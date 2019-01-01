Barış, sağlık, huzur, güven dolu günler yaşayalım

BUGÜN 1 Ocak 2019... Yeni yılın ilk günü. Koca 2018 geride kaldı. Acısıyla, tatlısıyla yaşadık geçen yılı. Öncelikle vedalaştığımız yıldaki acıların, olumsuzlukların, kötü ve tatsız anı olarak kalmasını, bir kez daha yaşanmamasını diliyorum.
Geçen yıl ekonomik açıdan zordu. Sofraların vazgeçilmezi soğan ve patates umulmadık fiyatlarıyla ekonomide gündem oldu. Gıdanın yanında gereksinim duyulan pek çok şey de zamlandı. Dolar ve euro bir ara baş döndürdü.
POLİTİKA HEP GÜNDEMDE
2018’deki politik gelişmelere çok da girmek istemiyorum. Çünkü zaten memleket 31 Mart’taki yerel seçime odaklanmış durumda. İttifaklar kuruluyor, işbirliği yapılıyor, özetle politika gündemdeki yerini hep koruyor. Geçen yıl hepimizi acıya boğan facia düzeyinde kazalar yaşandı. Şehitlerimizin yasını tuttuk, gazilerimize iyilikler diledik. Dedim ya, acısıyla, tatlısıyla geride kaldı artık 2018.
OCAKLARA ATEŞ DÜŞMESİN
Gelelim 2019’a... Herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler diliyorum. Ve de dilekleri sıralayalım: “Güç koşullarda görev başında olan askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize kolay gelsin. Bu yıl hiçbir ocağa şehit ateşi düşmesin. Kimsenin canı yanmasın. Terör belası bizden uzak dursun. 31 Mart’taki yerel seçim ülkeye esenlik getirsin, sonucu herkes uygarca kabullensin. Örnek gösterilecek bir politik yarış olsun, seçilenler il ve ilçelerine hizmet için kolları sıvasın.
KİMSE ŞİDDET GÖRMESİN
Ekonomide vatandaşa soluk aldıracak, daha rahat geçinebilmesini sağlayacak gelişmeler olsun. Kimse, ‘Bu parayla nasıl geçiniriz? Doğalgazı, elektriği, suyu, kirayı nasıl öderiz? Bu fiyatlara sebze, meyve nasıl alınır? Mutfak masrafını nasır karşılarız’ gibi sorulara kafa yormasın. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilsin. Çocuklarımız, gençlerimiz güven içinde olsun. Başta kadınlar olmak üzere, bu ülkede yaşayanlar şiddet görmesin. Kimse doğayı yok etmesin, çevreyi kirletmesin.
GÜZELLİKLER EKSİK OLMASIN
Ve de en önemlisi... Ülkemizde ve dünyada barış, iyilik, güzellikler eksik olmasın. Herkes el ele vererek, kardeşçe, huzur dolu günler geçirsin. Her vatandaş geleceğe güvenle bakabilsin. Sonuç olarak bu liste uzar, gider. ‘2109’da barış, mutluluk, sağlık dolu, geçim sıkıntısı çekilmeyen günler yaşayalım’ diyerek noktalayayım. Yeni yılınız kutlu olsun.”
-----
KONUK
YAZAR
İçinizdeki çocuğu yaşatın
HER yılbaşında Herkes İçin Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu’yu konuk ederim. Rodoplu, her türlü sağlık için öneriler sıralar, öğütler verir, insanın iyi hissetmesini sağlar. Ve yılın ilk gününde söz Ülkümen Rodoplu’da:
“İçinizdeki çocuğu yaşatın,
2019’u kucaklamaya hazır mısınız? Yeni kararlar almaya hazır mısınız?
Daha güzel günlere, sağlıklı ve umut dolu yarınlara var mısınız?
Gelin 2019 için önerilere bakalım:
İçinizdeki çocuğu yaşatın.
Neden mi?
Çocuk güler. Ağlar. Meraklıdır, sorar, sorgular.
Düşer, ama kalkar. Acıkınca yer. Susayınca içer.
Atıştırmaz. Abur cubur bilmez. En doğalını, en temizini yer.
Diyetisyeni vardır. Hemen yanı başında, sürekli, her zaman.
Hemşiresi vardır. En ufak terslikte sağlık kontrolüne gider.
Mışıl mışıl uyur. Yeter ki yatağı, yastığı rahat, ortam sıcak olsun. Rüya görür.
Sigara bilmez. Alkol bilmez.
Sürekli hareket halindedir. Hele bir yürümeye başlasın, onu tutamaz, durduramazsınız.
Hep hareket, hep hareket.
İşi oyundur. Oyun da işi. Yani sevdiği işi.
Hemen arkadaş bulur. Oyun arkadaşı. Oyuncağını paylaşır.
İnattır. İstemedi mi ağlar, sızlar, bağırır. Gerekirse atar kendini yere.
Umuttur. Umut doludur. İçinizde bir çocuk var.
Yaşatın onu.”
Ekleyecek bir şey yok Rodoplu bu yılbaşında farklı bir açıdan yakalıyor hepimizi. Yineliyorum: “İçinizdeki çocuğu yaşatın...”
-----
BİR ÖNEMLİ ANIMSATMA
Yeni yılda onları
unutmayalım
ÖYKÜ Arin ve tüm gereksinim duyan çocuklar bağış bekliyor.
-----
BİR ÖVGÜ MESAJI
Yaratıcı çocuklara
Başkan teşekkürü
ÇANAKKALE Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’dan: “Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi’nde çocuklar hiç bir şeyi israf etmez, meyve sandıklarından yılbaşı ağacı yapıp, 2019’a dair iyi dileklerini paylaşırlar. Yaratıcılığınız ve yol göstericiliğiniz için teşekkürler çocuklar.”
-----
BİR İÇTEN DİLEK
Aman 2019
gözünü seveyim
Prof. Dr. Yüksel Gürüz’den: Doğru söze ne denir?
-----
BİR ETKİNLİK
İzmir Eğitim
Kooperatifi’nden
www.izmiregitimkoop.org www.instagram.com/izmiregitimkoop www.twitter.com/izmiregitimkoop izmiregitimkoop@gmail.com.
-----
BİR ALINTI
SALAR Cihat Balaban’dan: Bir şey yap, güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz. Beceremez misin? Öyleyse güzel bir şeye başla. Ama hep güzel şeyler olsun. Çünkü her insan ölecek yaşta. (Şems-i Tebrizi)
-----
2019 yılı İzmir gibi güzel geçsin. (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
Barış, sağlık, huzur, güven dolu günler yaşayalım
BUGÜN 1 Ocak 2019... Yeni yılın ilk günü. Koca 2018 geride kaldı. Acısıyla, tatlısıyla yaşadık geçen yılı. Öncelikle vedalaştığımız yıldaki acıların, olumsuzlukların, kötü ve tatsız anı olarak kalmasını, bir kez daha yaşanmamasını diliyorum.
Geçen yıl ekonomik açıdan zordu. Sofraların vazgeçilmezi soğan ve patates umulmadık fiyatlarıyla ekonomide gündem oldu. Gıdanın yanında gereksinim duyulan pek çok şey de zamlandı. Dolar ve euro bir ara baş döndürdü.
POLİTİKA HEP GÜNDEMDE
2018’deki politik gelişmelere çok da girmek istemiyorum. Çünkü zaten memleket 31 Mart’taki yerel seçime odaklanmış durumda. İttifaklar kuruluyor, işbirliği yapılıyor, özetle politika gündemdeki yerini hep koruyor. Geçen yıl hepimizi acıya boğan facia düzeyinde kazalar yaşandı. Şehitlerimizin yasını tuttuk, gazilerimize iyilikler diledik. Dedim ya, acısıyla, tatlısıyla geride kaldı artık 2018.
OCAKLARA ATEŞ DÜŞMESİN
Gelelim 2019’a... Herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler diliyorum. Ve de dilekleri sıralayalım: “Güç koşullarda görev başında olan askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize kolay gelsin. Bu yıl hiçbir ocağa şehit ateşi düşmesin. Kimsenin canı yanmasın. Terör belası bizden uzak dursun. 31 Mart’taki yerel seçim ülkeye esenlik getirsin, sonucu herkes uygarca kabullensin. Örnek gösterilecek bir politik yarış olsun, seçilenler il ve ilçelerine hizmet için kolları sıvasın.
KİMSE ŞİDDET GÖRMESİN
Ekonomide vatandaşa soluk aldıracak, daha rahat geçinebilmesini sağlayacak gelişmeler olsun. Kimse, ‘Bu parayla nasıl geçiniriz? Doğalgazı, elektriği, suyu, kirayı nasıl öderiz? Bu fiyatlara sebze, meyve nasıl alınır? Mutfak masrafını nasır karşılarız’ gibi sorulara kafa yormasın. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilsin. Çocuklarımız, gençlerimiz güven içinde olsun. Başta kadınlar olmak üzere, bu ülkede yaşayanlar şiddet görmesin. Kimse doğayı yok etmesin, çevreyi kirletmesin.
GÜZELLİKLER EKSİK OLMASIN
Ve de en önemlisi... Ülkemizde ve dünyada barış, iyilik, güzellikler eksik olmasın. Herkes el ele vererek, kardeşçe, huzur dolu günler geçirsin. Her vatandaş geleceğe güvenle bakabilsin. Sonuç olarak bu liste uzar, gider. ‘2109’da barış, mutluluk, sağlık dolu, geçim sıkıntısı çekilmeyen günler yaşayalım’ diyerek noktalayayım. Yeni yılınız kutlu olsun.”
-----
KONUK
YAZAR
İçinizdeki çocuğu yaşatın
HER yılbaşında Herkes İçin Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu’yu konuk ederim. Rodoplu, her türlü sağlık için öneriler sıralar, öğütler verir, insanın iyi hissetmesini sağlar. Ve yılın ilk gününde söz Ülkümen Rodoplu’da:
“İçinizdeki çocuğu yaşatın,
2019’u kucaklamaya hazır mısınız? Yeni kararlar almaya hazır mısınız?
Daha güzel günlere, sağlıklı ve umut dolu yarınlara var mısınız?
Gelin 2019 için önerilere bakalım:
İçinizdeki çocuğu yaşatın.
Neden mi?
Çocuk güler. Ağlar. Meraklıdır, sorar, sorgular.
Düşer, ama kalkar. Acıkınca yer. Susayınca içer.
Atıştırmaz. Abur cubur bilmez. En doğalını, en temizini yer.
Diyetisyeni vardır. Hemen yanı başında, sürekli, her zaman.
Hemşiresi vardır. En ufak terslikte sağlık kontrolüne gider.
Mışıl mışıl uyur. Yeter ki yatağı, yastığı rahat, ortam sıcak olsun. Rüya görür.
Sigara bilmez. Alkol bilmez.
Sürekli hareket halindedir. Hele bir yürümeye başlasın, onu tutamaz, durduramazsınız.
Hep hareket, hep hareket.
İşi oyundur. Oyun da işi. Yani sevdiği işi.
Hemen arkadaş bulur. Oyun arkadaşı. Oyuncağını paylaşır.
İnattır. İstemedi mi ağlar, sızlar, bağırır. Gerekirse atar kendini yere.
Umuttur. Umut doludur. İçinizde bir çocuk var.
Yaşatın onu.”
Ekleyecek bir şey yok Rodoplu bu yılbaşında farklı bir açıdan yakalıyor hepimizi. Yineliyorum: “İçinizdeki çocuğu yaşatın...”
-----
BİR ÖNEMLİ ANIMSATMA
Yeni yılda onları
unutmayalım
ÖYKÜ Arin ve tüm gereksinim duyan çocuklar bağış bekliyor.
-----
BİR ÖVGÜ MESAJI
Yaratıcı çocuklara
Başkan teşekkürü
ÇANAKKALE Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’dan: “Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi’nde çocuklar hiç bir şeyi israf etmez, meyve sandıklarından yılbaşı ağacı yapıp, 2019’a dair iyi dileklerini paylaşırlar. Yaratıcılığınız ve yol göstericiliğiniz için teşekkürler çocuklar.”
-----
BİR İÇTEN DİLEK
Aman 2019
gözünü seveyim
Prof. Dr. Yüksel Gürüz’den: Doğru söze ne denir?
-----
BİR ETKİNLİK
İzmir Eğitim
Kooperatifi’nden
www.izmiregitimkoop.org www.instagram.com/izmiregitimkoop www.twitter.com/izmiregitimkoop izmiregitimkoop@gmail.com.
-----
BİR ALINTI
SALAR Cihat Balaban’dan: Bir şey yap, güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz. Beceremez misin? Öyleyse güzel bir şeye başla. Ama hep güzel şeyler olsun. Çünkü her insan ölecek yaşta. (Şems-i Tebrizi)
-----
2019 yılı İzmir gibi güzel geçsin. (İzmir Büyükşehir Belediyesi)