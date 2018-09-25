Başkan Aziz Kocaoğlu ‘tamam mı’ ‘devam mı’

1 Ekim 2018... Yani gelecek pazartesi günü. İzmir için çok önemli. Neden mi?
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir aksaklık olmazsa, o gün CHP’den adaylıkla ilgili kararını açıklayacak. Ya, “Varım, devam” ya da “Benden bu kadar, tamam” diyecek. Tabii ki, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı konusunda son söz genel merkezin. Ama Kocaoğlu’nun kararının çok büyük önemi var.
GÖZLER KULAKLAR ONDA
CHP Genel Merkezi, Kocaoğlu’nun kararına göre adaylığı şekillendirecek. Belki aday belirleme yöntemi de onun kararına göre kesinleşecek. Haaa, bu görevi isteyenler, akıllarından geçirenler, heveslenenler, kulis yapanların gözü, kulağı da Aziz Kocaoğlu’nda olacak, “Tamam” demesini umacak.
AK Parti için de 1 Ekim önemli gün. Büyük olasılıkla AK Parti’nin büyükşehir adayını belirlemesinde Kocaoğlu’nun kararı etken olacak. Onun, “Varım” ya da “Yokum” demesi, AK Parti aday adaylarının geleceğini etkileyecek.
KAFAM NET DEĞİL
Gelelim Aziz Kocaoğlu’na... Öncelikle adaylık için hevesli görünmediği söylenebilir. Nitekim yakın çevresine de, “15 yıl başkanlık yeter” dediği öne sürülüyor, gözü bu görevde olanlar umutlanıyor. Ancak, son açıklamaları kafaları karıştırıyor. Örneğin görevi sürdürmek isterse, gönlünün ön seçimde olduğunu söyledi. Gazeteci Mehlika Türkmenoğlu Gökmen’e, “Adaylık konusunda kafam net değil, gidip geliyorum, bakıyorum. Ailemle görüşüp fikirlerini alacağım. Arkadaşlarımın görüşü çok önemli. En önemlisi de İzmirli hemşehrilerimin görüşleri” dedi.
KRİTİK GÜN 1 EKİM
CHP’ye uyguladıkları İzmir Modeli’ni öneren Kocaoğlu, her fırsatta kesin kararını 1 Ekim’de açıklayacağını yineledi. Ve de her fırsatta “Kimsenin adamı ve ekibinde olmadığını” vurguladı. Önemli bir sözü de şöyleydi:
“Aday olsam da atansam da atanmasam da ön seçim olsa da olmasa da partime çalışacağım. Noktalarsam altı ay, noktalamazsam ve hemşehrilerim de yetkili verirse beş sene daha çalışacağım.”
HEVESLER KURSAKTA MI
Görüldüğü gibi, Başkan Aziz Kocaoğlu’nun açıklamaları kimilerini bu makam için heveslendiriyor. Kiminin hevesini de kursağında bırakıyor. Bu gelişmeler Deniz Baykal’ın CHP’nin başında olduğu günleri getirdi aklıma. Her İzmir’e gelişinde vatandaşa seslenirken Kocaoğlu’nun başkan adaylığı için, “Açıklayayım mı” diye sorar adeta son sözün kendisinde olduğunu vurgulayıp, işi bir tür gösteriye dönüştürürdü. Kocaoğlu da büyük olasılıkla kesin kararını vermiştir, yorumları keyifle izlemektedir.
‘SENSİZ OLMAZ’ DENİRSE...
Bana göre, her şeye karşın, Aziz Kocaoğlu’nun açıklamasında genel merkez çok etkili olacaktır. Kocaoğlu, genel merkez ve tabii ki, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, “Sensiz olmaz” mesajı, açıklaması gelirse “Devam” diyecektir, İzmir’de dengeler buna göre kurulacaktır. CHP, Kocaoğlu’ndan vazgeçmişse, İzmir için ne formül geliştirmiştir, bunu da merak ederim. Gözü İzmir’de olan üst yöneticilerle büyük olasılıkla hayal kırıklığı yaşanabileceğini unutmamak gerek. Büyükşehir’e yakıştırılan bazı ilçe belediye başkanları için de, “Taş yerinde ağırdır” sözünü anımsatmakta yarar var. Sonuç olarak, “Kocaoğlu’nun kararı ne olursa olsun, İzmir için iyi ve hayırlı olsun” diyor, kentimize güzel gelecek diliyorum.
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BİR DUYURU
Bornova Anadolu Lisesi
Eğitim Vakfı’ndan
MEZUNLARININ desteği ile büyüyen ve güçlenen bir eğitim vakfı olarak 11 Kasım’da İstanbul’da yapılacak 40. Vadafone İstanbul Maratonu’na en fazla koşucusu/destekçisi olan STK olarak katılmak, Boğaz Köprüsü’nde BALEV tişörtlerimizle coşkuyu, dayanışmayı sizlerle birlikte yaşamak istiyoruz. BALEV Burs Kulübü yararına bağış toplayarak iyilik peşinde koşmak, yürümek, kenardan BALEV tişörtünüzle desteklemek, genç-yaşlı tüm mezunlarımızla omuz omuza olmak ister misiniz?
30 EYLÜL’E KADAR KAYIT
Cevabınız EVET ise www.maraton.istanbul/kayit-ol adresinden parkurlardan birini seçerek koşabilir-yürüyebilirsiniz. Kayıtlar 30 Eylül’de sona eriyor. 30 Eylül’e kadar kayıt olmanız ve balev@balev.org.tr adresine bilgi için mail göndermeniz yeterli.
İŞTE BAŞARILI SONUÇLAR
Bağış koşusundan elde edilecek gelirle çağdaş, aydınlık, akılcı bir geleceği kuracakları inancıyla desteklediğimiz olanakları kısıtlı öğrencilerin bursları karşılanacaktır. 2018 YKS sınavında ilk bin içinde 12, ilk on bin içinde ise 102 Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi yer almıştır. Sizlerin desteği ile kardeşlerimizin mutlu, başarılı bir eğitim sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz.
Banka hesaplarımız:
Vakıfbank İzmir Finansmarket Subesi: TR31 0001 5001 5800 7289 0854 33
İş Bankası Yenigün Şb.: TR89 0006 4000 0013 4131 0072 46
Online ödeme: https://www.balev.org.tr/bagiscimiz-olun/online-bagis/
Başkan Aziz Kocaoğlu ‘tamam mı’ ‘devam mı’
1 Ekim 2018... Yani gelecek pazartesi günü. İzmir için çok önemli. Neden mi?
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir aksaklık olmazsa, o gün CHP’den adaylıkla ilgili kararını açıklayacak. Ya, “Varım, devam” ya da “Benden bu kadar, tamam” diyecek. Tabii ki, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı konusunda son söz genel merkezin. Ama Kocaoğlu’nun kararının çok büyük önemi var.
GÖZLER KULAKLAR ONDA
CHP Genel Merkezi, Kocaoğlu’nun kararına göre adaylığı şekillendirecek. Belki aday belirleme yöntemi de onun kararına göre kesinleşecek. Haaa, bu görevi isteyenler, akıllarından geçirenler, heveslenenler, kulis yapanların gözü, kulağı da Aziz Kocaoğlu’nda olacak, “Tamam” demesini umacak.
AK Parti için de 1 Ekim önemli gün. Büyük olasılıkla AK Parti’nin büyükşehir adayını belirlemesinde Kocaoğlu’nun kararı etken olacak. Onun, “Varım” ya da “Yokum” demesi, AK Parti aday adaylarının geleceğini etkileyecek.
KAFAM NET DEĞİL
Gelelim Aziz Kocaoğlu’na... Öncelikle adaylık için hevesli görünmediği söylenebilir. Nitekim yakın çevresine de, “15 yıl başkanlık yeter” dediği öne sürülüyor, gözü bu görevde olanlar umutlanıyor. Ancak, son açıklamaları kafaları karıştırıyor. Örneğin görevi sürdürmek isterse, gönlünün ön seçimde olduğunu söyledi. Gazeteci Mehlika Türkmenoğlu Gökmen’e, “Adaylık konusunda kafam net değil, gidip geliyorum, bakıyorum. Ailemle görüşüp fikirlerini alacağım. Arkadaşlarımın görüşü çok önemli. En önemlisi de İzmirli hemşehrilerimin görüşleri” dedi.
KRİTİK GÜN 1 EKİM
CHP’ye uyguladıkları İzmir Modeli’ni öneren Kocaoğlu, her fırsatta kesin kararını 1 Ekim’de açıklayacağını yineledi. Ve de her fırsatta “Kimsenin adamı ve ekibinde olmadığını” vurguladı. Önemli bir sözü de şöyleydi:
“Aday olsam da atansam da atanmasam da ön seçim olsa da olmasa da partime çalışacağım. Noktalarsam altı ay, noktalamazsam ve hemşehrilerim de yetkili verirse beş sene daha çalışacağım.”
HEVESLER KURSAKTA MI
Görüldüğü gibi, Başkan Aziz Kocaoğlu’nun açıklamaları kimilerini bu makam için heveslendiriyor. Kiminin hevesini de kursağında bırakıyor. Bu gelişmeler Deniz Baykal’ın CHP’nin başında olduğu günleri getirdi aklıma. Her İzmir’e gelişinde vatandaşa seslenirken Kocaoğlu’nun başkan adaylığı için, “Açıklayayım mı” diye sorar adeta son sözün kendisinde olduğunu vurgulayıp, işi bir tür gösteriye dönüştürürdü. Kocaoğlu da büyük olasılıkla kesin kararını vermiştir, yorumları keyifle izlemektedir.
‘SENSİZ OLMAZ’ DENİRSE...
Bana göre, her şeye karşın, Aziz Kocaoğlu’nun açıklamasında genel merkez çok etkili olacaktır. Kocaoğlu, genel merkez ve tabii ki, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, “Sensiz olmaz” mesajı, açıklaması gelirse “Devam” diyecektir, İzmir’de dengeler buna göre kurulacaktır. CHP, Kocaoğlu’ndan vazgeçmişse, İzmir için ne formül geliştirmiştir, bunu da merak ederim. Gözü İzmir’de olan üst yöneticilerle büyük olasılıkla hayal kırıklığı yaşanabileceğini unutmamak gerek. Büyükşehir’e yakıştırılan bazı ilçe belediye başkanları için de, “Taş yerinde ağırdır” sözünü anımsatmakta yarar var. Sonuç olarak, “Kocaoğlu’nun kararı ne olursa olsun, İzmir için iyi ve hayırlı olsun” diyor, kentimize güzel gelecek diliyorum.
-----
BİR DUYURU
Bornova Anadolu Lisesi
Eğitim Vakfı’ndan
MEZUNLARININ desteği ile büyüyen ve güçlenen bir eğitim vakfı olarak 11 Kasım’da İstanbul’da yapılacak 40. Vadafone İstanbul Maratonu’na en fazla koşucusu/destekçisi olan STK olarak katılmak, Boğaz Köprüsü’nde BALEV tişörtlerimizle coşkuyu, dayanışmayı sizlerle birlikte yaşamak istiyoruz. BALEV Burs Kulübü yararına bağış toplayarak iyilik peşinde koşmak, yürümek, kenardan BALEV tişörtünüzle desteklemek, genç-yaşlı tüm mezunlarımızla omuz omuza olmak ister misiniz?
30 EYLÜL’E KADAR KAYIT
Cevabınız EVET ise www.maraton.istanbul/kayit-ol adresinden parkurlardan birini seçerek koşabilir-yürüyebilirsiniz. Kayıtlar 30 Eylül’de sona eriyor. 30 Eylül’e kadar kayıt olmanız ve balev@balev.org.tr adresine bilgi için mail göndermeniz yeterli.
İŞTE BAŞARILI SONUÇLAR
Bağış koşusundan elde edilecek gelirle çağdaş, aydınlık, akılcı bir geleceği kuracakları inancıyla desteklediğimiz olanakları kısıtlı öğrencilerin bursları karşılanacaktır. 2018 YKS sınavında ilk bin içinde 12, ilk on bin içinde ise 102 Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi yer almıştır. Sizlerin desteği ile kardeşlerimizin mutlu, başarılı bir eğitim sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz.
Banka hesaplarımız:
Vakıfbank İzmir Finansmarket Subesi: TR31 0001 5001 5800 7289 0854 33
İş Bankası Yenigün Şb.: TR89 0006 4000 0013 4131 0072 46
Online ödeme: https://www.balev.org.tr/bagiscimiz-olun/online-bagis/