Çevreci girişimde zafer sevinci

Bir şirket, bir yıl önce Bodrum Tilkicik Koyları’nda 12 dönümlük deniz dolgusu ve 150 teknelik marina projesini tanıtmıştı. Dolgu, kıyı düzenleme ve iskele projesi ile ilgili Muğla İl Çevre Müdürlüğü, ‘ÇED gerekli değildir’ kararı vermiş, Girişim de, “Koylarımız, kıyılarımız ve denizimiz büyük tehdit altında” sloganıyla yargı mücadelesi başlatmıştı.

Sözcü Murat Kaynar, “Amacımız asla ekonomik bir değer yaratmanın önüne geçmek değildir. Hedefimiz ilerideki nesillere tertemiz bir deniz, yaşanabilir kıyılar ve dengeli bir ekosistem bırakmaktır. Bunun için Bodrum Tilkicik Koyları’nda dolguya ve marinaya hayır diyoruz” diyordu.

YARGIDAN İLK BEKLENEN KARAR

“Unutma sen yoksan, denizimiz de yok olacak” ilkesiyle bölgedekiler mücadeleye çağrılmış, 158 kişi Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma davası açmıştı. Geçen aralık ayında yargıdan ilk beklenen karar geldi. “ÇED gerekli değildir” kararının yürütmesi durduruldu. “Çevreci girişimin yargı zaferi” demiştim ben de.

FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Girişim, Orhan Veli’den, “Deniz kızları mı dersin, kuşları mı dersin; bayramlar, seyranlar mı dersin; şenlikler, cümbüşler mi” alıntısıyla yaptığı açıklamada, mahkeme kararını duyurmuş ve eklemişti: “Akdeniz fokları ve posidonia çayırları başta olmak üzere, uluslararası sözleşmelerle korunan türlere ev sahipliği yapan koyumuzu yok edecek proje engellenmiş ve büyük bir çevre felaketinin eşiğinden dönülmüş oldu.”

MAHKEME BU KEZ ‘İPTAL’ DEDİ

Ve şimdi de Muğla 2. İdare Mahkemesi, “Kıyı Düzenleme Dolgu ve İskele Projesi” için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 2016 yılında verdiği ÇED Gerekli Değildir Kararını iptal etti. Bodrum Tilkicik Girişimi, iptal kararını sevinçle karşılarken, şu açıklamayı yaptı:

“Marina projesinin, iptal edilen Kıyı Düzenleme Dolgu ve İskele Projesiz nedeniyle yapılması mümkün değildir. Ancak yargı kararına rağmen söz konusu dolgu projesini de kapsayan Marina ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sonlandırılmamış ve 07/03/2018 tarihinde İnceleme Değerlendirme Toplantısı (İDK) gerçekleştirilmiştir. Oysa, artık Tilkicik Koyu’nda herhangi bir fiziki müdahaleye yol açacak bir projenin hayata geçirilmesi mümkün değildir.

PEKİ, ŞİMDİ BEKLENEN NEDİR

Bu nedenle İDK toplantısına Tilkicik Koylarını Koruma Girişimi olarak katılım sağlanmış ve itirazlarımız dile getirilmiştir. Daha sonra Marina ile ilgili ‘ÇED sürecinin durdurulduğu’ yönünde tarafımıza bilgi verilmiştir. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin esastan verdiği iptal kararı sonrasında Marina ile ilgili ÇED sürecinin tamamen iptal edilmesi gerekmektedir.”

SEVİNCİN PERÇİNLENMESİ GEREK

Artık beklenen yargı kararı doğrultusunda, bölgedeki olası yatırım girişimlerinin sona erdirilmesidir. Yatırım planlayan firma da gelişmeler doğrultusunda bölgeden vazgeçtiğini bildirmelidir. Bodrum Tilkicik Girişimi ve bölgedekilerin sevinci böylelikle perçinlenecektir.

Ve Girişim’in o sloganıyla nokta: “Unutma sen yoksan, denizimiz de yok olacak.”

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BİR SEÇİMİN ARDINDAN

Yeni başkanlara

‘kolay gelsin’

İZMİR Ticaret Odası’nda merakla beklenen sonuçlara saatler kala Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, tüm görevlerden çekildiğini duyurdu. Mahmut Özgener de İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Selami Özpoyraz da meclis başkanlığına getirildi. Oda kurullarında kadın olmamasına şaşırdığımı belirtiyor, Özgener ve Özpoyraz’a başarılar diliyorum. Başta Kemeraltı olmak üzere, söz verilen projelerin gerçekleşmesini merakla bekliyorum. Kolay gelsin!

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BİR RAPORA GÖRE 150 KENT ARASINDA

Konut fiyat artışında

İzmir dünya ikincisi



HÜRRİYET’in ekonomi sayfasında Gülistan Alagöz’ün, “İzmir’in zirve yolculuğu” başlıklı bir haberi vardı. Gözden kaçıranlar için özetleyeyim: Dünyanın en önemli gayrimenkul danışmanlık firmalarından İngiltere merkezli Knight Frank bir rapor yayımlamış. Firma dünyada 150 kentteki fiyat hareketlerini incelemiş.

İLK 10’DA BİZDEN BAŞKASI YOK

“Global Residential Cities Index” adlı raporda, konut fiyatlarının en çok arttığı kentler açıklanmış. Birinci yüzde 20.5 artış oranıyla Berlin’miş. Sıkı durun, dünyadaki 150 kent arasında ikinci de İzmir’miş. Fiyat artış oranı da yüzde 18.5. İlk 10’da Türkiye’den başka kent yok. Haberde İzmir’in son yıllarda gözde olduğuna yer verilmiş, firma temsilcileri görüş iletmiş.

Daha önceleri de değindim, ben bu şampiyonluğa sevinemiyorum. Konut fiyatlarındaki önlenemez yükselişin, her şeye bulaşmasından ürküyorum. Yani, İzmir’in bu zirve yolculuğu beni mutlu etmiyor.

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BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Bugün saat 20.00’de

AKM’ye davet var

LİDER Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), İzmir’den başlayıp tüm Türkiye’ye yayılacak, “Sensiz yarımız, birlikte tamız” adlı proje başlatarak hem görme engellilere, hem de down sendromlu bireylere yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Geliri Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’na (TÜRGÖK) bağışlanacak proje kapsamında down sendromlu gençler, görme engelli arkadaşları için bugün saat 20.00’de Konak Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu’nda dans yeteneklerini sergileyecek. Etkinliğe Tepecik Senfoni Orkestrası da renk katacak. LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi, projeye katkı için herkesi etkinliğe davet etti.

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SÖZ

SİZİN

BİR YURTDIŞI ÖRNEĞİ

Bizde de çok

güzel olur

BİZDE de viyadük altları için grafitti sanatçılarına imkan ve izin verilir mi? Varşova - Polonya (Murat GÖKERTİ)

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BİR ESPRİLİ DİLEK

Ne diyelim, mutluluklar...

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BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir... (Ataol BEHRAMOĞLU)