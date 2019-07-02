 Ne şimşir ezildi ne de kural çiğnendi

Geçen hafta Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi üzerinde yolun karşısına geçme (Starpark önü) zorunluluğum oluştu.
En yakınımda olan yaya geçidi gözüme takıldı ve oraya yürüdüm. Ne göreyim! Yaya geçidinin ortasına ekilmiş olan şimşir ağaçlarını görünce dona kaldım. Anladım ki bugünkü hayat sınavımı da şimşir ağaçları yapacaktı. Yaya geçidini kullansam, şimşir ağacını ezmem gerekecekti. Çok mecbur kalmadıkça asla yapmazdım. Kullanmasam önemli bir kuralı çiğneyecektim. Bunu da kendime yakıştıramazdım. Ben de sora soruştura orada bulunan bir esnaftan merdiven temin ettim. Merdiveni şimşir ağaçlarının toprağının üzerine koydum. Merdiven basamaklarını tırmanıp ziyansız geçişimi yaptım. Benim gibi on binlerce insanın olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla da herkesin bu merdiveni temin edemeyeceğini düşündüğüm için muhatabı olan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın buraya bir üstgeçit kurmasını rica ediyorum. Bu dâhiyane öneri de benden hediye olsun!
BÜYÜKŞEHİR KENT ESTETİĞİ KIRMAZ BİZİ
Okurlarımızdan olan Gıda Mühendisi Sevil Kobak’a sahiplenmesi için teşekkür ediyor ve e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi sakiniyim. Bununla birlikte gerçek Bursa aşığıyım. Boş vakitlerimde ilçelerimizi ve köylerimizi de tanımak için gezerim. İznik de, gezdiğim adresler arasındadır. Sizden bir ricam olacak lütfen. Üzerindeki silik silik anlaşılmaz resimleriyle ve çeşitli kirlilikleriyle çirkin görüntü oluşturan sahil yolundaki piknik alanında bulunan trafo binasını geçtiğimiz perşembe günü boyanırken gördüm. Boyayı yapan ekibin kıyafetlerinde ve kullandıkları araçta Büyükşehir Kent Estetiği logosu vardı. Yani sizin de çok kez haklı övgülerinize mazhar olan bir ekipti bu. Buraya da el atmış olmalarına çok sevinmiştim. Ancak pazar günü yine oradaydım ve perşembe günü sürülen sade boyadan başka bir şey yoktu o bakımsız trafo üzerinde! Değerli köşeniz aracılığıyla, Bursa’nın binlerce noktasına renk ve zevk katan zanaatkar ellerin burayı da uygun görecekleri çeşitli figürlerle farklılaştırmalarını rica ediyorum. Köşenizdeki yayımlarınıza göre farklı olduğunu düşündüğüm konumu sunarsanız inanın çok mutlu olurum. Sevgilerimle” Büyükşehir Kent Estetiği Müdürlüğü, biliyorum ki bizi hiç kırmadınız. İznik’e de bekleniyorsunuz…
ÖYLE BİR YERDE BÖYLE BİR ÇUKUR
Antalya İli Alanya/Manavgat ilçesi sakinlerinden olan okurumuz Osman Kaplan özetimle bakınız ne diyor: “Bursa’mızı da kapsayan bir seyahatimiz oldu. İşaret ederek göstermiş olduğumuz kaldırımdaki çukura minik torunum düştü. Avcunun içinde sıyrıklar oluştu. Ama feci sonuç da olabilirdi. Oluşan durum bizi çok üzdü. Bize de yardımcı olmanızı ve bu vesileyle başka canların da yanmasının önlenmesi hususunda payımız olmasını arzu ederiz. Adres şöyledir. Yanındaki binalarda ‘Bursa valiliği lojmanları’ (Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi) yazıyor.” Değeriniz ve sahiplenmeniz için sağ olunuz Kaplan. Çok geçmiş olsun. Manavgat’a selam ile…
MUTLU PARK’TA MUTSUZ OLUNUR MU
Okurumuz Nalan Bayar diyor ki: “Nilüfer ilçesindeki Mutlu Dinlenme Parkı içindeki oturma bankları yıllar önce söküldü. Yenisi bir türlü takılmadı. Mutlu Park’ta mutsuzuz!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Nilüfer Belediyesi
Harekete geçildi
ACI MANZARA başlıklı yayımımızdan sonra Nilüfer Belediyesi Basın Koordinatörü Hande Koç tarafınca arandım. Oluşturulan durum karşısındaki üzüntüsünü aktardıktan sonra ilgili başkanlık ve müdürlüğün derhal harekete geçerek üzücü yanlışın düzeltildiği bilgisini şahit fotoğraflarıyla aktardı. Değeri için Koç’a, destekleri için de; Park Bahçeler Müdürü Hakan Tanrıöver’e, Ziraat Mühendisi İsmail Yıldız’a ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Not: İnşaat demiriyle boğulan ağaç sayısı dokuz olup her biri kurtarılmıştır.
Yıldırım Belediyesi;
Aldığım bir ihbar sonucu (Yıldırım ilçesi Budak Sokak) çok acil yapılması gereken iş için Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fatih Üçev’i aradım. İlgili sorumsuzluğa derhal müdahale edilerek sorunun giderildiği bilgisini aldım. Üçev’e ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Ne şimşir ezildi ne de kural çiğnendi
Geçen hafta Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi üzerinde yolun karşısına geçme (Starpark önü) zorunluluğum oluştu.
En yakınımda olan yaya geçidi gözüme takıldı ve oraya yürüdüm. Ne göreyim! Yaya geçidinin ortasına ekilmiş olan şimşir ağaçlarını görünce dona kaldım. Anladım ki bugünkü hayat sınavımı da şimşir ağaçları yapacaktı. Yaya geçidini kullansam, şimşir ağacını ezmem gerekecekti. Çok mecbur kalmadıkça asla yapmazdım. Kullanmasam önemli bir kuralı çiğneyecektim. Bunu da kendime yakıştıramazdım. Ben de sora soruştura orada bulunan bir esnaftan merdiven temin ettim. Merdiveni şimşir ağaçlarının toprağının üzerine koydum. Merdiven basamaklarını tırmanıp ziyansız geçişimi yaptım. Benim gibi on binlerce insanın olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla da herkesin bu merdiveni temin edemeyeceğini düşündüğüm için muhatabı olan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın buraya bir üstgeçit kurmasını rica ediyorum. Bu dâhiyane öneri de benden hediye olsun!
BÜYÜKŞEHİR KENT ESTETİĞİ KIRMAZ BİZİ
Okurlarımızdan olan Gıda Mühendisi Sevil Kobak’a sahiplenmesi için teşekkür ediyor ve e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi sakiniyim. Bununla birlikte gerçek Bursa aşığıyım. Boş vakitlerimde ilçelerimizi ve köylerimizi de tanımak için gezerim. İznik de, gezdiğim adresler arasındadır. Sizden bir ricam olacak lütfen. Üzerindeki silik silik anlaşılmaz resimleriyle ve çeşitli kirlilikleriyle çirkin görüntü oluşturan sahil yolundaki piknik alanında bulunan trafo binasını geçtiğimiz perşembe günü boyanırken gördüm. Boyayı yapan ekibin kıyafetlerinde ve kullandıkları araçta Büyükşehir Kent Estetiği logosu vardı. Yani sizin de çok kez haklı övgülerinize mazhar olan bir ekipti bu. Buraya da el atmış olmalarına çok sevinmiştim. Ancak pazar günü yine oradaydım ve perşembe günü sürülen sade boyadan başka bir şey yoktu o bakımsız trafo üzerinde! Değerli köşeniz aracılığıyla, Bursa’nın binlerce noktasına renk ve zevk katan zanaatkar ellerin burayı da uygun görecekleri çeşitli figürlerle farklılaştırmalarını rica ediyorum. Köşenizdeki yayımlarınıza göre farklı olduğunu düşündüğüm konumu sunarsanız inanın çok mutlu olurum. Sevgilerimle” Büyükşehir Kent Estetiği Müdürlüğü, biliyorum ki bizi hiç kırmadınız. İznik’e de bekleniyorsunuz…
ÖYLE BİR YERDE BÖYLE BİR ÇUKUR
Antalya İli Alanya/Manavgat ilçesi sakinlerinden olan okurumuz Osman Kaplan özetimle bakınız ne diyor: “Bursa’mızı da kapsayan bir seyahatimiz oldu. İşaret ederek göstermiş olduğumuz kaldırımdaki çukura minik torunum düştü. Avcunun içinde sıyrıklar oluştu. Ama feci sonuç da olabilirdi. Oluşan durum bizi çok üzdü. Bize de yardımcı olmanızı ve bu vesileyle başka canların da yanmasının önlenmesi hususunda payımız olmasını arzu ederiz. Adres şöyledir. Yanındaki binalarda ‘Bursa valiliği lojmanları’ (Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi) yazıyor.” Değeriniz ve sahiplenmeniz için sağ olunuz Kaplan. Çok geçmiş olsun. Manavgat’a selam ile…
MUTLU PARK’TA MUTSUZ OLUNUR MU
Okurumuz Nalan Bayar diyor ki: “Nilüfer ilçesindeki Mutlu Dinlenme Parkı içindeki oturma bankları yıllar önce söküldü. Yenisi bir türlü takılmadı. Mutlu Park’ta mutsuzuz!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Nilüfer Belediyesi
Harekete geçildi
ACI MANZARA başlıklı yayımımızdan sonra Nilüfer Belediyesi Basın Koordinatörü Hande Koç tarafınca arandım. Oluşturulan durum karşısındaki üzüntüsünü aktardıktan sonra ilgili başkanlık ve müdürlüğün derhal harekete geçerek üzücü yanlışın düzeltildiği bilgisini şahit fotoğraflarıyla aktardı. Değeri için Koç’a, destekleri için de; Park Bahçeler Müdürü Hakan Tanrıöver’e, Ziraat Mühendisi İsmail Yıldız’a ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Not: İnşaat demiriyle boğulan ağaç sayısı dokuz olup her biri kurtarılmıştır.
Yıldırım Belediyesi;
Aldığım bir ihbar sonucu (Yıldırım ilçesi Budak Sokak) çok acil yapılması gereken iş için Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fatih Üçev’i aradım. İlgili sorumsuzluğa derhal müdahale edilerek sorunun giderildiği bilgisini aldım. Üçev’e ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.