalışma yapılmakta mıdır. Yapılması planlanmakta mıdır?’ soruları sorulmuştur. 8- Bakan Eroğlu 15 Ağustos 2014’de cevap vermiş, ‘Gediz Deltası’nın (İzmir Kuş Cenneti) milli park olarak ilan edilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir’ ifadesini kullanmıştır. 9- 7 Haziran 2017’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a burasının milli park ilanı hakkında tekrar resmi yazı yazılmış ve 5 Temmuz 2017’de DKMP Genel Müdürlüğü’nden şahsıma gelen yazıda Kuş Cenneti’nin milli park ilanı hakkında tek kelime söz edilmemiştir.

Genel müdürlük adeta direniyor

10- İzmir Kuş Cenneti’nin milli park ilanını 1999’daki Koruma Kurulu kararına rağmen DKMP Genel Müdürlüğü geciktirince son kez 27 Aralık 2017’de Bakan Eroğlu ile DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş’a mail gönderilmiş ve faks çekilmiştir. Alınan cevapta 1996’da kendi bakanlıklarının başlattığı prosedürden bahsedilmeyerek milli park ilanının 21 yıl sonra değerlendirileceğinden bahsedilmiştir. Kuş Cenneti’ni milli park ilan etmemek için adeta direnen DKMP Genel Müdürlüğü’nün tutumunu, bu alanla ilgili neler düşündüğünü kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”



Flamingolara

18 bin yuva

Prof. Dr. Mehmet Sıkı, İzmir Kuş Cenneti’nde oluşturulan ‘Flamingo Adası’nda kuluçkaya yatan flamingoların yuvalarını Uzman Ahmet Kaya, Biyoloji öğrencisi Onur Obut, Orman Muhafaza Memuru Mithat Parlak’la saydı. Sıkı, “80’li yıllarda flamingolar 75-100 yuvada kuluçkaya yatarken 2017’de 18 bin 340 yuva sayıldı. 36 bin 680 flamingoya ev sahipliği yapıldı. En az 15 bin yavru yetişmiştir” dedi.



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SÖZ SİZİN

Bu otopark zammı

enflasyondan da çok

Kahramanlar Katlı Otopark hakkında yazdığınız gün belediyeden 2018 yılı yeni zam oranları bilgisi geldi. Göztepe Katlı Otoparkı abonesiyim. 240 lira olan ücreti 2018 için 300 lira olarak bildirdiler. Yüzde 25’lik fahiş zam için hiçbir geçerli açıklama olamaz diye düşünüyorum. Bu oran enflasyonun kat kat üstünde. Sanırım atıl duran Kahramanlar Otoparkı’nın fiyatını bizlerden çıkarıyorlar. (Sevinç Çapar)

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Çöp atacak

yer olmayınca







Burası Mavişehir Bölgesi, Gediz Deltası’nın Körfez’le buluştuğu ve binlerce flamingo, albatros, turna ve diğer türlerin üreme ve yaşama alanı. Bir tane bile çöp atacak nokta yok. Tabi ki çöpü buralara atmak için sebep değil ama lütfen acil tedbir. (Azmi Arı)



BİR ALINTI

Barış Kaşıkçı’dan: Vasiyetimdir; her şeyi zamana bırakıyorum. (Ece Ayhan)