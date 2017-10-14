Alsancak’taki silo otelle sanat merkezi olabilir



Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bu konuda ders de verdi. Aynı zamanda ressamdır da. Yurt içi ve dışında önemli sergilerde yer aldı eserleri. Ve Çetin Abi’nin çok güzel bir örnekten yola çıkarak önemli bir önerisi: Siloları otel ve sanat merkezine dönüşebilir. Söz Çetin Erokay’da:

Kent ortasında beton kütle

“TMO’nun (Toprak Mahsulleri Ofisi) 1954 yılında Alsancak Limanı yanında, Alman bir inşaat firması tarafından inşa edilen silosu, artık tam anlamı ile kent merkezi içinde kaldı. Kentin ortasında beton bir kütle. Bundan bir süre önce binaya estetik katmak için, sanatçı arkadaşım Adem Genç, DYO sponsorluğunda siloyu boyayarak binaya sanatsal bir dokunuş yapmış idi. (Rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın girişimi ve öncülüğünde. N.B.)

Güney Afrika ve Hollanda’da

Silolar yükleme ve boşaltma işlemleri nedeniyle inşa edildikleri yıllarda hep limanlara ve demiryollarına yakın yapılmış. Tüm dünyada işlevleri azaldı mı ne? Ya otele ya da sanat kurumlarına dönüştürülüyorlar. Hollanda’da Amsterdam ve Güney Afrika’da Cape Town siloları bunun en güzel örnekleri. Bu iki silo da içinde lüks odaları, toplantı salonları, galeriler ve müzeler ile şehirlerin sosyal hayatına kazandırılmış. Limanın yanında lüks otel ve kültür merkezleri olarak değerlendirilmiş. İsimleri de Silo Hotel.

Resim ve heykel alanları

Yalnız Cape Town’daki silonun bir farklı özelliği, müthiş bir çağdaş sanat müzesini de içinde barındırması. 1924 yılında hububat ihraç etmek için yapılan bu silo. Londralı Thomas Heatherwick bürosuna teslim edilmiş. Binanın içindeki silolar arı peteği gibi kesilmiş ve dev bir alan kazanılmış. Bu alanlarda Afrikalı ve diasporadaki sanatçıların yaptıkları çağdaş resim ve heykeller için büyük mekanlar yaratılmış. Silonun üstüne de yine dışarıdan görünüşü arı peteği gibi olan çok lüks bir otel ilave edilmiş.

İzmir’e çok yakışır

Çağdaş bir sanat müzesi olamayan güzel İzmirimize de böylesi bir tesis ne kadar yakışır. Bildiğim kadarı ile Yaşar Üniversitesi’nde de bizim silo ile ilgili bir çalışma yürütülüyor. İnşallah son zamanların modası AVM’ler bu proje içinde ön plana çıkarılmaz. Tam şehrin girişinde gelen yabancıları karşılayan ‘İzmir Çağdaş Sanatlar Müzesi.’ Söylemesi bile güzel.”





BİR KUTLAMA

İzmirli halıcıların

gururuna alkış



İSTANBUL Halı İhracatçıları Birliği, İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Başkanı Naci Ölçen’e, “Türkiye’de Halıcılığın Duayeni” ödülü vermiş. Ölçen, ödül töreninde, üyelerine yeni pazar alanları açarak ticaret potansiyelini artırmayı amaçladıklarını söylemiş.

Sektörün ihtiyacı var

Ölçen’e ödülünü veren birlik başkanı Uğur Uysal da, “Halı sektörünün ülke çapında Naci Ölçen gibi isimlere ihtiyacı var” demiş. Derneğin kuruluşunda, gelişmesinde, projeler üretilmesindeki çabalarını bildiğim Ölçen’e hak ettiği bir ödül verilmiş. Kutluyorum, çalışmaları için “Kolay gelsin” diyorum.



‘UNUTMAYIN’ DUYURULARI



Gündoğdu’da Yerel

Ürünler Şenliği bugün

İZMİR Büyükşehir Belediyesi bugün, “Tarım ile varım” sloganıyla Gündoğdu Meydanı’nda, “İzmir Yerel Üretim Şöleni” düzenliyor. Başkan Aziz Kocaoğlu, “Yerel kalkınmada oluşturduğumuz ‘İzmir Modeli’ ile tüm ülkeye örnek gösterildik. Şimdi bu modelin temel taşı olan üreticilerimizi, Gündoğdu Meydanı’nda bir araya getiriyor ve kentlilerimizle buluşturuyoruz” dedi, herkesi şenliğe davet etti.

Çocuklara özel sokak

Şenlik bugün saat 11.00’de Kültürpark 9 Eylül Kapısı’ndan kortej yürüyüşüyle başlayacak. Gündoğdu Meydanı’nda sona erecek yürüyüş sonrası şenlik başlayacak. Programda yerel yarışmalar, ödül töreni, Sümer Ezgü konseri yer alacak. Meydanda yerel ürünler stantları kurulacak, çocuklar için “Yerel Oyunlar Sokağı” oluşturulacak.

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Bilge ağaç yağları

açık artırması yarın



SEFERİHİSAR Belediyesi, yarım asırlık zeytin ağaçlarından çıkan zeytinyağlarını görücüye çıkaracak. Beyler Köyü Zeytinyağı Fabrikası’nda sıkılarak sağlanan 150 anıt ağacın zeytinyağları yarımşar litrelik şişelerde satışa çıkacak.

Başkan daveti

Başkan Tunç Soyer, “Bin yıllık bilge ağaçlardan elde ettiğimiz zeytinyağlarının satışını gerçekleştireceğiz. Hem muhteşem zeytinyağımızın tadına bakmak, hem de sınırlı sayıdaki bu eşsiz lezzetleri satın almak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.

Dinleti de var

Müzayede, yarın saat 15.30’da Teos Antik Kenti’ndeki anıt ağacın önünde yapılacak. Müzayede öncesi Üflemeli Beşliler Grubu, klasik müzik dinletisi sunacak.



BİR ALINTI



Erdal Güçlü’den: Çalışkan insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır. (Mevlana)