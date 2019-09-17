Sağlıklı gıda için ‘Zehirsiz Sofralar’

BUGÜN herkesin sağlığını ilgilendiren önemli bir projeden söz edeceğim. Konumuz, gıdalardaki tarım ilacı artıkları. Sosyal medyadan projeyi ve amacını özetliyorum:
HEDEF KAPSAMLI KAMPANYA
“Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Avrupa Birliği’nce finanse edilen ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığında yürüttüğü ‘Zehirsiz Sofralar’ projesi Nisan 2019’da başladı. Buğday Derneği, bir yıl sürecek proje ile pestisitlerin (Tarım ilacı artıkları) olumsuz etkileri ve alternatif yöntemler hakkında üretici ve tüketicilerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu amaçlara ulaşmak için de bir sivil toplum ağı kurulmasına ön ayak olmayı, pek çok bilgilendirici materyalin olduğu bir web sitesi hazırlamayı ve kapsamlı bir kampanya yürütülmesini hedefliyor.
SİVİL TOPLUM AĞI KURULUYOR
Kurulmakta olan ‘Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’ çalışma alanları gıda güvenliği ile kesişen, daha az pestisit kullanımı, alternatif tarım ve mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına çabalayacak farklı alanlardan sivil toplum örgütleri ve girişimleri bir araya getiriyor. Bu ağın birlikte hareket etmesi, sivil aktörlerin seslerinin daha güçlü çıkmasını, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını, daha etkin bir kampanya yürütülmesini sağlayacak.
ALANLARI FARKLI UZMANLAR EL ELE
Bu ağda tüketici hakları, sağlık, tarım, gıda, ekolojik yaşam, doğa koruma ve çevre gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış 90 STK ve inisiyatif bulunuyor. Kalıcı olması ağın kuruluş aşamasını tamamlaması, kasım ayında pestisit kullanımının azaltılması ve alternatif yöntemlerin geliştirilmesiyle ilgili ortak kampanyaya başlaması hedefleniyor.
KAMUOYUNA BİLGİ VE MÜCADELE
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Koordinasyon Kurulu Üyesi Oya Ayman’a göre, pestisitlerin etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılmasına, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve doğa dostu alternatif mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması konusunda daha fazla işbirliği yapılmasına ihtiyacımız var. Ayman, ‘Zehirsiz Sofralar STK Ağı, konunun farklı yönleriyle bütüncül bir şekilde ele alınmasını, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını, sivil aktörlerin etkin bir kampanya yürüterek karar vericilerin harekete geçmesi için sesini daha güçlü duyurmasını sağlayacak’ diyor.
GREENPEACE: BULUŞMA ÇOK ÖNEMLİ
Tarım ve gıdanın yaşamın merkezinde yer aldığını belirten Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Proje Sorumlusu Berkan Özyer, ağa katılma nedenlerini şöyle açıklıyor: ‘Gıdanın tohumdan sofraya uzanan yolculuğu, hayatın her noktasına temas ediyor. Kökten değişmesi gereken bir gıda sistemi var karşımızda. Bu yüzden tarım ve gıda üzerine çalışan, bu konuya ilgi duyan herkesin biraraya gelmesi, kendi uzmanlığını ortaya koyması çok önemli. Biz de elini taşın altına koyan her aktörle biraraya gelip ortak akılla sorunların teşhisini yapmak ve çözüm önerileri oluşturmak için bu ağı benzersiz önemde görüyoruz.’
YURTTAŞLARIN DA KATILMASI ŞART
Zehirsiz Sofralar Projesi Danışmanı Gıda Mühendisi Bülent Şık da ağı, ‘Gıda güvenliği bir gıda maddesinin sağlığa uygun olmasını sağlamak için yapılan çalışmalar bütünüdür. Bu amaçla özünde kamusal nitelik taşıyan çalışmalar yapılır. Kamusal çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ise ancak yurttaşların da dahil olabilmeleri ile mümkündür. Çeşitli örgüt, yapı ve inisiyatifin gıdalardaki pestisit kalıntılarında kamuoyu farkındalığı yaratma ve tarımda pestisit kullanımını sonlandırma amacı ile bir araya gelerek ağ kurmasını çok önemli buluyorum’ diye tanımlıyor.”
Zehirsiz Sofralar Ağı’nda Ege İhracatçı Birlikleri, Tüketiciyi Koruma Derneği, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Organik Üreticiler ve Sanayiciler Derneği gibi kuruluşlar yer alıyor. Bir tüketici olarak, zehirlerden arınmak için, girişimin başarılı olmasını diliyorum. Kolay gelsin!
BİR GÜZEL KARAR
Depremzedeye
komşu yardımı
AYDIN Büyükşehir Belediyesi Meclisi, geçen 8 Ağustos’ta depremle sarsılan, birçok evin kullanılamaz hale geldiği Denizli’nin Bozkurt ilçesindeki ihtiyaç sahibi 100 aileye destek olmak için bir kampanya düzenlenmesine karar verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin de kampanyaya destek vermesi kararlaştırıldı, meclis üyeleri de eylül ayı huzur haklarını depremzedelere bağışlayacak. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 100 aileye prefabrik ev temin etmek istediklerini belirtti, meclis üyelerine teşekkür etti.
BİR SERGİ
‘Geçmişin Işığında’
yarın Çetin Emeç’te
ÖDEMİŞLİ sanatçı Ayça Öztürk’ün ‘KUNUKA Geçmişin Işığında’ isimli üç boyutlu iğne oyası ve ipek kumaş tasarımlarından oluşan sergisi yarın İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde açılacak. Sergi 30 Eylül’e kadar gezilebilecek.
Sağlıklı gıda için ‘Zehirsiz Sofralar’
BUGÜN herkesin sağlığını ilgilendiren önemli bir projeden söz edeceğim. Konumuz, gıdalardaki tarım ilacı artıkları. Sosyal medyadan projeyi ve amacını özetliyorum:
HEDEF KAPSAMLI KAMPANYA
“Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Avrupa Birliği’nce finanse edilen ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığında yürüttüğü ‘Zehirsiz Sofralar’ projesi Nisan 2019’da başladı. Buğday Derneği, bir yıl sürecek proje ile pestisitlerin (Tarım ilacı artıkları) olumsuz etkileri ve alternatif yöntemler hakkında üretici ve tüketicilerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu amaçlara ulaşmak için de bir sivil toplum ağı kurulmasına ön ayak olmayı, pek çok bilgilendirici materyalin olduğu bir web sitesi hazırlamayı ve kapsamlı bir kampanya yürütülmesini hedefliyor.
SİVİL TOPLUM AĞI KURULUYOR
Kurulmakta olan ‘Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’ çalışma alanları gıda güvenliği ile kesişen, daha az pestisit kullanımı, alternatif tarım ve mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına çabalayacak farklı alanlardan sivil toplum örgütleri ve girişimleri bir araya getiriyor. Bu ağın birlikte hareket etmesi, sivil aktörlerin seslerinin daha güçlü çıkmasını, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını, daha etkin bir kampanya yürütülmesini sağlayacak.
ALANLARI FARKLI UZMANLAR EL ELE
Bu ağda tüketici hakları, sağlık, tarım, gıda, ekolojik yaşam, doğa koruma ve çevre gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış 90 STK ve inisiyatif bulunuyor. Kalıcı olması ağın kuruluş aşamasını tamamlaması, kasım ayında pestisit kullanımının azaltılması ve alternatif yöntemlerin geliştirilmesiyle ilgili ortak kampanyaya başlaması hedefleniyor.
KAMUOYUNA BİLGİ VE MÜCADELE
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Koordinasyon Kurulu Üyesi Oya Ayman’a göre, pestisitlerin etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılmasına, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve doğa dostu alternatif mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması konusunda daha fazla işbirliği yapılmasına ihtiyacımız var. Ayman, ‘Zehirsiz Sofralar STK Ağı, konunun farklı yönleriyle bütüncül bir şekilde ele alınmasını, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını, sivil aktörlerin etkin bir kampanya yürüterek karar vericilerin harekete geçmesi için sesini daha güçlü duyurmasını sağlayacak’ diyor.
GREENPEACE: BULUŞMA ÇOK ÖNEMLİ
Tarım ve gıdanın yaşamın merkezinde yer aldığını belirten Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Proje Sorumlusu Berkan Özyer, ağa katılma nedenlerini şöyle açıklıyor: ‘Gıdanın tohumdan sofraya uzanan yolculuğu, hayatın her noktasına temas ediyor. Kökten değişmesi gereken bir gıda sistemi var karşımızda. Bu yüzden tarım ve gıda üzerine çalışan, bu konuya ilgi duyan herkesin biraraya gelmesi, kendi uzmanlığını ortaya koyması çok önemli. Biz de elini taşın altına koyan her aktörle biraraya gelip ortak akılla sorunların teşhisini yapmak ve çözüm önerileri oluşturmak için bu ağı benzersiz önemde görüyoruz.’
YURTTAŞLARIN DA KATILMASI ŞART
Zehirsiz Sofralar Projesi Danışmanı Gıda Mühendisi Bülent Şık da ağı, ‘Gıda güvenliği bir gıda maddesinin sağlığa uygun olmasını sağlamak için yapılan çalışmalar bütünüdür. Bu amaçla özünde kamusal nitelik taşıyan çalışmalar yapılır. Kamusal çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ise ancak yurttaşların da dahil olabilmeleri ile mümkündür. Çeşitli örgüt, yapı ve inisiyatifin gıdalardaki pestisit kalıntılarında kamuoyu farkındalığı yaratma ve tarımda pestisit kullanımını sonlandırma amacı ile bir araya gelerek ağ kurmasını çok önemli buluyorum’ diye tanımlıyor.”
Zehirsiz Sofralar Ağı’nda Ege İhracatçı Birlikleri, Tüketiciyi Koruma Derneği, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Organik Üreticiler ve Sanayiciler Derneği gibi kuruluşlar yer alıyor. Bir tüketici olarak, zehirlerden arınmak için, girişimin başarılı olmasını diliyorum. Kolay gelsin!
BİR GÜZEL KARAR
Depremzedeye
komşu yardımı
AYDIN Büyükşehir Belediyesi Meclisi, geçen 8 Ağustos’ta depremle sarsılan, birçok evin kullanılamaz hale geldiği Denizli’nin Bozkurt ilçesindeki ihtiyaç sahibi 100 aileye destek olmak için bir kampanya düzenlenmesine karar verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin de kampanyaya destek vermesi kararlaştırıldı, meclis üyeleri de eylül ayı huzur haklarını depremzedelere bağışlayacak. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 100 aileye prefabrik ev temin etmek istediklerini belirtti, meclis üyelerine teşekkür etti.
BİR SERGİ
‘Geçmişin Işığında’
yarın Çetin Emeç’te
ÖDEMİŞLİ sanatçı Ayça Öztürk’ün ‘KUNUKA Geçmişin Işığında’ isimli üç boyutlu iğne oyası ve ipek kumaş tasarımlarından oluşan sergisi yarın İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde açılacak. Sergi 30 Eylül’e kadar gezilebilecek.