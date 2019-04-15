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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Derenin hali içler acısı

15 Nisan 2019

Okurumuz emekli banka yöneticisi Aydoğan İrener: “Nilüfer İlçesi’nden geçen ve Demirci Kanalı olarak tarif edildiğini bildiğim derenin hali içler acısı.

 

Derenin hali içler acısı
Size yolladığım 14 ayrı fotoğrafım da buna şahit. Bilmiyorum bu işler ne olacak!” diyor. Umarım bir gün içimizdeki saygısız insanları vicdanları uyandırsın… Haydi Nilüfer Belediyesi. Bu dere de sizi bekliyor.

 YAYA GEÇİDİNİN YARISI ÇİZGİLİ YARISI ÇİZGİSİZ

Derenin hali içler acısı
Okurumuz Gizem Bayır özetimle: “Nilüfer İlçesi Kültür Mahallesi Kumova Sokak girişindeki yarısı çizgili yarısı çizgisiz olan yaya geçidini aylardır izliyorum ve oradan her geçişimde “yumurtanın sarısı yere düştü yarısı” şarkısını söyleyesim geliyor” diyor.

 PAZARIN ORTASINDAN GEÇEN BELEDİYE OTOBÜSÜ

Derenin hali içler acısı
Okurumuz Ayfer Akın diyor ki: “Fotoğrafımda da gördüğünüz gibi burası Bursa’nın en kalabalık semt pazarı olan Pazar Pazarı. Ve bu kalabalık alanın belediye otobüs hizmeti, pazar kurulu olduğu zamanlarda da güzergah değişmeden devam ediyor.Yani bu kalabalığın içinden belediye otobüsü geçiyor. Şaka olsa böyle şaka olmaz.” Manzaraya ve anlatılana bakınca durum gerçekten vahim. BURULAŞ’ın dikkatlerine lütfen. Bahar Mahallesi’ndeki Pazar Pazarı’nda son durum bu...

TERS TERS BAKIYORLAR ÇÜNKÜ…

Derenin hali içler acısı
Adının açıklanmasını istemeyen bir belediye otobüsü kaptanı: “Belediyemize ait olan yani benim ve bizim malımız olan otobüslerimiz peron çıkışlarında buradaki çukur sebebiyle zarar görüyor. Yolcularımız da çoğu zaman buraya girmemiz sonucu oluşan sarsıntı sebebiyle bize ters ters bakıyor! Kıymetli yetkililer burasını onarın artık!”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

 Yıldırım Belediyesi

Derenin hali içler acısı
Derenin hali içler acısı
“09 Nisan 2019 tarihli gazete köşenizde yayımlanan ‘Hiç mi Vicdanınız Yok…’ başlıklı okur şikayeti üzerine Belediyemiz Temizlik İşleri ekipleri, Balıklıdere ve çevresinde oluşturulan atıkları aynı gün içinde temizlemiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü.” Zor ve meşakkatli temizlikte görev alan personelinize de teşekkür ediyorum. 24 ayrı karede çekilmiş olan şahit fotoğraflarınızı da aldım. Sağ olunuz Yıldırım Belediyesi.

 UEDAŞ
“DİREK YOLUN ORTASINDA KALMIŞ’ başlıklı köşenizde çıkan yazınız üzerine, uzman ekiplerimizce yerinde inceleme yapılmıştır. Bahsi geçen elektrik direğinin, nisan ayı çalışma programı kapsamında uygun yere deplase işlemi (yer değişikliği) yapılacaktır. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü” teşekkür ediyorum UEDAŞ.

 

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