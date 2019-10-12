Her şarkısının ayrı bir güzelliği var

Her şarkısına koca bir hikâye, hatta kimilerine roman sığdırabilmiş emsalsiz şarkı sözü yazarımız Fikret Şeneş’in şarkılarından oluşan iki albüm aynı anda piyasaya çıktı. Aslında bir tribute albümü. Ama yapımcı firmalar, albümü ikiye bölmenin -en azından ticari anlamda- iyi olacağına karar vermişler ki CD1 ve CD2 şeklinde ayrı ayrı satışa sunuldu.
‘Ajda Pekkan’ı yaratan kadın’ olarak bilinir Şeneş, doğru ve yerinde bir tanımlama. Pekkan, asıl yükselişini Şeneş’e borçludur. Hem dili iyi kullanan hem de şair ruhuyla herkesten farklı dizeler yazan bu müthiş kadın, Pekkan’ın süper starlığa giden yolunu açmış ve taş taş/şarkı şarkı sağlamca döşemişti.
Bilinenin aksine Pekkan, tek çalıştığı isim değildi. Ayten Alpman, Gönül Yazar, Şenay, Ayla Algan, Semiramis Pekkan, Işıl Yücesoy, Ayla Dikmen başta olmak üzere, çok sayıda büyük yıldız için söz yazdı ve hepsinin de kariyerlerine büyük katkıda bulundu.
Bambaşka Biri
İlk yazdığı şarkı sözleri Türkçe değil İngilizceydi. 1950’ler bitmek üzereyken, artık büyük bir yıldız haline gelmiş Erol Büyükburç, Şeneş’in kapısını ilk çalan olmuştu.
İlk Türkçe sözüyse Tanju Okan’a yazdı: ‘İki Yabancı’. Aynı şarkıyı (Frank Sinatra’nın ‘Strangers In The Night’ı) Fecri Ebcioğlu da Ajda Pekkan için yazmıştı. Bu şarkının aynı isimli versiyonlarının arkasındaysa popüler müziğimizin en tuhaf hikâyesi bulunuyor. Şeneş’in oğlu Ahmet Çapa’nın arkadaşı olan Pekkan, söz yazarımızın yazma aşamalarına da denk gelmiş ve öğrenebildiği bilgileri, kendi söz yazarı Ebcioğlu’na nakletmişti...
İki tribute albümün ilk dikkat çeken özelliği Pekkan’sız oluşları. Şeneş’in yarattığı en büyük yıldız, albüme dahil edilmemiş. Pekkan da bunu istememiş olabilir, Şeneş’in ailesi de. Bu işler netameli işlerdir; küçük ya da büyük bir sebep vardır herhalde. Ama bir Fikret Şeneş albümünde Ajda Pekkan’ın olmayışı büyük eksiklik. Geriye kalan bütün güzelliklerin, sevgilerin/saygıların toparlayamayacağı bir eksiklik.
Haykıracak nefesi kalmasa bile
Sezen Aksu, Sıla, Manga ve Yıldız Tilbe albümlerin popüler isimleri. Kadro, 1970’lerden günümüze kadar geçen zamanı temsil edecek bir biçimde seçilmiş. Repertuvar da öyle. ‘Memleketim’, ‘Bambaşka Biri’, ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’, ‘Anlamazdın’ başta olmak üzere, büyük hitlerin büyük bir kısmı mevcut. Mevlana’nın izinden giden ‘Gel’ ve başka bir isim için yazılmış ve söylenmişken, Pekkan’ın söylemesi gündeme gelince sözleri değiştirilerek eşsiz hale getirilmiş ‘Kader Rüzgârı’ gibi az bilinen şarkılar da keşke olsaymış ama yapacak bir şey yok; şarkı sayısı sınırlı, toplam 25 şarkı.
Şarkıların hiçbiri orijinallerinin yerini tutabilecek bir hale gelememişler/getirilememişler. Katkıda bulunan hiç kimse saygıda kusur etmemiş ama bu şarkılar çok daha iyisine layıktı. Üstlerinde biraz daha kafa patlatılmalıydı; daha iyi düzenlemeler ve vokaller Şeneş’e saygıyı tepelere çıkarabilirdi. Yapana/söyleyene de yarardı ama olmamış işte; fırsatları harcamakta üstümüze yok.
Fikret Şeneş Şarkıları/Kimler Geldi Kimler Geçti CD1 ve CD2, Karma, DMC/Moko Yapım ( 5 üzerinden 3 yıldız)
Her şarkısının ayrı bir güzelliği var
Her şarkısına koca bir hikâye, hatta kimilerine roman sığdırabilmiş emsalsiz şarkı sözü yazarımız Fikret Şeneş’in şarkılarından oluşan iki albüm aynı anda piyasaya çıktı. Aslında bir tribute albümü. Ama yapımcı firmalar, albümü ikiye bölmenin -en azından ticari anlamda- iyi olacağına karar vermişler ki CD1 ve CD2 şeklinde ayrı ayrı satışa sunuldu.
‘Ajda Pekkan’ı yaratan kadın’ olarak bilinir Şeneş, doğru ve yerinde bir tanımlama. Pekkan, asıl yükselişini Şeneş’e borçludur. Hem dili iyi kullanan hem de şair ruhuyla herkesten farklı dizeler yazan bu müthiş kadın, Pekkan’ın süper starlığa giden yolunu açmış ve taş taş/şarkı şarkı sağlamca döşemişti.
Bilinenin aksine Pekkan, tek çalıştığı isim değildi. Ayten Alpman, Gönül Yazar, Şenay, Ayla Algan, Semiramis Pekkan, Işıl Yücesoy, Ayla Dikmen başta olmak üzere, çok sayıda büyük yıldız için söz yazdı ve hepsinin de kariyerlerine büyük katkıda bulundu.
Bambaşka Biri
İlk yazdığı şarkı sözleri Türkçe değil İngilizceydi. 1950’ler bitmek üzereyken, artık büyük bir yıldız haline gelmiş Erol Büyükburç, Şeneş’in kapısını ilk çalan olmuştu.
İlk Türkçe sözüyse Tanju Okan’a yazdı: ‘İki Yabancı’. Aynı şarkıyı (Frank Sinatra’nın ‘Strangers In The Night’ı) Fecri Ebcioğlu da Ajda Pekkan için yazmıştı. Bu şarkının aynı isimli versiyonlarının arkasındaysa popüler müziğimizin en tuhaf hikâyesi bulunuyor. Şeneş’in oğlu Ahmet Çapa’nın arkadaşı olan Pekkan, söz yazarımızın yazma aşamalarına da denk gelmiş ve öğrenebildiği bilgileri, kendi söz yazarı Ebcioğlu’na nakletmişti...
İki tribute albümün ilk dikkat çeken özelliği Pekkan’sız oluşları. Şeneş’in yarattığı en büyük yıldız, albüme dahil edilmemiş. Pekkan da bunu istememiş olabilir, Şeneş’in ailesi de. Bu işler netameli işlerdir; küçük ya da büyük bir sebep vardır herhalde. Ama bir Fikret Şeneş albümünde Ajda Pekkan’ın olmayışı büyük eksiklik. Geriye kalan bütün güzelliklerin, sevgilerin/saygıların toparlayamayacağı bir eksiklik.
Haykıracak nefesi kalmasa bile
Sezen Aksu, Sıla, Manga ve Yıldız Tilbe albümlerin popüler isimleri. Kadro, 1970’lerden günümüze kadar geçen zamanı temsil edecek bir biçimde seçilmiş. Repertuvar da öyle. ‘Memleketim’, ‘Bambaşka Biri’, ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’, ‘Anlamazdın’ başta olmak üzere, büyük hitlerin büyük bir kısmı mevcut. Mevlana’nın izinden giden ‘Gel’ ve başka bir isim için yazılmış ve söylenmişken, Pekkan’ın söylemesi gündeme gelince sözleri değiştirilerek eşsiz hale getirilmiş ‘Kader Rüzgârı’ gibi az bilinen şarkılar da keşke olsaymış ama yapacak bir şey yok; şarkı sayısı sınırlı, toplam 25 şarkı.
Şarkıların hiçbiri orijinallerinin yerini tutabilecek bir hale gelememişler/getirilememişler. Katkıda bulunan hiç kimse saygıda kusur etmemiş ama bu şarkılar çok daha iyisine layıktı. Üstlerinde biraz daha kafa patlatılmalıydı; daha iyi düzenlemeler ve vokaller Şeneş’e saygıyı tepelere çıkarabilirdi. Yapana/söyleyene de yarardı ama olmamış işte; fırsatları harcamakta üstümüze yok.
Fikret Şeneş Şarkıları/Kimler Geldi Kimler Geçti CD1 ve CD2, Karma, DMC/Moko Yapım ( 5 üzerinden 3 yıldız)