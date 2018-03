İki proje çok gerekli mi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bu projeye harcanacak milyon dolarlık bütçenin, ihtiyacı olan başka bir yol için kullanılmasının daha doğru olduğunu vurgulayarak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sundu.

BARAJ YANINA ASFALT TESİSİ

Yolun ihalesi bile yapılmadan, Çeşme’nin temel su kaynağı Kutlu Aktaş Barajı’nı etkileyecek ve baraj sahasına çok yakın yerde iki asfalt fabrikası kurulduğunu öne süren Bakan, “Tarihçiler, bu fabrikaların kurulacağı bölgeden zamanında Evliya Çelebi’nin geçtiğini söylemektedir” diyerek Arslan’a şu iki soruyu yöneltti:

İHTİYAÇ YOKKEN GEREKÇE NEDİR

“Yapılacak bu yolun hemen paralelinde Türkiye’nin en modern ve 6 şeritli ilk otobanı bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk otobanı olmakla birlikte hala Türkiye’nin en az kullanılan otobanı olma özelliğine sahip bu yol, mevcut ve aslında hiç bir ihtiyaç yok iken, doğanın tekrar tahrip edilerek Çeşme’ye yeni bir duble yol yapılmasının gerekçesi nedir? Bu yol için ayrılan milyarlık bütçe, çok daha fazla yol ihtiyacı olan başka bir bölgeye harcansa idi kaynaklar daha optimal kullanılmış olmaz mıydı?”

10 BİNLERCE ÇAM KESİLECEK Mİ

İkinci yolu 9 Eylül Gazetesi’nden Engin Yavuz’un haberinden özetleyeyim:

“Karayolları Genel Müdürlüğü, dünyanın en önemli fıstık çamı üretim alanı Bergama Kozak Yaylası’nı Ayvalık Gömeç’e bağlayan 50 kilometrelik yolu da genişletmek üzere çalışmalara başladı. İki yanını fıstık çamı ormanlarının kuşattığı yolun genişliğini iki katına çıkarması beklenen KGM, yol inşaatı sırasında on binlerce asırlık çam ağacını kesecek.”

DAHA DA GENİŞLEYECEKLER VARMIŞ

Yavuz’un haberine göre ayrıca, İncirliova-Tire bağlantısını sağlayan ve bin 50 metre rakımlı Güme Dağı’nı aşan 50 kilometrelik ve Salihli-Ödemiş bağlantısını sağlayan, Bozdağ’ın 2 bin 100 metrelik zirvesinin yakınlarından geçen 36.4 kilometrelik çift şeritli yolların genişliği iki katına çıkarılacakmış.

Ne diyeyim, bekleyip göreceğiz. Bu iki yolun da ne denli gerekli olduğunu, on binlerce ağacın feda edilip edilmeyeceğini etkililer, yetkililer açıklayacaktır herhalde. Ama ben yine de tereddütlüyüm...

BİR ‘KAÇIRANLAR İÇİN’ ANIMSATMA

Bu örgütün adını

duydunuz mu

BU haberi okuyan okudu, duyan duydu, ama yinelemekte yarar var: İzmirli avukatlar Senih Özay, Osman Betal Özay, Ali Ercan Özgür, Ahu Tahmilci, Nefne Atik, Oğuz Dönmez, Emel Çoban ve Nart Atik, Tarihi Elektrik Fabrikası’nın özelleştirmesine karşı harekete geçti. ‘İzmir Elektrik Fabrikası Yerine Kurulacak Kötücül Yapıyı Engellemek Üzere Halka Sorarak Modern Sanat ve Çocuk Merkezi Kurdurma Örgütü’ adı altında toplanan avukatlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne karşı İzmir 3. Bölge İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Avukatlar, bu alanın özelleştirilmemesi için sonuna kadar direneceklerini açıkladı. ‘Kolay gelsin’ diyorum.

SÖZ

SİZİN

BİR ‘HAYDİ ARKADAŞLAR’ MESAJI

Her çocuk sevgiyle büyümeli

KORUNCUK Vakfı gönüllüleri Süreyya-Murat Kaynar’dan mesaj aldım, özetle iletiyorum:

“4 Mart Pazar günü Runatolia 2018 maratonunu altıncı kez tamamladım. Süreyya felaket grip idi, gelemedi. Antalya Falez Rotary takımında koştum ve 10 bin metreyi 1 saat 10 dakikada tamamladım. An itibarı ile 85 destekçimizden 58 bin 627 TL’deyiz. Kampanya 18 Mart Pazar akşamına kadar devam ediyor.

HER ADIM GELECEĞİ UMUT İÇİN

Bir Koruncuk’un, üç aylık gideri bin 400 TL, altı aylık gideri 2 bin 800 TL, senelik 5 bin 600 TL. Koşumuzda 18 çocuğumuzun yıllık eğitim ve yaşam giderini hedef seçtik. Rakamlar bilgi içindir, gönülden ne koparsa, her bir katkı bizim için önemli ve anlamlı. Biz Antalya’daki maratonda her adımı yine çocukların geleceğe umutlu bakmaları için attık.”

Bağışlar aşağıdaki linke girilerek yapılabilir:

Kredi kartı veya havale için https://bagis.adimadim.org/?ccid=CC27922 (Havale/EFT bilgileri bu linkin en altındadır, açıklama kısmına kampanya koşucu kodumuz CC27922 muhakkak belirtilmeli) Ayrıntılı bilgi için iletişim: murat.kaynar@klipchem.com

BİR YENİ ESER DUYURUSU

Görüntü yönetmeninden ilk roman:

Kuzey’e Yolculuk

TRT Ankara ile İzmir’de kameraman ve görüntü yönetmeni olarak önemli program yapımlarında imzası bulunan Nadir Doğan’ın “Kuzey’e Yolculuk” adlı ilk romanı çıktı. Tarihi macerayla fantastik türlerin başarılı bir harmanı olan kitap, edebiyat severlere üslubuyla, sinema severlere ise kelimelerle oluşturulan görsel şöleni ve akış kurgusuyla hitap ediyor.

OĞLUMA ESKİMEYEN BİR HEDİYE

Kitapta yaşanmış, gerçek bir olaydan yola çıkılarak, sinematografik bir üslup ve kurguyla yazılmış, film lezzetinde bir roman bulacaklarını söyleyen Doğan, “İnanılmaz zenginlikte bilginin okuyucuyu rahatsız etmeden olay örgüsüne yedirildiğini söyleyebilirim. Kitabın baştan sona merak duygusunu ayakta tutacağına inanıyorum. Bu kitabı sevgili oğlum Kuzey’e kalıcı, eskimeyen bir hediye bırakabilmek için yazdım” diyor.

BİR TEŞEKKÜR

Yavru kedinin

derdine çare

BİR hususu bir can sever olarak duyurmak isterim. Yavru kedilerin en büyük sorunlarından birisi çapak oluşması sebebiyle gözlerini açamamaları ve önlem alınmaz ise görme imkanının kalmayışıdır. Bu kedimizin maalesef, iki gözü de aynı şekilde kapalıdır. Durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şubesi’ne aktardım ve görevliler gelip tedavi için aldılar. Burada önemli olan geç kalınmaması, yani küçükken müdahale edilmesi. Bu vesileyle Veterinerlik Şubesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ederim. Gürbüz YÖRÜK

BİR ALINTI

Yeşim Alca’dan: Dünyayı bugünkü duruma getiren nedir biliyor musun? Yarım işler, yarım konuşmalar, yarım günahlar, yarım iyilikler... Sonuna kadar git be insan! (Zorba, Nikos Kazancakis)