İzmir’de partilerin sınavı ilçelerde

BUGÜNLERDE gözler CHP İzmir’de. Uzun süredir beklenen adaylar açıklandı.
Peki, kıyamet mi koptu? Yoooo, yalnızca bazı ilçelerde deprem havası var gibi. CHP’nin İzmir’de Büyükşehir’le birlikte 23 belediye başkanlığı vardı. Dört başkan yeniden aday oldu, biri başka ilçeye kaydırıldı, biri de Büyükşehir’e. Bir ilçe adaylığı da ittifaka verildi. Büyükşehir ve 15 ilçe değişmiş oldu. (O 15 başkana neden aday yapılmadıkları anlatılacak, ‘Başarısızdınız, uyumsuzdunuz’ falan denilecek mi? Yoksa, ‘demokratik olarak böyle uygun gördük, gerisi hikaye’ diye mi düşünülüyor?)
SOYER’LE ÖRGÜTE MORAL
Beklentilerin tersine, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile aday Tunç Soyer örnek davranış sergiledi, birlik-beraberlik mesajlarıyla örgüte moral verdi. Bazı ilçelerdeyse adaylar sindirilemedi, tepkiler yükseldi. Parti Meclisi adayları onaylanmayan Bayraklı ve Buca için son kararı verecek. MYK’dan geçen adaylar mı oylanır yine, başka isimler mi çıkar, mevcut başkanlarla devam mı edilir bilemem.
KURMAYLARIN İŞİ KOLAY DEĞİL
AK Parti cephesi ise İzmir’de rahat, çalışmalar sürüyor. Aslında bu yerel seçimde İzmir’deki yarış ilçelere odaklanacak. Cumhur İttifakı, 8 olan ilçe sayısını artırmaya çalışacak. CHP’de ise amaç, o 8 ilçenin çoğunu kazanmak. CHP’de bu 8 ilçenin, 2014’te aday göstermedeki yanlışlıklar yüzünden kaybedildiği savunuluyor. Bakalım bu kez aday seçimi ne denli başarılı? Aday gösterilmeyen belediye başkanları işe ne ölçüde sarılır? Bazı ilçelerde de sürprizler yaşanır mı? CHP ve AK Parti kurmayları bu yarışta çok önemli tabii ki. Herkese kolay gelsin.
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BİR TEPKİ HAREKETİ
Ve imza kampanyası:
O fabrika satılmasın
ALSANCAK’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’nın 16 Nisan’da satışa çıkarıldığını duyurmuştum. O yapıyla ilgili hep söylerim:
“* İzmirliler almak için ortaklık kurar mı? İmeceyle alınıp, İzmir’e bir eser kazandırılabilir mi?
* İktidarıyla muhalefetiyle tüm milletvekilleri el ele vererek, fabrikanın, (Tarihi Havagazı Fabrikası gibi) İzmir’in belleği olmasını sağlar mı?
MÜZE GİBİ KALICI ESER
* Fabrikanın İzmir adına alınması, Büyükşehir’e tahsisi ya da kent belleğine ışık tutacak hale gelmesi için başka formüller bulunabilir. Ve İzmir tüm ülkeye örnek olacak farkını ortaya koyar. Tarihi fabrikanın İzmir ve İzmirli için en verimli şekilde değerlenmesini, müze gibi kalıcı eser yapılmasını diliyorum.”
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarihi fabrikayı istedi. Ancak ihale seçimden sonra ve gelecek yeni başkanlar da ister, ısrarcı olur mu?
ASFALYALAR ATMASIN
Ve tarihi fabrikanın satışına karşı bir grup harekete geçti, sosyal medyada “Asfalyalar Atmasın” adıyla platform kuruldu. Özelleştirmenin durdurulması için Danıştay’a dava açılacak. Yine de ihale açılırsa İzmirliler’in alması için formül üretilecek. Belki de her vatandaşın katkıda bulunması gündeme gelecek. Platforma destek için vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapılırken, “Tarihi Elektrik Fabrikası Satılmasın” sloganıyla imza kampanyası başlatıldı. Tarihi fabrikayla ilgili bugünkü yazıyı, bir umudumu yineleyerek noktalıyorum:
“Belki özelleştirmeden vazgeçilir, ‘Fabrika İzmir’indir, İzmir’in kalsın’ denir.”
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BİR ALINTI
Naciye Ölçüm’den: Hayata tepeden bakarsan, insanların sadece tepesini görürsün. Hayata daima insanlarla aynı mesafeden bak. O zaman insanların hem yüzünü, hem kalbini görürsün. (Şemsi Tebrizi)
İzmir’de partilerin sınavı ilçelerde
BUGÜNLERDE gözler CHP İzmir’de. Uzun süredir beklenen adaylar açıklandı.
Peki, kıyamet mi koptu? Yoooo, yalnızca bazı ilçelerde deprem havası var gibi. CHP’nin İzmir’de Büyükşehir’le birlikte 23 belediye başkanlığı vardı. Dört başkan yeniden aday oldu, biri başka ilçeye kaydırıldı, biri de Büyükşehir’e. Bir ilçe adaylığı da ittifaka verildi. Büyükşehir ve 15 ilçe değişmiş oldu. (O 15 başkana neden aday yapılmadıkları anlatılacak, ‘Başarısızdınız, uyumsuzdunuz’ falan denilecek mi? Yoksa, ‘demokratik olarak böyle uygun gördük, gerisi hikaye’ diye mi düşünülüyor?)
SOYER’LE ÖRGÜTE MORAL
Beklentilerin tersine, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile aday Tunç Soyer örnek davranış sergiledi, birlik-beraberlik mesajlarıyla örgüte moral verdi. Bazı ilçelerdeyse adaylar sindirilemedi, tepkiler yükseldi. Parti Meclisi adayları onaylanmayan Bayraklı ve Buca için son kararı verecek. MYK’dan geçen adaylar mı oylanır yine, başka isimler mi çıkar, mevcut başkanlarla devam mı edilir bilemem.
KURMAYLARIN İŞİ KOLAY DEĞİL
AK Parti cephesi ise İzmir’de rahat, çalışmalar sürüyor. Aslında bu yerel seçimde İzmir’deki yarış ilçelere odaklanacak. Cumhur İttifakı, 8 olan ilçe sayısını artırmaya çalışacak. CHP’de ise amaç, o 8 ilçenin çoğunu kazanmak. CHP’de bu 8 ilçenin, 2014’te aday göstermedeki yanlışlıklar yüzünden kaybedildiği savunuluyor. Bakalım bu kez aday seçimi ne denli başarılı? Aday gösterilmeyen belediye başkanları işe ne ölçüde sarılır? Bazı ilçelerde de sürprizler yaşanır mı? CHP ve AK Parti kurmayları bu yarışta çok önemli tabii ki. Herkese kolay gelsin.
-----
BİR TEPKİ HAREKETİ
Ve imza kampanyası:
O fabrika satılmasın
ALSANCAK’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’nın 16 Nisan’da satışa çıkarıldığını duyurmuştum. O yapıyla ilgili hep söylerim:
“* İzmirliler almak için ortaklık kurar mı? İmeceyle alınıp, İzmir’e bir eser kazandırılabilir mi?
* İktidarıyla muhalefetiyle tüm milletvekilleri el ele vererek, fabrikanın, (Tarihi Havagazı Fabrikası gibi) İzmir’in belleği olmasını sağlar mı?
MÜZE GİBİ KALICI ESER
* Fabrikanın İzmir adına alınması, Büyükşehir’e tahsisi ya da kent belleğine ışık tutacak hale gelmesi için başka formüller bulunabilir. Ve İzmir tüm ülkeye örnek olacak farkını ortaya koyar. Tarihi fabrikanın İzmir ve İzmirli için en verimli şekilde değerlenmesini, müze gibi kalıcı eser yapılmasını diliyorum.”
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarihi fabrikayı istedi. Ancak ihale seçimden sonra ve gelecek yeni başkanlar da ister, ısrarcı olur mu?
ASFALYALAR ATMASIN
Ve tarihi fabrikanın satışına karşı bir grup harekete geçti, sosyal medyada “Asfalyalar Atmasın” adıyla platform kuruldu. Özelleştirmenin durdurulması için Danıştay’a dava açılacak. Yine de ihale açılırsa İzmirliler’in alması için formül üretilecek. Belki de her vatandaşın katkıda bulunması gündeme gelecek. Platforma destek için vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapılırken, “Tarihi Elektrik Fabrikası Satılmasın” sloganıyla imza kampanyası başlatıldı. Tarihi fabrikayla ilgili bugünkü yazıyı, bir umudumu yineleyerek noktalıyorum:
“Belki özelleştirmeden vazgeçilir, ‘Fabrika İzmir’indir, İzmir’in kalsın’ denir.”
-----
BİR ALINTI
Naciye Ölçüm’den: Hayata tepeden bakarsan, insanların sadece tepesini görürsün. Hayata daima insanlarla aynı mesafeden bak. O zaman insanların hem yüzünü, hem kalbini görürsün. (Şemsi Tebrizi)