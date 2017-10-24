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Murat Güloğlu

Murat Güloğlu

gulogluguloglu@gmail.com

Milyon dolarlık Rodin’ler Girne’de

24 Ekim 2017

KKTC’nin gözdesi güzeller güzeli Girne vilayeti bugünlerde dünyaca ünlü, milyon dolarlık orijinal Auguste Rodin heykellerine ev sahipliği yapıyor.

Hem de ölümünün yüzüncü yıldönümünde! Son derece şaşılası bir haber aslında. Nasıl olur, nerede sergileniyor diye sorarken, cevabı aldığımda bir şaşkınlık daha yaşadım. Çünkü Kuzey Kıbrıs’a, Girne’ye yepyeni bir sanat üniversitesi kazandırılmış. ‘Allah Allah! İstanbul’da Ankara’da dahi yokken, Girne’de böyle bir okulun açılışı ha!’ diye şaşkınlığımı gizleyemezken, gerçekten büyük gurur duydum. Gıptayla, kıskançlıkla karışık bir gururdan söz ediyorum aslında.

 

Lefkoşa’lı Erbil Bey’in Rodin tutkusu

Milyon dolarlık Rodin’ler Girne’de

Fransız Heykeltraş Rodin heykellerinin Girne’ye ziyaret sebebi işte bu noktada gizli. Cevap, yeni kurulan ARUCAD yani Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde. Sanat odaklı bir butik üniversite burası. Bu arada hatırlatayım, ARUCAD, Kuzey Kıbrıs’ın da sanat, tasarım ve iletişim dünyasını aynı çatı altında toplayan ilk ve tek sanat okulu. Üniversite’nin kurucusu Erbil Arkın, Kuzey Kıbrıs’ın gelişmesine, büyümesine katkı sunan, bir çok istihdam açan, uluslararası boyutu da olan başarılı bir iş adamı. Eğitimini İngiltere’de sanat kolejlerinde tamamlayan Arkın, endüstriyel tasarım konusunda da ustalaşmış. Erbil Bey, Ada’ya bu yaratıcı sanatlar ve tasarım okulunu kazandırmak isteyince açılışta da kendi koleksiyonu dahilinde olan Auguste Rodin yapıtlarını sergilemek istemiş. Eser bünyesinde 34 parça Rodin heykelini görüyoruz. Ben bu kadar Rodin eserini ancak kısa bir süre İstanbul’da, Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki sergilendiğinde görmüştüm. Düşünsenize evinizde milyon dolarlık Rodin yapıtlarının var olduğunu! Düşüncesi bile inanılmaz. “Rodin his lover & his friends” isimli bu şahane sergi, Girne merkezdeki Şair Nedim’de yer alan ARUCAD ‘ta hem Girne’li hem de Kuzey Kıbrıs’lı sanatseverlerin ziyaretlerine açık.  

 Milyon dolarlık Rodin’ler Girne’de

Girne sanat başkenti mi oluyor?

Bu soruyu sormamın en önemli nedeni de dünyaca ünlü İtalyan sanat eleştirmeni, bilindik bir yönetmeni ve küratör en önemli olan Bruno Cora’nın bu üniversitenin rektörü olması. 60’lı yıllardan başlayan sanat yolculuğunu Milano ve Roma’da sürdüren sanatçı rektör, Floransa dahi olmak üzere sanat dünyasının kalbinin attığı İtalya’nın sanat ikliminde bir çok üniversite müzede de ciddi çalışmalar yürütmüş. Ve artık Girne’de. Önemli bir kazanç! Bir de büyük Akdeniz Sanat Bienali’ne imza atmak istiyor, Cora. Eminim yapacaktır da. Böylelikle Girne başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs’ımız dünyada ve kendi coğrafyasında sanat adası ve sanat başkenti olarak anılacaktır.

Milyon dolarlık Rodin’ler Girne’de

Harikulade bir girişim. Sanata yatkın ve duyarlı ada insanının cevherleri de böylelikle bir bir ortaya dökülecektir. Bu arada söz Rodin’in bronz heykellerinden açılınca söylemekte fayda var. Üniversite bünyesinde oluşturulan bronz heykel dökümünün de yeni Rodin’leri hayatımıza kazandıracağı aşikar. Sadece oteller dikmeyip, Kuzey Kıbrıs insanına yatırım yapan Erbil Arkın’ı kutluyorum. Böylesi iş insanlarının Türkiye’miz başta olmak üzere tüm dünyada çoğalması en büyük dileklerimizden biridir. Çünkü, sanat medeniyettir! 

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