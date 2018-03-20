Çeşme Belediyesi’ne plajda kolay gelsin



ŞEMSİYE-ŞEZLONG BEDAVA

“- Plajı işgal edenlerin kullandığı, devletimizin de ecrimisil aldığı alanlarda, hizmetler, fahiş fiyatlara alınabiliyordu.

- Plajın belediyemizin işletecek olması, Çeşme halkı ve konuklarımıza müjdedir. Nisan ayı sonuna kadar, plajın düzenlemesini yapıp, giriş, gölgelik ve şezlongların ücretsiz olacağı, örnek bir plaj yaratacağız.

ÖĞRENCİLER GÖREV ALACAK

- Duşları, tuvaletleri, kafe ve restoranları plajın yanından geçen yolun altına alıp hizmetleri daha kolay vereceğimize inanıyoruz. Bu yıl yetiştirmek mümkün değil. 2019 yaz sezonunda gerçekleştirmiş olacağız. Bu sezon sadece kumsal üzerinde hizmet sunacağız.

- Plajımızda lise, üniversite öğrencilerimizi görevlendirerek, hem çalışma hayatının içine sokup hem de kenti, kentte yaşayanların koruması altına almaya çalışacağız.

FAHİŞ FİYATLARA SON

- Plajdaki büfeleri, belediye şirketi ÇEŞTUR işleteceği için yiyecek ve içecek fiyatları piyasanın altında olacak. Biz belediye olarak kazanç beklemiyoruz. Amacımız; hem hizmet, hem de fahiş fiyat uygulamalarını kontrol altına almak.”

Gayet olumlu ve de iddialı... Çeşme Belediyesi’nin işi çok kolay değil. Bu yıl herkes merakla yeni uygulamaları bekleyecek, izleyecek, kendince denetleyecek... Genelde sabırsız olanlarımız, adeta sihirli değnekle dokunulmasını umarak, geçmişteki tüm olumsuzlukların bir anda giderilmesini bekleyecek. Bildiğim kadarıyla belediyelerin işlettiği plaj örnekleri çok değil. Örneğin Didim’deki ünlü Altınkum Plajı’nı yıllardır belediye işletir, ama gölgelik ve şezlonglardan da ücret alır. O plajda belediye büfeleri de yoktur, yakındaki yerlerden alışveriş edilir.

BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAK

Sonuç olarak Çeşme Belediyesi ve tabii ki, Başkan Muhittin Dalgıç, Ilıca Plajı’nda bu yıldan başlayarak önemli sınav verecek. Çünkü planlananların çoğu ilktir, birçok belediyeye yol gösterecektir. (Örneğin, plajdaki işletmelerin yolun altına alınacak olması, iddialı bir girişimdir.)

Başkan Dalgıç’ın Ilıca ve diğer plajlarla ilgili tüm hedeflerinin gerçekleşmesini, olumsuzluk yaşanmamasını diliyor, “kolay gelsin” diyorum. Çünkü, buradaki olası başarı, vatandaşa doğru hizmet olarak ulaşacaktır.

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BİR YENİ KİTAP

Tefo ile İnsan

VEYSEL Gültaş’ın son kitabının adı, ‘Tefo ile İnsan.’ Veysel Çolak’ın önsözünden özetle tanıyoruz:

“Tefo, Zeynep Yardımcı’nın ölmek üzereyken sokakta bulduğu, sahiplendiği, sorumluluğunu üstlendiği, sağır bir kedi. Sağır, ama bütün vücuduyla dünyayı dinleyen bir kedi. İnsanlarla eşit ilişkiler kurarak, insanoğluna eşitliğin önemini anlatan bir kedi. Veysel Gültaş, Tefo ile kurduğu ilişkide bu eşit olma durumuna çok özen gösteriyor. Bunun üzerine kurguluyor kitabını. Bu nedenle de ‘Tefo ile İnsan’ koymuş kitabının adını.

KEDİ TUTKUNLARINDAN ŞİİRLER

...Veysel Gültaş, kedi tutkunu birçok şairden şiirler de yerleştirmiş bu kitabına. Kedileri fark eden şairlerin hakkını da teslim etmiş oluyor. Bir bakıma kedi şiirleri antolojisi özelliği de taşıyor bu kitap.

...Tefo ile İnsan, insanı insana anlatan bir kitap. Bir yüzleşme kitabı, bir sevgi kitabı, bir dostluk kitabı, bir özveri kitap. Yepyeni bir hayat öneren bir kitap.”

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SÖZ

SİZİN

BİR HAKLI YAKINMA

Kentimi kirletme

FOTOĞRAFINI koyduğum durakta kirlilik yaratan ilan ve reklamları sizler de görüyorsunuzdur. Bu konunun önlemini almanın zamanı geldi de geçti. Yerel yönetimlerin ilan, reklam rusumlarıyla ilgili olan muhasebe müdürlüğüne çok iş düşecek. Çünkü, aklınızın aldığı veya almadığı yerlerde bile bu kirliliği görmek mümkün.

YEREL YÖNETİMLERE ÇAĞRI

Örnek mi? Duraklarımız, direklerimiz, bahçe duvarları ve kapıları, çöp konteynerleri, Kızılay’ın elbise toplama kutuları, tretuvarlara dikilen babalar, kiracı veya alıcı bekleyen dükkanların camları ve kepenkleri.

Daha bu listeyi uzatmak mümkün. Ancak amacımız şehrimizi daha temiz tutmak için yerel yönetimlere yapılan bir çağrıdır...

Önümüzdeki yıl üç seçim yapacağız. Bu önlemleri yerel yönetimler şimdiden almaya başlamalı ki, gelecekteki o günlerde gelişi güzel afiş yapıştırmasınlar...

(Sokakgaste) Fotoğraf: Gürol Tulunay 17.3.2018, Yer: Mithatpaşa Caddesi, Molla Kuyusu durağı (Kipa karşısı) Balçova - İzmir.

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BİR ÖNEMLİ DİLEK

İlk İktisat Kongresi

binasını kazanalım

İZMİR APİKAM’da bu ayki gündemin 95. yılı nedeniyle İzmir 1. İktisat Kongresi olduğu malumunuzdur. Önemini sizin de çok iyi bildiğiniz bu kongrenin toplandığı Konak / Kemeraltı’ndaki bina, maalesef artık yok, arsasında otopark işletmeciliği yapılıyor.

İLGİLİ YERLERE İLETTİM

Tarihimiz açısından bu kadar önemli bir toplantı binasının yerinde olmaması İzmir ve Türk halkı için çok hüzünlü ve utanç verici bir durum. Bu arsanın kamulaştırılarak kongre binasının aslına uygun şekilde ihyası konusunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Ticaret ve Sanayi odalarına, Kemeraltı çalışmalarıyla bağlantılı olarak TARKİM’e şahsen ilettim.

TARİHİ BORÇ ÖDEMEK

Belediye konunun çalışma kapsamlarında olmadığını bildirdi. Odalarımızdan bir ses çıkmadı. TARKİM ise kongre kararları ile kurulması kararlaştırılan T. İş Bankası’nın bu görevi üstlenmesi için banka nezdinde yazışma yaptıklarını belirtti. Kanımca bu konunun İzmir inisiyatifinde ele alınarak sonuçlandırılması, tarihimize ve Cumhuriyet önderlerimize borcumuzun çok az bir kısmını ödemek anlamına gelecektir. Haluk TURANCI - Emekli mühendis

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BİR ALINTI

Ali Engin Nural’dan: Yıkamakla çıkmayan tek pislik, kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. (Şems-i Tebrizi)