Daha temiz dünya için ‘Yeter ki iyilik olsun’

SOSYAL medyada bir afişli çağrı gördüm önce. “Yeter ki İyilik Olsun” diye bir grup, “Kordon’da buluşuyoruz” diyordu.
Geçen pazartesi günü Alsancak İskelesi önündeki yeşil alan da adresti. “İftarda buluşup temiz bir çevre için el ele diyerek çiğdem ve kabuklarının konacağı kese kağıdı dağıtılacaktı...”
Açıkçası işin iftar kısmı beni ilgilendirmedi. Hatta, “Beyler hanımlar, birbirini ağırlar” diye düşünmedim de değil. Ancak, haksızlık da yapmamak gerekirdi, öyle şaşaalı, yıldızların katılacağı bir çağrı değildi. Üstelik o temiz bir çevre ile çiğdem ve kabukları ilgimi fazlasıyla çekti. Çünkü, özellikle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Kordon, Bayraklı, Karşıyaka ve Bostanlı sahillerinde çiğdem (ay çekirdeği) kabuklarının yarattığı kirlilik beni de bezdiriyor...
İFTAR TABİİ Kİ AFİYET OLSUN
Sonra öğrendim ki, bu işin içinde çok çok eski arkadaşım gazeteci-foto muhabiri (sanatçısı) Esat Erçetingöz ile şair Cem Seyhun Ünbay da varmış. “İftarda yedikleri içtikleri afiyet olsun” deyip o ayrıntıları atlıyorum ve etkinlikle ilgili Erçetingöz’den bilgi alıyorum:
“Bir kez daha, ‘Yeter ki İyilik Olsun’ dedik... Bu akşam her geçen gün çığ gibi büyüyen grubumuzla Kordonboyu - Alsancak İskelesi yanındaki çimlerde buluşup birlikte iftar açtık. İftardan sonra hep birlikte çimlerde bulunanlara, platform olarak, ‘Daha Temiz Bir Çevre, Daha Temiz Bir Dünya’ diyerek hem çiğdem, hem de çiğdem kabukları için kese kâğıdı dağıttık.
ÇİĞDEM KABUĞU ZARARLARI
(Özellikle Ege’de ve İzmir’de yoğun tüketilen çiğdemin (ay çekirdeği) kabukları, çevre kirliliğiyle birlikte üzerindeki tuz nedeniyle, gelişigüzel atıldığı toprakta suyu kirletmekle birlikte topraktaki çimene, bitkiye de zarar vermenin yanında kuşlarda boğaz ve damak yırtıklarına neden olmaktadır... Bu yüzden, ‘Çiğdem kabuklarını gelişigüzel yere atmayın, attırmayın’ dedik. Her zaman olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi Atık Daire Başkanlığı yine yanımızdaydı tabii ki. Kordon’da mobil temizlik araçlarıyla çiğdem kabuğu topladı onlar da. Hadi hep birlikte daha temiz bir dünya için...”
DOĞUM YERİ EŞREFPAŞA
Son etkinliği dinledikten sonra bu platformla ilgili ayrıntı da öğrenmek istedim ve de bilgi edindim: “(Yeter ki İyilik Olsun) Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Özdemir Yılmaz ve Dr. Filiz Can Dağ tarafından kuruldu. Önceleri sadece Eşrefpaşa sağlık çalışanlarından oluşan grup, daha sonra dışarıdan ve diğer hastane çalışanlarının da katılımıyla çığ gibi büyüdü.
ÇOCUKLARA AYAKKABI VE PİKNİK
Hastane bahçesinde yapılan kermesten sağlanan gelir ve sponsorlardan toplanan yardımlarla, Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki 200 çocuğa spor ayakkabısı alındı. Çocuklar kahvaltı ve pikniğe götürüldü. Çevre il ve ilçelerden hastaneye yatan muhtaç hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak Bayraklı, Kent Ormanı gibi yerlerde çevre temizliği yapılarak farkındalık sağlandı. Esat Erçetingöz fotoğraflarını, Cem Seyhun Ünbay da kitaplarını satarak etkinliklere destek sağlıyor. Yeni hedefleri bayramda ihtiyaç sahibi çocukları giydirmek. Bayram coşkusunu onlara yaşatıp, güzel bir anı bırakma, ‘İleride siz de aynısını yapın’ diyebilmek...”
ÇİTLEYENLERE SESLENİYORUM
Gönüllük ilkesiyle çabalayan platformu böyle tanıttıktan sonra, tüm çiğdem çitleyenlere, “Lütfen kabukları gelişigüzel yerlere atmayın, hemen her yerde çöp kutuları var” diye sesleniyor, Ünbay’la noktalıyorum:
“Her şey,
daha temiz bir dünya,
daha temiz bir kent,
daha temiz yarınlar için...
YETER Kİ İYİLİK OLSUN...”
Son söz: Kolay gelsin...
-----
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Halkbank Konak - İzmir Şubesi Şube kodu: 0734
Hesap no: 16000008 İBAN No: TR74 0001 2009 7340 0016 0000 08
-----
BİR DAVET
Dünya sanatçısı Onay
o liseye konuk oluyor
BUCA’daki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi, dünyaca ünlü bir sanatçıyı konuk etmenin heyecanını yaşayacak. Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00 - 15.30 arasında okulda olacak, söyleşi ve dinleti gerçekleştirecek.
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BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. (Bertrand Russell)
Daha temiz dünya için ‘Yeter ki iyilik olsun’
SOSYAL medyada bir afişli çağrı gördüm önce. “Yeter ki İyilik Olsun” diye bir grup, “Kordon’da buluşuyoruz” diyordu.
Geçen pazartesi günü Alsancak İskelesi önündeki yeşil alan da adresti. “İftarda buluşup temiz bir çevre için el ele diyerek çiğdem ve kabuklarının konacağı kese kağıdı dağıtılacaktı...”
Açıkçası işin iftar kısmı beni ilgilendirmedi. Hatta, “Beyler hanımlar, birbirini ağırlar” diye düşünmedim de değil. Ancak, haksızlık da yapmamak gerekirdi, öyle şaşaalı, yıldızların katılacağı bir çağrı değildi. Üstelik o temiz bir çevre ile çiğdem ve kabukları ilgimi fazlasıyla çekti. Çünkü, özellikle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Kordon, Bayraklı, Karşıyaka ve Bostanlı sahillerinde çiğdem (ay çekirdeği) kabuklarının yarattığı kirlilik beni de bezdiriyor...
İFTAR TABİİ Kİ AFİYET OLSUN
Sonra öğrendim ki, bu işin içinde çok çok eski arkadaşım gazeteci-foto muhabiri (sanatçısı) Esat Erçetingöz ile şair Cem Seyhun Ünbay da varmış. “İftarda yedikleri içtikleri afiyet olsun” deyip o ayrıntıları atlıyorum ve etkinlikle ilgili Erçetingöz’den bilgi alıyorum:
“Bir kez daha, ‘Yeter ki İyilik Olsun’ dedik... Bu akşam her geçen gün çığ gibi büyüyen grubumuzla Kordonboyu - Alsancak İskelesi yanındaki çimlerde buluşup birlikte iftar açtık. İftardan sonra hep birlikte çimlerde bulunanlara, platform olarak, ‘Daha Temiz Bir Çevre, Daha Temiz Bir Dünya’ diyerek hem çiğdem, hem de çiğdem kabukları için kese kâğıdı dağıttık.
ÇİĞDEM KABUĞU ZARARLARI
(Özellikle Ege’de ve İzmir’de yoğun tüketilen çiğdemin (ay çekirdeği) kabukları, çevre kirliliğiyle birlikte üzerindeki tuz nedeniyle, gelişigüzel atıldığı toprakta suyu kirletmekle birlikte topraktaki çimene, bitkiye de zarar vermenin yanında kuşlarda boğaz ve damak yırtıklarına neden olmaktadır... Bu yüzden, ‘Çiğdem kabuklarını gelişigüzel yere atmayın, attırmayın’ dedik. Her zaman olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi Atık Daire Başkanlığı yine yanımızdaydı tabii ki. Kordon’da mobil temizlik araçlarıyla çiğdem kabuğu topladı onlar da. Hadi hep birlikte daha temiz bir dünya için...”
DOĞUM YERİ EŞREFPAŞA
Son etkinliği dinledikten sonra bu platformla ilgili ayrıntı da öğrenmek istedim ve de bilgi edindim: “(Yeter ki İyilik Olsun) Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Özdemir Yılmaz ve Dr. Filiz Can Dağ tarafından kuruldu. Önceleri sadece Eşrefpaşa sağlık çalışanlarından oluşan grup, daha sonra dışarıdan ve diğer hastane çalışanlarının da katılımıyla çığ gibi büyüdü.
ÇOCUKLARA AYAKKABI VE PİKNİK
Hastane bahçesinde yapılan kermesten sağlanan gelir ve sponsorlardan toplanan yardımlarla, Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki 200 çocuğa spor ayakkabısı alındı. Çocuklar kahvaltı ve pikniğe götürüldü. Çevre il ve ilçelerden hastaneye yatan muhtaç hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak Bayraklı, Kent Ormanı gibi yerlerde çevre temizliği yapılarak farkındalık sağlandı. Esat Erçetingöz fotoğraflarını, Cem Seyhun Ünbay da kitaplarını satarak etkinliklere destek sağlıyor. Yeni hedefleri bayramda ihtiyaç sahibi çocukları giydirmek. Bayram coşkusunu onlara yaşatıp, güzel bir anı bırakma, ‘İleride siz de aynısını yapın’ diyebilmek...”
ÇİTLEYENLERE SESLENİYORUM
Gönüllük ilkesiyle çabalayan platformu böyle tanıttıktan sonra, tüm çiğdem çitleyenlere, “Lütfen kabukları gelişigüzel yerlere atmayın, hemen her yerde çöp kutuları var” diye sesleniyor, Ünbay’la noktalıyorum:
“Her şey,
daha temiz bir dünya,
daha temiz bir kent,
daha temiz yarınlar için...
YETER Kİ İYİLİK OLSUN...”
Son söz: Kolay gelsin...
-----
BİR DUYURU
KİTVAK’a fitre ve zekatla
destek olabilirsiniz
HAVALE veya EFT ile bağış yapmak için banka hesap bilgileri:
Halkbank Konak - İzmir Şubesi Şube kodu: 0734
Hesap no: 16000008 İBAN No: TR74 0001 2009 7340 0016 0000 08
-----
BİR DAVET
Dünya sanatçısı Onay
o liseye konuk oluyor
BUCA’daki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi, dünyaca ünlü bir sanatçıyı konuk etmenin heyecanını yaşayacak. Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00 - 15.30 arasında okulda olacak, söyleşi ve dinleti gerçekleştirecek.
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. (Bertrand Russell)