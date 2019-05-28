İyiliklerle ‘Hayata Sarıl’

Hayatın iyiliklerle dolu olduğunu görmek, iyilik üzerine yaşamımızı inşa etmek ve paylaşmak muhteşem muhteşem bir duygu.
Zaman zaman gündelik yaşamın hayhuyunda unutuyoruz bizi biz yapan özelliklerin nadideliğini. Göremiyoruz kalbimizi parlayan cevherin muhteşemliğini. Özellikle feleğin çemberinden geçip de isyanını bastırıp insana, hayvana kısacası dünyaya iyilik için koşuşturan melek kalpli insanlarımız ve elbette kurumlarımız var bizim. Beyoğlu’nda hizmet veren ‘Hayata Sarıl Lokantası’ bu şahane ve kutsal amaca hizmet eden yegane ve örnek gösterilen bir işletme. Hayata Sarıl" bir sosyal sorumluluk projesi aslında. Sokakta yaşayan ve toplumda pek de görülmek istenmeyen ya da yok sayılan insanların hayata tekrar sarılması amacıyla kurulan dernek, bu lokantaya müthiş bir dayanışma örneği gösteriyor. Gündüz saatlerinde burada yiyeceğiniz yemek, akşamları evsiz dostlarımıza ya da yardıma muhtaç arkadaşlarımıza ücretsiz olarak sunulan bir kaç kap yemek oluveriyor. Bu lokantanın çalışanları mesleki eğitim verilerek istihdam edilmiş eski evsizlerden ve ihtiyaç sahiplerinden oluşuyor zaten. Projenin mimarı Ayşe Tükrükçü Hanımefendi’ye ne kadar teşekkür etsek az dostlarım.
İYİLİKLERİMİZ ÇIĞ GİBİ BÜYÜSÜN
İyiliklerin daha ön plana çıktığı bu mübarek Ramazan Günleri’nde bu konudaki duyarlılığımızı arttırmak ve çoğaltmak son derece önemli. Hayata Sarıl Lokantası ile
Radisson Hotel Group şefleri işte bu konuda şahane bir işbirliğine imza attılar. İki Executive Chef’i Yavuz Yiğit ve Eren Demirci, kendilerine eşlik eden sevgili dostum gurme yazar Ebru Erberdi ile birlikte yeni başlangıçlar için, iyilikler için pişirdi ler yemeklerini. Bu çerçevede oluşturulan destek kampanyasında yıl içinde Hayata Sarıl Lokantası’na 8 aylık pişirme programı oluşturuldu. Otel grubu bünyesinde her ay belirlenen iki otelin Executive Chef’i bir gün boyunca Hayata Sarıl Lokantası’nda özel bir menüyü pişirecek ve servis edecek. Gün boyu gelen misafirlerin satın alacağı bu menüden elde edilen gelir Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesine destek olmak için kullanılacak. İyiliklerin dalga dalga yayılması adına gerçekten müthiş bir proje bu.
Hayata sarılmak isteyen herkesin yaşamına dokunabilmek, ufak mutluluklar için pişirilen yemeklerin böylesi kutsal bir amaca hizmet etmesine aracı olmak büyük sevap dostlar Paylaşmanın daha da önemli olduğu Ramazan ayında bunu bir nebze de olsa başarmak son derece gurur verici. İyilik için örnek olan, elini taşın altına koyan herkese selam olsun.
İyiliklerle ‘Hayata Sarıl’
Hayatın iyiliklerle dolu olduğunu görmek, iyilik üzerine yaşamımızı inşa etmek ve paylaşmak muhteşem muhteşem bir duygu.
Zaman zaman gündelik yaşamın hayhuyunda unutuyoruz bizi biz yapan özelliklerin nadideliğini. Göremiyoruz kalbimizi parlayan cevherin muhteşemliğini. Özellikle feleğin çemberinden geçip de isyanını bastırıp insana, hayvana kısacası dünyaya iyilik için koşuşturan melek kalpli insanlarımız ve elbette kurumlarımız var bizim. Beyoğlu’nda hizmet veren ‘Hayata Sarıl Lokantası’ bu şahane ve kutsal amaca hizmet eden yegane ve örnek gösterilen bir işletme. Hayata Sarıl" bir sosyal sorumluluk projesi aslında. Sokakta yaşayan ve toplumda pek de görülmek istenmeyen ya da yok sayılan insanların hayata tekrar sarılması amacıyla kurulan dernek, bu lokantaya müthiş bir dayanışma örneği gösteriyor. Gündüz saatlerinde burada yiyeceğiniz yemek, akşamları evsiz dostlarımıza ya da yardıma muhtaç arkadaşlarımıza ücretsiz olarak sunulan bir kaç kap yemek oluveriyor. Bu lokantanın çalışanları mesleki eğitim verilerek istihdam edilmiş eski evsizlerden ve ihtiyaç sahiplerinden oluşuyor zaten. Projenin mimarı Ayşe Tükrükçü Hanımefendi’ye ne kadar teşekkür etsek az dostlarım.
İYİLİKLERİMİZ ÇIĞ GİBİ BÜYÜSÜN
İyiliklerin daha ön plana çıktığı bu mübarek Ramazan Günleri’nde bu konudaki duyarlılığımızı arttırmak ve çoğaltmak son derece önemli. Hayata Sarıl Lokantası ile
Radisson Hotel Group şefleri işte bu konuda şahane bir işbirliğine imza attılar. İki Executive Chef’i Yavuz Yiğit ve Eren Demirci, kendilerine eşlik eden sevgili dostum gurme yazar Ebru Erberdi ile birlikte yeni başlangıçlar için, iyilikler için pişirdi ler yemeklerini. Bu çerçevede oluşturulan destek kampanyasında yıl içinde Hayata Sarıl Lokantası’na 8 aylık pişirme programı oluşturuldu. Otel grubu bünyesinde her ay belirlenen iki otelin Executive Chef’i bir gün boyunca Hayata Sarıl Lokantası’nda özel bir menüyü pişirecek ve servis edecek. Gün boyu gelen misafirlerin satın alacağı bu menüden elde edilen gelir Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesine destek olmak için kullanılacak. İyiliklerin dalga dalga yayılması adına gerçekten müthiş bir proje bu.
Hayata sarılmak isteyen herkesin yaşamına dokunabilmek, ufak mutluluklar için pişirilen yemeklerin böylesi kutsal bir amaca hizmet etmesine aracı olmak büyük sevap dostlar Paylaşmanın daha da önemli olduğu Ramazan ayında bunu bir nebze de olsa başarmak son derece gurur verici. İyilik için örnek olan, elini taşın altına koyan herkese selam olsun.