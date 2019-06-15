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Naim Dilmener

Naim Dilmener

Dönüşüm’ün dönüşü

15 Haziran 2019

Moğollar ya da Üç Hürel kadar cesur, bir o kadar yenilikçi bir grup olan Dönüşüm’ü karanlık raflardan alıp günümüze getirmek büyük iş...

Dönüşüm’ün dönüşü
Dönüşüm (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
Halit Kakınç-Dönüşüm, Deyiş-Arşiv Plak

70’lerin ilk birkaç yılında fırtına gibi esmiş bir gruptu Dönüşüm. Anadolu popta, Üç Hürel’in estirdiği taze rüzgarların benzerlerini estirmişti. Halit Kakınç’ın öncülüğünde kurulan grup, sonraları, arkalarında çok güzel şarkılar bırakarak müzikten -en azından profesyonel anlamda- kopmuştu… Yeni çıkan ‘Dönüşüm’ LongPlay’i, çoğu şarkının karanlıkta kaldığı bir dönemi yeniden ulaşılabilir/dinlenebilir kılıyor.

Grafson’dan çıkan ilk iki (ki en bilinen şarkıları ‘Kiziroğlu Mustafa Bey’ bunlardan biri) ve H.A.T imzalı ‘Taek-Won Do’ 45’likleri hariç, geri kalan bütün şarkılar mevcut bu albümde. Kakınç, “Tamam, içinde ‘Kiziroğlu Mustafa Bey’ yok… Yok çünkü, yayın hakları bir firmanın üzerinde,” diyor albümün basın bülteninde. Bu firmanın hakları Emre’de ve Emre’nin telif izinleri konusunda aksilik/nekeslik yaptığı da pek görülmemiştir. Belli ki izin istemeye niyetlenilmemiş bile. ‘Taek…’ ise, ayrıca bir 45’lik olarak çıkarılacağı için dahil edilmemiş. Ama geri kalan ve  Deyiş, Sayan ile Arzu firmalarından çıkan şarkıların hepsi mevcut.

Keşke ‘Kiziroğlu…’ da olsaydı. Olsaydı eğer, bu albüm tam ve tekmil olacaktı. Ama bu hali de çok iyi. Moğollar ya da Üç Hürel kadar cesur, bir o kadar yenilikçi bu grubu karanlık raflardan alıp günümüze getirmek BÜYÜK iş. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.

 

 

 

 

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