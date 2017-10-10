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Murat Güloğlu

Murat Güloğlu

gulogluguloglu@gmail.com

Kulaçların gücü

10 Ekim 2017

Hafta sonu Bodrum’un yarı sakin, yarı fırtınalı havasında çok önemli bir organizasyon yapıldı.

Kulaçların gücü

Yüzlerce yüzücü oradaydı… Aralarında Manş Denizi ’ni 13 saatte geçen 60 yaşındaki kadın yüzücü de var, 6 bin metreyi bir kulaç da yüzen 87 yaşındaki amca da, ironman’ler de, benim gibi denizde öylesine takılanlar da. Hafta sonu Bodrum’da 6.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’ndan söz açıyorum. Yıllardır yüzen, Türkiye’nin denizlerdeki gururu yüzücüler bir aradaydı. Yalıçiftlik ’teki, Hapimag Sea Garden Resort ’un ev sahipliğindeki bu yarışlarda sokakta, caddede, AVM ’lerde, iş yerlerimizde, arkadaşlarımız arasında ve hatta kimi zaman evimizin içinde dahi göremediğimiz  yardımlaşmalara, hoş sohbetlere, tatlı tatlı şakalaşmalara, rakip olsa dahi birbirine karşı duyulan kardeşliklere tanık olunca sporun unutulan yüzünü anımsadım. Küçük yüzücülerin böylesi bir ortamda kulaç atıyor olmasından geleceğimiz için umutlandım. Özellikle dolunayda akşam saatlerinde yapılan ‘Ay Işığı Yarışı’ ile Koruncuk Vakfı yararına yapılan yarışlara katılanlara gıpta ile baktım. Kondisyon şahane, yaşlı-genç herkes hepsi maşallah çakı gibiydi. Neşeleri tartışılmazdı. Sporun dostluk dolu, kardeşlik dolu, sevgiyle saygıyla bezenmiş bu gülen yüzünü görünce içimde çiçekler açtı desem yeridir. Seneye yaz başında yapılacak yarışları daha şimdiden dört gözle beklemeye başladım.

Kulaçların gücü

ŞU ABD’NİN İŞLERİ
Olmadı be ABD. Bak ne zamandır dosttuz, müttefikiz. Öğrencisi var, hastası var, ameliyat olacak olanı var, oralarda yaşayan oğlu – kızı olan var, doğum yapanı, gelecek olanı, malını satmak için Amerika’ya gidecek olan iş insanları var. Diplomatı, profesörü, askeri var. Koskoca Türkiye’yi Somali, Yemen, Suriye, İran seviyesine indirmek istemenin ne alemi var. Ümit ederiz kısa sürede bu yanlıştan dönülür. Tamam ilişkiler stabil değil, iniş-çıkış var. Devletler arasında konuşulur, çözülür ama halka karşı uygulanan bu vize yaptırımıyla her iki milletin bireylerini karşı karşıya getirmek hoş mu? Bu kadar aşırı tepki, böylesi orantısız tepki bugüne kadar verilmemiştir zannımca. Bu uygulamayı ABD’nin daha etkili bir planının ilk aşaması diyen de var, yok canım birkaç haftaya işler çözülür diyen de... Bu köklü ilişkilere zarar verecek hadiselerden kaçınmak gerek ve şarttır. Ateşi yükseltmeyip, diplomasiyi, sağduyuyu, aklı, zekayı kenara itmeden dikkatlice süreç atlatılacaktır diye umuyorum. Öyle de olacaktır.  

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