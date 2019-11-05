Didim’deki ‘Cadılar’ okul için bayramlaştı

SON günlerde, gazetelerin ve TV’lerin magazin haberlerinde bir etkinlik dikkat çekiyor.
İnsanlar türlü kılık-kıyafetlerle, kimliklerle boy gösteriyor. Bu insanlar üstelik ünlü de olunca, haberlerin boyutu büyüyor doğal olarak. Efendim bu etkinliğin adı, “Cadılar Bayramı.” Ben bu etkinlik nedir, bizde neden kutlanır, insanların kılıktan kılığa girmesi zorunlu mudur gibi sorulara hiç girmeyeceğim.
DİDİM‘DEKİ İNGİLİZLER
Dileyen, kimseye zarar vermeden ve kimsenin özgürlüğünü kısıtlamadan, dilediği kılıkla, dilediği etkinliğe katılabilir. Kendi bileceği iştir, kimse de karışmamalıdır. Ben bugün yalnızca bir “Cadılar Bayramı” kutlaması haberine yer vereceğim. İngilizler kutlamış ve bu kutlamaya nasıl da özel anlam katılmış. Didim’in Gündeminde Neler Var sitesinde gördüğüm Aydın Ses Gazetesi’nden Hüseyin Çalışkan’ın, “Cadılar Bayramı’nda okul için bağış toplandı” başlıklı haberi:
SPOR MALZEMESİ YARDIMI
“Didim’de ikamet eden İngilizler, Cadılar Bayramı’nda bir araya geldi. Halpin Hands Grubu’nun düzenlediği etkinlik, Mavi Kitchen Restoran’da yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 100’e yakın İngiliz katılırken, giydikleri farklı ve renkli kostümlerle bayramı kutladı. Halpin Hands Grubu Sorumlusu Lyn Cole ise Cadılar Bayramı’nda bir araya geldiklerini, güzel vakit geçirdiklerini belirterek, düzenleyecekleri çekilişlerden elde edilecek bağışlarla Akyeniköy İlk ve Ortaokulu’na spor ekipmanları almayı planladıklarını ifade etti.”
BİZİMKİLER DE YAPMIŞTIR BELKİ
Dedim ya, herkes Cadılar Bayramı’nı kutlayabilir. Ben yalnızca Didim’de yerleşik İngilizlerin kendilerine özgü bir geleneği yaşatıp eğlenirken, bir okula spor malzemesi yardımını düşünmeleri dikkatimi çektiği için yansıtmak istedim. Belki de bizim ünlülerin katıldığı Cadılar Bayramı kutlamaları gelirleriyle de çeşitli yardımlar planlanmıştır da benim haberim olmamıştır. Umarım ve de mutlaka böyle olmuştur!
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BİR ALKIŞ
Atatürk’ün sevdiği
yemekler menüde
KARŞIYAKA Belediyesi şirketi Kent A.Ş.’nin işlettiği Latife Hanım Köşkü ve Park Kafe’nin menüsüne 10 Kasım’a kadar Atatürk’ün sevdiği yemekler konuldu. Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, etli bamya, karnıyarık, enginar, pilav, fava ve irmik helvasının yer aldığı menü, 10 Kasım akşamına kadar yenebilecek.
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BİR FARKLI GİRİŞİM
Konak’ta iki
farklı masa
KONAK Belediyesi, Basmane’deki hizmet binasının girişinde, “Organ Bağış Masası” oluşturdu. Organ bağışlamak isteyenler, 9 Kasım’a kadar buraya başvurabilecek. Konak Belediyesi Esnaf Masası da hayata geçti. Yeni birim, belediyeyle esnaf arasında köprü görevini üstlenecek. Doğan Kılıç başkanlığındaki birim, Konak esnafının sorunlarını, şikayet ve önerilerini ele alarak çözüm üretecek. Belediye Başkanı Abdül Batur, “Artık sorunlar çok daha hızlı çözülecek” dedi.
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BİR RENKLİ ETKİNLİK
Alsancak Garı’nda
Kütahya Çini Festivali
İKİ yıl önce UNESCO’dan, “Zanaat ve Halk Sanatları” alanında, “Yaratıcı Şehir” unvanı alan Kütahya, 7-10 Kasım’da İzmir Alsancak Garı’nda Çini Festivali ile İzmirlilerle buluşacak. Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası’nın düzenlediği festivalde, seramik, porselen, tezhip, hat, ebru, kuyumculuk, iğne oyası, dokumacılık ve elmas işlemeciliği gibi alanlar tanıtılacak.
ÖZEL BİR SERGİ
Oda Başkanı Sadık Erilbaylı, “Kütahya kültürünün tanıtılacağı festivalde ziyaretçilerimiz sabırla işlenen çini sanatını da deneme imkanı bulacak. Festivalde aynı zamanda seramiği, porseleni, tezhip sanatı, gümüş işlemeciliği, gastronomisi, termali gibi Kütahya’nın bütün renkleri yer alacak. Kütahya’nın kültürünü anlatırken bir yandan da sosyal sorumluluk gereği ‘Kadına şiddete hayır’ vurgusu yapacağız. Festivalimizin son günü ölümünün 81. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk‘ü, Atatürk sergisi ile anacağız. Festivalimize tüm İzmir halkını bekliyoruz” dedi.
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BİR FARKINDALIK
Meme kanserine
dikkat çekmek
AYDEM ve Gediz Elektrik, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” erken teşhisin önemini vurguladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla erkek nüfusun yoğun olduğu maç atmosferinde, meme kanserine dikkat çekildi. 20 Ekim’de Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının gerçekleştiği Denizli Atatürk Stadyumu’na, “Meme kanseri teşhis edilebilir. Erken teşhis hayat kurtarır” yazılı pankart yerleştirildi.
PEMBE GİYSİLER
Aydem ve Gediz Elektrik çalışanları meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı etkisini hatırlatmak amacıyla 25 Ekim’de de, “Ertelemeyin, harekete geçin” sloganıyla farkındalık yaratmak için benimsenmiş pembe giysilerle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.
Didim’deki ‘Cadılar’ okul için bayramlaştı
SON günlerde, gazetelerin ve TV’lerin magazin haberlerinde bir etkinlik dikkat çekiyor.
İnsanlar türlü kılık-kıyafetlerle, kimliklerle boy gösteriyor. Bu insanlar üstelik ünlü de olunca, haberlerin boyutu büyüyor doğal olarak. Efendim bu etkinliğin adı, “Cadılar Bayramı.” Ben bu etkinlik nedir, bizde neden kutlanır, insanların kılıktan kılığa girmesi zorunlu mudur gibi sorulara hiç girmeyeceğim.
DİDİM‘DEKİ İNGİLİZLER
Dileyen, kimseye zarar vermeden ve kimsenin özgürlüğünü kısıtlamadan, dilediği kılıkla, dilediği etkinliğe katılabilir. Kendi bileceği iştir, kimse de karışmamalıdır. Ben bugün yalnızca bir “Cadılar Bayramı” kutlaması haberine yer vereceğim. İngilizler kutlamış ve bu kutlamaya nasıl da özel anlam katılmış. Didim’in Gündeminde Neler Var sitesinde gördüğüm Aydın Ses Gazetesi’nden Hüseyin Çalışkan’ın, “Cadılar Bayramı’nda okul için bağış toplandı” başlıklı haberi:
SPOR MALZEMESİ YARDIMI
“Didim’de ikamet eden İngilizler, Cadılar Bayramı’nda bir araya geldi. Halpin Hands Grubu’nun düzenlediği etkinlik, Mavi Kitchen Restoran’da yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 100’e yakın İngiliz katılırken, giydikleri farklı ve renkli kostümlerle bayramı kutladı. Halpin Hands Grubu Sorumlusu Lyn Cole ise Cadılar Bayramı’nda bir araya geldiklerini, güzel vakit geçirdiklerini belirterek, düzenleyecekleri çekilişlerden elde edilecek bağışlarla Akyeniköy İlk ve Ortaokulu’na spor ekipmanları almayı planladıklarını ifade etti.”
BİZİMKİLER DE YAPMIŞTIR BELKİ
Dedim ya, herkes Cadılar Bayramı’nı kutlayabilir. Ben yalnızca Didim’de yerleşik İngilizlerin kendilerine özgü bir geleneği yaşatıp eğlenirken, bir okula spor malzemesi yardımını düşünmeleri dikkatimi çektiği için yansıtmak istedim. Belki de bizim ünlülerin katıldığı Cadılar Bayramı kutlamaları gelirleriyle de çeşitli yardımlar planlanmıştır da benim haberim olmamıştır. Umarım ve de mutlaka böyle olmuştur!
-----
BİR ALKIŞ
Atatürk’ün sevdiği
yemekler menüde
KARŞIYAKA Belediyesi şirketi Kent A.Ş.’nin işlettiği Latife Hanım Köşkü ve Park Kafe’nin menüsüne 10 Kasım’a kadar Atatürk’ün sevdiği yemekler konuldu. Selanik usulü ıspanaklı börek, kuru fasulye, etli bamya, karnıyarık, enginar, pilav, fava ve irmik helvasının yer aldığı menü, 10 Kasım akşamına kadar yenebilecek.
-----
BİR FARKLI GİRİŞİM
Konak’ta iki
farklı masa
KONAK Belediyesi, Basmane’deki hizmet binasının girişinde, “Organ Bağış Masası” oluşturdu. Organ bağışlamak isteyenler, 9 Kasım’a kadar buraya başvurabilecek. Konak Belediyesi Esnaf Masası da hayata geçti. Yeni birim, belediyeyle esnaf arasında köprü görevini üstlenecek. Doğan Kılıç başkanlığındaki birim, Konak esnafının sorunlarını, şikayet ve önerilerini ele alarak çözüm üretecek. Belediye Başkanı Abdül Batur, “Artık sorunlar çok daha hızlı çözülecek” dedi.
-----
BİR RENKLİ ETKİNLİK
Alsancak Garı’nda
Kütahya Çini Festivali
İKİ yıl önce UNESCO’dan, “Zanaat ve Halk Sanatları” alanında, “Yaratıcı Şehir” unvanı alan Kütahya, 7-10 Kasım’da İzmir Alsancak Garı’nda Çini Festivali ile İzmirlilerle buluşacak. Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası’nın düzenlediği festivalde, seramik, porselen, tezhip, hat, ebru, kuyumculuk, iğne oyası, dokumacılık ve elmas işlemeciliği gibi alanlar tanıtılacak.
ÖZEL BİR SERGİ
Oda Başkanı Sadık Erilbaylı, “Kütahya kültürünün tanıtılacağı festivalde ziyaretçilerimiz sabırla işlenen çini sanatını da deneme imkanı bulacak. Festivalde aynı zamanda seramiği, porseleni, tezhip sanatı, gümüş işlemeciliği, gastronomisi, termali gibi Kütahya’nın bütün renkleri yer alacak. Kütahya’nın kültürünü anlatırken bir yandan da sosyal sorumluluk gereği ‘Kadına şiddete hayır’ vurgusu yapacağız. Festivalimizin son günü ölümünün 81. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk‘ü, Atatürk sergisi ile anacağız. Festivalimize tüm İzmir halkını bekliyoruz” dedi.
-----
BİR FARKINDALIK
Meme kanserine
dikkat çekmek
AYDEM ve Gediz Elektrik, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” erken teşhisin önemini vurguladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla erkek nüfusun yoğun olduğu maç atmosferinde, meme kanserine dikkat çekildi. 20 Ekim’de Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının gerçekleştiği Denizli Atatürk Stadyumu’na, “Meme kanseri teşhis edilebilir. Erken teşhis hayat kurtarır” yazılı pankart yerleştirildi.
PEMBE GİYSİLER
Aydem ve Gediz Elektrik çalışanları meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı etkisini hatırlatmak amacıyla 25 Ekim’de de, “Ertelemeyin, harekete geçin” sloganıyla farkındalık yaratmak için benimsenmiş pembe giysilerle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.