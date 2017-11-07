600 milyon TL’lik 18 gemiye geceleyecek yer bulunamıyor



Filo artık yaklaşık 600 milyon lira değerinde, 15 yolcu ve 3 arabalı vapurdan oluşuyor. İzmir’in efsane belediye başkanı merhum İhsan Alyanak ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar’ın adları verilen iki yeni gemi geçen cumartesi günü Bostanlı İskelesi’nde törenle hizmete girdi. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun, filonun tamamlandığını, gerekirse bir- iki ek yapılabileceğini belirttiği törenin bir bölümünü izledim.

DENİZLE BARIŞMAK GEREK

Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe’yle ayaküstü deniz ulaşımını konuştuk. 45- 50 araçlık iki araba vapurunun da yakında filoya katılacağını öğrendim. Gökçe’yle bir konuda görüş birliğindeyiz. Karşıyakalılar deniz ulaşımından daha çok yararlanıyor. Nitekim son İZDENİZ grevinde, vapursuz kalan Karşıyakalı özel aracına yüklenince Altınyol kilitlenmiş. Ve de bir rakam: Körfez vapurlarıyla taşınan günlük yolcu sayısı yaklaşık 50 bin. Sonradan düşündüm, “Göztepe ve Güzelyalı’da oturanların deniz ulaşımından daha çok yararlanmaları nasıl sağlanır” diye. Ama bilemedim...

ALYANAK: KAVGA ETME

Ve törene dönelim. Başkan Aziz Kocaoğlu, törendeki konuşmasında vatandaşla dertleşti adeta. Önce Alyanak’la bir anısını paylaştı. Hasta yatağında ziyarete gittiği rahmetli Alyanak, “Çok iyi yapıyorsun” demiş ve eklemiş: “Ben başkanken her gün birileriyle kavga ediyordum. Etmediğim günlerde akşam evde hanımla kavga ediyordum. Sen kavga etmiyorsun... Çok iyi ediyorsun...”

KREDİ SIKINTISI OLDU

Kocaoğlu sonradan sıraladı sorunları... Çoğunu gazetelerde, internet sitelerinde görmüşsünüzdür. Deniz ulaşımı için kilit yer olan Mavişehir’e, kıyı planları onaylanmadığı için tarama ve iskele yapılamadığını... Narlıdere Metrosu için bir uluslararası finans kuruluşunun 1.84 faizle 110 milyon Euro kredi önerdiğini, ancak İller Bankası’nın onaylamadığını... Bu yüzden yüzde 3.5 faizle kredi kullanmak zorunda kaldıklarını... Stat konusunda haksız suçlandıklarını, Alsancak’takinin yanında bulunan üniversite arsasına otopark yapılıp sorunun aşılabileceğini...

HEPSİNİ SALIYORUZ

Ama bana en çarpıcı gelen şu sözlerdi: “En büyük sorunumuz, 18 vapurumuzun geceleyeceği yer yok. Fırtına çıktığında kaptanları evden çağırıp vapurları Körfez’e salıyoruz. Oysa balıkçı barınağı boş ve 7 yıldır burayı almak için uğraşıyoruz.”

Ne dersiniz, gerçekten de, Körfez’de yaklaşık 600 milyon lira harcanan bu gemiler için yer bulunamaması/ verilmemesi çok vahim değil mi? Yeni gemilerin hayırlı olmasını, tüm filonun güvenle, kazasız yolcu taşımasını diliyorum...

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BİR HEYKEL SALDIRISI PAYLAŞIMI

Çekirdek Çitleyen Eşek de

birilerinin gözüne battı



ESKİŞEHİR’DE çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir süre önce Porsuk Çayı’nın kenarına “Çekirdek Çitleyen Eşek” heykeli konuldu. Heykel kısa sürede vatandaşın sevgilisi oldu, herkes yanında fotoğraf çektirmeye başladı. Ancak bu sevimlilik uzun sürmedi. Geçenlerde birileri heykelin kulaklarını kırdı. Urla’daki Anaksagoras, Bornova’daki Süleyman Seba heykellerine de birileri sürekli zarar veriyor. Eskişehir’deki heykel de, bizimkiler gibi, birilerinin gözüne battı demek ki... Yani “Yok birbirimizden farkımız” gibisinden... Ama yılmak yok, heykellere devam.





SÖZ SİZİN



BİR YOKLAR İLETİSİ







Bu nasıl kentsel dönüşüm

Böyle kentsel dönüşüm olacaksa, olmaz olsun...

Otopark yok, kaldırım yok, yol genişliğinde değişiklik yok. Yarınları düşünmeden evsel yenilemelere dur demek gerekmiyor mu? (Murat GÖKERTİ-Bornova İçin Çözümler)



BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Aşk kapıyı çaldığında hemen açma... Bazıları, çocuklar gibi zile basıp kaçıyor...

(Murathan MUNGAN)