Atlas Dergisi ’yle Likya Yollarında

Fakat öyle boğaz kenarındaki, sahillerdeki yürüyüşlerden söz etmiyorum. Dağ, tepe adımlayarak bazen yokuş, bazen nehirlerden geçerek yapılan o yürüyüş rotaları benim derdim. Mesela meşhur Likya Yolu. Tam da dediğim türden bir aktivite. Hafta sonu Atlas Dergisi ile Columbia ‘nın ortak düzenlediği Camp Columbia Likya Yolu yürüyüşündeydim. Biz Fethiye ayağını adımladık. İşin içinde meraklıları da olunca adımlar bir başka atıldı tabii. Doğa tutkunlarıyla Fethiye’nin eşsiz doğasında çadırlar kuruldu, kamp ateşleri yakıldı, şarkılar sohbetler derken bir yandan da büyüleyici manzara vadeden muhteşem yürüyüşte ben de hazır bulundum. Dile kolay 9 – 10 kilometre boyunca kah sohbet ederek, kah içe dönüp kendinizle konuşarak, kayalara, ağaç gövdelerine dokunarak, doğayla iç içe saatlerin, dakikaların nasıl geçtiğini anlamadan iki gün boyunca yürüdük de yürüdük.





Camp Columbia Likya Yolu büyüleyiciydi

Tabii Atlas Dergisi’nin gezgin ve tecrübeli ekibi yanınızda olunca, Columbia’nın profesyonelleri de size destek atınca yürüyüş gayet sorunsuz geçti. Türkiye’nin en önemli yürüyüş üstadlarından Ersin Demirel yöreyi ve rotayı avucunun içi gibi bildiği için kaybolmak son derece lükstü bizler için. Atlas Dergisi’nin meraklı ve gözlemci okurlarıyla harika sohbetlerimiz oldu. Meşhur Kabak Koyu’ndan Kelebekler Vadi ’sine o bölgenin inci gibi dizilmiş koylarını, masmavi denizini, parlayan sapsarı güneşini, yemyeşil dağlarını görünce bir kez daha dünyanın sayılı müthiş yerlerinden birinde yaşadığımıza tanıklık ettim. Tam bir cennetdeyiz. Gerçekten şahane ötesiydi. Likya Yolu yürüyüşlerini rota rota yapmanızı hararetle tavsiye ediyorum. Bittiğinde sinirleri alınmış, stressiz, derviş misali bambaşka bir insan olarak kendinizi bulacağınıza eminim. Bu arada Atlas Dergisi’nin sıradaki etkinliğini diğer arkadaşlarım gibi bir ‘Atlassever’ olarak merakla bekliyorum.

Tasting Alaçatı 11 Mayıs ’ta başlıyor

Tam anlamıyla “Ege’nin provansı” dediğimiz Alaçatı bizi çağırıyor dostlar. Notunuzu alın. Yazı bir kenara. Etkinlik 11-12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Peki nedir bu ? diye sorarsanız söyleyeyim; Ege'nin doğal güzellikleri eşliğinde ve lokal işletmelerin ev sahipliğinde heyecan veren tatları bir arada sunacak. Biz meraklılar da faydalanacağız. Olay tastamam budur. Tasting Alaçatı ne mi ? O da, hayata ve keşfetmeye düşkün olanlar, gurme deneyimler yaşamayı önemseyenler için yeni bir yaşam platformu. Anlayacağınız, tam bir Alaçatı kafası yani. Programı inceledim. Gayet güzel. Tasting Alaçatı, birbiri içinde eriyen gurme lezzetler, sohbetler, etkinlikler, workshop’lar, müzik, sanat ve macerayla keşfetmeyi, yeni deneyimler yaşatmayı hedefleyen uluslararası bir yaşam buluşması olarak hayata geçecek. Alaçatı’nın en iyi restoranları ve otelleri; özel mönüleri, etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile üç gün boyunca bu organizasyonda yer alacak. Şeflerin özel tarifleri, tadım mönüleri, degüstasyon atölyeleri, kitap söyleşileri, bağ yolu rotası, doğada sabah meditasyonu ve müzik dinletileri derken bilmediğimiz Alaçatı’yı keşfedeceğiz.





Katılmak istiyorsanız rezervasyon şart

Evet bunun altını özellikle çizelim zira Tasting Alaçatı'ya katılım için mutlaka rezervasyon gerekiyor. Sürpriz yemeklerin tadına bakmak, çok özel workshop'lar deneyimlemek, ilginç etkinliklere katılmak ve Alaçatı'nın tadını doyasıya çıkarmak için Tasting Alaçatı programınızı önceden planlamanızı öneririm. Organizasyon Hip Atölye tarafından yapıldığı için gönlümüz rahat. Dolayısıyla 11 – 13 Mayıs arası, sezon minik minik başlıyorken Alaçatı’yı keşfetmek için en ideal zamanlar bence. Ayrıntılı bilgi www.tastingalacati.com ’da.

Alaçatı’da sıradışı bir buluşma, PEAK

Festivalde yok yok. Sıradışı olanların, kalıbına sığmayanların, kabullenmeyenlerin, değiştirmek ve değişmek isteyenlerin, farklı bakanların, farklı görenlerin, farklı düşünenlerin, aynı yolları yürümek istemeyenlerin, kelebek etkisine inananların, sıradışı buluşması PEAK ‘de bu sene ilk kez Alaçatı’da gerçekleşiyor. Türkiye’nin önde gelen şeﬂeri, tadım uzmanları, Ege’nin, Çeşme’nin, Alaçatı’nın başarı hikayesi haline gelmiş isimleri sıradışı hikayelerini anlatarak ilham verecekler. Onun da tarihi 12-13 Mayıs. Mekan; Alaçatı Yek. Ana tema ise; Ege. Durum böyle olunca Ege’de yaşamak, Ege’de yaşlanmak, Ege’den ilham almak, Ege’den beslenmek ve rüzgârı, denizi, kokusu, bereketi ile yosun ve yeşilin iç içe geçtiği bu coğrafyanın güzellikleri ve sürdürülebilirliği konuşulacak. Yurt dışından gelen misaﬁr şeﬂer de deneyimlerini paylaşıyor. Benden söylemesi. Detaylı bilgi ise www.peak-talks.com ’da.