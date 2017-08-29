Alaçatı’nın anayasası tamam sıra uygulamada

Dernek Başkanı Celal Bayraktaroğlu, Alaçatı’nın hem işletmeler ve oteller, hem de ziyaretçiler tarafından özenle korunması gerektiğine dikkat çekmiş.

Alaçatı’nın geçmişte dinlence yeri olarak değer kazandığını ifade eden Bayraktaroğlu, artan misafir sayısı ile paralel olarak yükselen müzik sesleri ve sokaklara taşan masa sandalyelerin algıyı değiştirdiğini ve eksenin eğlenceye kaydığını söylemiş.

HUZURLA EĞLENCE OLABİLİR

Ve de en önemlisi Bayraktaroğlu, Alaçatı’nın romantik ve huzurlu yaşamı ile genç dinamik eğlence hayatının iyi bir planlama ile birlikte yaşatılabileceğine inandığını belirtmiş. Bayraktaroğlu’nun, belediyenin de imzaladığını vurguladığı manifestonun maddelerini okumuşsunuzdur. Zaman zaman Alaçatı’yı yazdım, son olarak sevgili Salim Kadıbeşegil’in kaleminden, “Burada iyi şeylerin olduğunu da” vurguladım. Manifestonun maddelerini yineliyorum:

İŞTE O MADDELER

* Alaçatı’nın yaşam kültürüne sahip çıkar koruruz * Alaçatı sakinlerinin köy içinde kalmasını isteriz * Mahallemizi ve komşularımızı önemseriz * Çevremizi ve tarihimizi koruruz * Sanatı ve sanatçıyı destekleriz * Yerel üretimlerimize ve lezzetlerimize sahip çıkarız * Yöremize özgü değerleri ve doğayı koruruz * Sörf sporunun gelişmesine destek veririz * Alaçatı’yı temiz tutmanın hepimizin görevi olduğunu biliriz * Gürültü ile mücadele etmekten kaçınmayız * Misafirlerimizin keyifli tatil geçirmesini önemseriz * Misafirlerimizin de Alaçatı yaşam kültürüne saygı göstermesini isteriz.

ÖDÜN VERİLMEMELİ

Alaçatı gibi önemli bir turizm merkezi için dernek önemli bir adım atmış. Geç mi kalınmış, zaman gösterecek ebette. Ama dernek üyesi işletmelerde bile bu maddelere uyulsa, Alaçatı hep olumsuzluklarla anılmaktan kurtulur. Önemli olan ödün vermeden, bir tür Alaçatı anayasası olarak hazırlanan bu bildirgenin unutulmaması, maddelerinin asla unutulmaması ve unutturulmaması. Kolay gelsin...

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SÜRÜCÜLER AMAN DİKKAT

Direksiyonda ceple konuşmak

kaza riskini 4 kat artırıyor

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, tatile çıkan sürücüleri uyarıyor. Anık, hava sıcak olduğu için yola sabah çıkılmasını önerip, “Uykusuz ve yorgun şekilde asla araç kullanmayın” demiş. Anık, kazaların çoğunun araçların hızlarının kavşak ve dönemeçlere yaklaşırken azaltılmaması yüzünden oluştuğuna dikkat çekmiş:

YOLA DİNLENMİŞ ÇIKIN

“Trafik kazalarının önüne geçmek için en büyük sorumluluk tabii ki sürücülere düşüyor. Hızlı araba kullanmayın. Yola çıkmadan önce lastiklerin hava basıncını kontrol ettirin. Sürücülerin tamamen dinlenmiş ve dinç bir şekilde yola çıkması çok önemli.”

Sadece uyarı levhalarındaki hız limitlerine uyulması durumunda kazaların yaklaşık yüzde 30 azalacağına dikkat çeken Anık, şunları söylemiş:

HIZ LİMİTLERİNE UYUN

“Sürücüler tedbiri, dikkati hiçbir zaman elden bırakmamalıdır. Trafikte ufacık bir hatanın birçok kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da sakat kalmasına neden olabileceği unutulmamalıdır. Direksiyonda cep telefonu kullanmak sürücünün kaza ihtimalini dört kat artırır. Sürücüler direksiyonda cep telefonuyla konuşmamaya dikkat etmelidir.”

Tüm sürücülerin yolu açık olsun!

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BİR YENİ KİTAP

Şair Yazıcı’dan

‘Çizme Zeytin’

ŞAİR Halim Yazıcı’nın son şiir kitabı ‘Çizme Zeytin’ Cazkedisi Yayınları’ndan çıktı. Yazıcı, çocukluğunun ve zeytin ruhunun saklı olduğu yeni ve eski şiirlerini bir araya getirdiğini belirtti. Yazıcı’nın son kitabında, ‘özür diliyorum zeytin taneleri’, ‘ağzındaki zeytinlerle’ ve ‘zeytinler, çocuklar ve aşklar’ başlıklı zeytin temalı şiirler yer alıyor.

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SÖZ SİZİN

ŞEFTALİ çekirdeğini atarken aklıma geldi. Belediyelerimiz meyve çekirdeklerini toplamak için kumbaralar koysa iyi olmaz mı? Biz buralara meyve çekirdeklerini atsak, belediyelerimiz de uygun yerlere dikse nasıl olur? Ben düşüncemi aktardım, ilgilenenlere saygılar, sevgiler. Gürol TULUNAY

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BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: İsterseniz bütün çiçekleri koparın, bahara engel olamazsınız. Pablo NERUDA