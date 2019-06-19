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Murat Güloğlu

Murat Güloğlu

gulogluguloglu@gmail.com

Hamdi Ulukaya Girişimi gençlerimizi uçuruyor

19 Haziran 2019

Bu toprağın değerini, yine bu toprağın insanıyla paylaşmak! Ekmeğinizi farklı ülkelerde kazansanız dahi; ülkenize, memleketinize duyduğunuz aşkla, özlemle, vefa borcuyla gençlerin, girişimcilerin elinde tutmak ve onları, dünyanın 1 numaralı kentinde hayata hazırlamak, cesaretlendirmek, kendisi gibi bir dünya devi olabilmelerini sağlamak…Ve bunun için elinden gelen yapıp, tüm bonkörlüğü gösterip, paylaşmak, tecrübelerini aktarmak ve henüz emekleme çağındaki genç girişimciye milyar dolarlık iş insanı muamelesi yapmak! Ne şahane bir hikaye değil mi!

Türkiye’den, Anadolu’nun bağrından göçüp gidip, New York’un göbeğinde tüm zorluklara katlanıp, sert şartlara dayanıp harikulade bir firma kurup, o güzide firmasını ABD’nin en iyileri arasına sokmuş, söz konusu girişimci Hamdi Ulukaya olunca işin rengi değişiyor tabii. Ulukaya ‘Chobani’ yoğurtları ile tanındı ve koskoca ABD’nin alanında 1 numarası oldu. Takdir etmemek, şaşıp kalmamak işten değil. Bin kez bravo! Eminim ki çektiği çilenin haddi hesabı yoktur zirveye çıkmasında.
Hamdi Ulukaya Girişimi gençlerimizi uçuruyor

 Hayallerinin peşine düşen girişimciler ABD’de

Geçtiğimiz günlerde yaptığım New York ziyaretimde tesadüfen yine Hamdi Ulukaya Girişimi toplantılarına tanıklık ettim. Tesadüfen diyorum zira geçtiğimiz yıl da ikincisine denk gelmiştim. Açıkça söylemek gerekirse, toplantıların son gününe katılabildiğim için açıkçası Hamdi Ulukaya Girişimi’nin büyüklüğünü ve maneviyatının genişliğine çok da kafa yormamıştım. Belki New York’un büyüsüne kendimi fazla kaptırmıştım. Ama bu kez iş çok değişti. Bu defa Hamdi Bey ve ekibinin doğduğu topraklara olan vefasına bizzat tanık oldum. Hem de gençlerin elinden sımsıkı tutarak, onları sahiplenerek. Efendim hadise şu: Bu yıl Hamdi Ulukaya Girişimi üçüncü dönem katılımcıları, İstanbul’daki oryantasyon toplantısının ardından ABD’nin yolunu tutarak, New York’ta iki haftalık  eğitim programına tabii tutuluyorlar. Bu eğitim sürecinin başında ise çok yakından bildiğimiz ve saygıda kusur etmediğimiz NYU’dan Prof. Selçuk Şirin bulunuyor. Bu eğitimi alabilmek için Türkiye’den 81 ilden 4 bin 653 startup, 30 bin 448 girişimci adayı başvurdu bu yıl. Ve 3 ay süren değerlendirme süreci sonucunda Tekirdağ’dan Van’a Türkiye’nin dört bir yanından 23 girişimci adayı ve 6 startup Amerika’ya, New York’a davet edildi. İşte bu güzide arkadaşlar, iki hafta boyunca mentorlarıyla buluştu, profesyonel gelişim seminerleri ile günlük kültürel ve sanatsal etkinliklere katıldı. Mentorları ise New York’ta tabir-i caizse çarpışmış, savaşmış, kazanmış ve bu devasa şehirde kendisine yer edinmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı parlak beyinler. Benimde zaten bu oluşumu tanımamda orada yaşayan girişimci dostlarım Salih Aksu ve Ayşe Gülşah Kılıç’ın katkıları çok büyük. 

 

Hamdi Ulukaya’nın memlekete vefa borcu…  

Hayallerinin peşine düşen girişimci adayları ve startuplara destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi’nin üçüncü dönem katılımcıları 3 yıl boyunca bu desteği alan 208 pırlanta gibi gencin içinde bulunuyor. İşte bu gençler ABD’de yaşayan mentorlarından girişimcilik serüvenlerini ve şirketlerinin kuruluş hikayesini bizzat kendi ağızlarından dinliyor. Burada amaç, deneyim paylaşımı. “Amerika’ya geldiğimde hiç yol yordam bilmiyordum. İki senemi buraya alışmak için harcadım. Siz bu kaybı yaşamayın diye Ulukaya Girişimi’ni kurduk” diyen Hamdi Ulukaya’nın, girişimci gençlere tavsiyeleri pırlanta değerinde: “İşin özünde, risk almak, çok çalışmak, mükemmeliyetçi olmak ve kendine güvenmek var” diyen Ulukaya’nın ‘nereden geldiğinizi unutmayın’ hatırlatması da son derece önemli. Çünkü Anadolu Kültürü’nün girişimcilik serüveninde kendisine çok katkısı olduğunu özellikle söylüyor. Zaten onun da en büyük derdi, bu projeyle Anadolu’ya olan vefa borcunu bir nebze olsa ödemek…

 

Bu gençler çok yakında zirvede olacak

Özel olarak geliştirdiği algoritma ile yabancı dil, eğitim düzeyi gibi kriterlerden bağımsız olarak herkese eşit hayal kurma hakkı tanıyan Ulukaya Girişimi’nin New York programı kapsamında startup kurucuları şirketlerini geliştirmek ve Amerikan pazarına hazırlamak üzerine Chobani’nin üst düzey yöneticilerinden ve uzman mentorlardan destek alıyor. Programın ikinci haftasında düzenlenen Demo Day’de yatırımcılarla bir araya gelen startup kurucuları kendileri için ayrılan sürelerde şirketleri hakkında sunum yaptı. New York Üniversitesi’nde girişimcilik seminerlerine katılan girişimci adayları ise aynı zamanda kendilerine atanan mentorlar ile birebir görüşmeleri sayesinde projelerini ilerletme imkânı buldu. Katılımcılar, bunun yanında Google, Facebook, Instagram gibi şirket gezileri yaptı. Bu girişim gerçekten fark yaratan, dünyada pek az örneği olan bir girişim o nedenle Hamdi Ulukaya’ya, Selçuk Şirin’e vatana duydukları sevgi ve vefa duygusundan dolayı bir kez daha teşekkürü borç bilirim.

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