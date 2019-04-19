KKTC, Cem Yılmaz'la kendinden geçti

Cem Yılmaz’ı uzun yıllar sonra nihayet sahnede izleyebildik. Üstelik Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki galasında.
Kesinlikle ama kesinlikle özlemişiz.İlk sahne zamanlarında beraber çalıştığımız rahmetli Savaş Ay'la birlikte bolca giderdik Leman Sahnesi’ne. Zamane Beyoğlusu’nun arka sokaklarındaki olaylar efsanevi A Takımı programının konusunu oluşturması işimize yarardı çünkü çekimlere başlamadan mutlaka Cem Yılmaz’ı izler oradan sokaklara akardık. Şahane zamanlardı. O yüzden, “Cem Yılmaz diye bir genç var.Harika işler yapıyor,mutlaka izle" diye tutturan o tayfadanım ben de. O günden bugüne binlerce gösteri. Mesaj kaygısız verdiği mesajlarla benim gibi on binlerce gencin kafasını açtı Cem Yılmaz. Önemli değil, çok önemlidir o yüzden. Kuzey Kıbrıs'ın eşsiz Bafra yöresinde boy gösteren Concord Luxury Resort bünyesinde faaliyete geçen devasa Gösteri Merkezi’nde Kıbrıslı kardeşlerimizle buluştu Cem Yılmaz. Tabii ki salonda kahkaha tufanı aldı başını gitti.Kıbrıs'ta yaşayanların anlayacağı esprileri de harmanlayınca gösterisine olay çok daha güzelleşti tabii. Bir sonraki gösterisi 11 Mayıs ‘ta yine aynı sahnede olacak.Bu arada özellikle Kuzey Kıbrıs Bafra Bölgesi’nin turizimde atağa geçmesi, dünya ölçeğinde turizm tesislerinin açılması harikulade bir alternatif olarak kendisini göstermesi son derece önemli ve umut verici.Bir de Concorde Gösteri Merkezi gibi devasa sahnelerin tesis bünyesinde hayata geçirilmesi bir çok sanatsal aktivitenin de yapılacağı anlamı taşıyor ki işte o da fark yaratan en önemli unsur.
Alaçatı’da ‘tasting’ zamanı
Baharın en keyifli boy gösterdiği yerlerden biri kesinlikle güzeller güzeli Ege ‘miz. Hele ki Çeşme,hele ki Alaçatı. En güzel zamanları şimdi oraların. Alaçatı festivalleriyle, mekanlarıyla, deniziyle, eğlencesiyle bir yaz klasiği malum. Bu nedenledir ki, yaz tam olarak kendisini hissettirmeden hayata ve keşfetmeye düşkün olan dostlarımın yolunu Alaçatı’ya düşürecek bir vesile söz konusu: O da, Tasting Alaçatı. Sanat, müzik, spor, doğa, macera ve gurme deneyimler yaşamayı önemseyenler son dönemde daha da çoğaldı. Dolayısıyla böylesi iç turizmi coşturan festivaller hayli mühim. Geçtiğimiz sene ilki düzenlenen Tasting Alaçatı da kendi alanında bir ilk. Organizasyon özde Alaçatılı işletmelerin ev sahipliğinde gerçekleşiyor ve bölgede sürdürülebilir turizmi amaçlıyor. Bir nevi imece usulü ile yerel esnaf kendi kendisini, el ele vererek büyütüyor. Şahane bir hareket. Bu etkinlik zincirinde Alaçatı’nın en iyi restoranları ve otelleri, bağ evleri ve çiftlikler özel mönüleri, etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile vatandaşa kapılarını açıyor. Mesela bu yıl 60 işletme ev sahipliği yapacak. Peki nasıl gerçekleşecek bu Tasting Alaçatı? Şöyle ki, şeflerin özel tarifleri, tadım mönüleri, degüstasyon atölyeleri, kitap söyleşileri, doğada sabah meditasyonu, sergiler, caz ve klasik müzik konserleri hepsi bu etkinlikler zincirinde. Gurme lezzetleri tadabilme, workshop’lar, doğa, macera, spor, müzik ve sanat kategorileri de olmazsa olmaz elbette. Lavanta kokulu Alaçatı sokakları bu etkinliklerle daha bir güzel oluyor. Böylelikle hem esnaf kazanıyor, hem de vatandaş kaliteye doyuyor. 26 – 28 Nisanda Alaçatı ‘da buluşuyoruz.
KKTC, Cem Yılmaz'la kendinden geçti
Cem Yılmaz’ı uzun yıllar sonra nihayet sahnede izleyebildik. Üstelik Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki galasında.
Kesinlikle ama kesinlikle özlemişiz.İlk sahne zamanlarında beraber çalıştığımız rahmetli Savaş Ay'la birlikte bolca giderdik Leman Sahnesi’ne. Zamane Beyoğlusu’nun arka sokaklarındaki olaylar efsanevi A Takımı programının konusunu oluşturması işimize yarardı çünkü çekimlere başlamadan mutlaka Cem Yılmaz’ı izler oradan sokaklara akardık. Şahane zamanlardı. O yüzden, “Cem Yılmaz diye bir genç var.Harika işler yapıyor,mutlaka izle" diye tutturan o tayfadanım ben de. O günden bugüne binlerce gösteri. Mesaj kaygısız verdiği mesajlarla benim gibi on binlerce gencin kafasını açtı Cem Yılmaz. Önemli değil, çok önemlidir o yüzden. Kuzey Kıbrıs'ın eşsiz Bafra yöresinde boy gösteren Concord Luxury Resort bünyesinde faaliyete geçen devasa Gösteri Merkezi’nde Kıbrıslı kardeşlerimizle buluştu Cem Yılmaz. Tabii ki salonda kahkaha tufanı aldı başını gitti.Kıbrıs'ta yaşayanların anlayacağı esprileri de harmanlayınca gösterisine olay çok daha güzelleşti tabii. Bir sonraki gösterisi 11 Mayıs ‘ta yine aynı sahnede olacak.Bu arada özellikle Kuzey Kıbrıs Bafra Bölgesi’nin turizimde atağa geçmesi, dünya ölçeğinde turizm tesislerinin açılması harikulade bir alternatif olarak kendisini göstermesi son derece önemli ve umut verici.Bir de Concorde Gösteri Merkezi gibi devasa sahnelerin tesis bünyesinde hayata geçirilmesi bir çok sanatsal aktivitenin de yapılacağı anlamı taşıyor ki işte o da fark yaratan en önemli unsur.
Alaçatı’da ‘tasting’ zamanı
Baharın en keyifli boy gösterdiği yerlerden biri kesinlikle güzeller güzeli Ege ‘miz. Hele ki Çeşme,hele ki Alaçatı. En güzel zamanları şimdi oraların. Alaçatı festivalleriyle, mekanlarıyla, deniziyle, eğlencesiyle bir yaz klasiği malum. Bu nedenledir ki, yaz tam olarak kendisini hissettirmeden hayata ve keşfetmeye düşkün olan dostlarımın yolunu Alaçatı’ya düşürecek bir vesile söz konusu: O da, Tasting Alaçatı. Sanat, müzik, spor, doğa, macera ve gurme deneyimler yaşamayı önemseyenler son dönemde daha da çoğaldı. Dolayısıyla böylesi iç turizmi coşturan festivaller hayli mühim. Geçtiğimiz sene ilki düzenlenen Tasting Alaçatı da kendi alanında bir ilk. Organizasyon özde Alaçatılı işletmelerin ev sahipliğinde gerçekleşiyor ve bölgede sürdürülebilir turizmi amaçlıyor. Bir nevi imece usulü ile yerel esnaf kendi kendisini, el ele vererek büyütüyor. Şahane bir hareket. Bu etkinlik zincirinde Alaçatı’nın en iyi restoranları ve otelleri, bağ evleri ve çiftlikler özel mönüleri, etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile vatandaşa kapılarını açıyor. Mesela bu yıl 60 işletme ev sahipliği yapacak. Peki nasıl gerçekleşecek bu Tasting Alaçatı? Şöyle ki, şeflerin özel tarifleri, tadım mönüleri, degüstasyon atölyeleri, kitap söyleşileri, doğada sabah meditasyonu, sergiler, caz ve klasik müzik konserleri hepsi bu etkinlikler zincirinde. Gurme lezzetleri tadabilme, workshop’lar, doğa, macera, spor, müzik ve sanat kategorileri de olmazsa olmaz elbette. Lavanta kokulu Alaçatı sokakları bu etkinliklerle daha bir güzel oluyor. Böylelikle hem esnaf kazanıyor, hem de vatandaş kaliteye doyuyor. 26 – 28 Nisanda Alaçatı ‘da buluşuyoruz.