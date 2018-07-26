Okurumuz Sn. Çetin Kılıç:
“Bursa’nın en önemli değerlerinden ve simgelerinden olan Atatürk Heykeli önündeki yürüme ve tören alanı önünde kaykay yapan gençler hiç eksilmiyor maalesef! Yayaların ziyana uğramalarının yanı sıra kaideyi ve köşeleri oluşturan mermerlerin üzerine çıkıp oradan da uçuyorlar! Sonrasında da fotoğrafımda gördüğünüz gibi mermerler kırılıyor. Sorunumuzla alakalı olarak zabıta ekiplerinden destek alamıyoruz. Çok ama çok yazık...” diyor.
BAK, YAĞMUR BANK!
Okurumuz Sn. Gaye Şenol: “Nilüfer İlçesi Beşevler Bölge Parkı içindeki oturma ve dinlenme bankı şu kavurucu sıcaklarda bize ilaç gibi geldi! Millet ‘yağmur, yağmur’ diye dursun. Bizim böyle bir dileğimiz yok çok şükür! Ne zaman sulama fıskiyesi devreye girse gördüğünüz bankta oturanlar da kısmetleniyor! Bak Bursa bak! Bu da yağmur bank!” diyor.
YOL GEÇEN HANI!
Adının açıklanmasını istemeyen esnaf okurumuz:
“Osmangazi İlçesi Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı önündeki kaldırımda sergisini açan açana! Sanırsınız yol geçen hanı! Üstelik bunları ilgili yetkililer de görüyor ve müdahale etmiyorlar.” diyor.
ÇUVAL TEKNOLOJİSİ VE BURULAŞ!
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “ ‘Her yağmur yağacak’ duyurusu öncesinde bazı metro istasyonlarına su girmesin diye metro girişlerine döşenen çuval hizmeti bir türlü son bulmadı! Yazık! Görsele bakar mısınız? Bu hizmette bizim ayıplarımızdan değil midir Sn. Kösle. Görüşüm için siz ne dersiniz?” Diyor. Yerden göğe kadar haklısınız “Görsellik” elbette şart Sn. E. T. Ancak orta yaşlarda başlayıp ilerleyen yaşlarımıza doğru daha da şiddetini arttırarak bizleri teslim alan bel ve diz hastalıkları gerçeği varken… En çok da içindeki kumlarla alakalı olarak onlarca kilo ağırlık kazanan çuvalları; taşı diz, taşı götür ve yine getir, yine götür yapan emekçi kardeşlerimize yazık asıl. Hani “önce insan” sloganı nerede kaldı? İcraata dönüşmesine onay çıkmayan bir slogan! Derken, 2019'a aylar kala; çuval teknolojisi ve BURULAŞ! Bu esnada; o çuvalların geleceği tahmin edilen sele karşı bir fayda sağlayacağını düşünenleri de anlamış değilim…
Çok yazık…
Okurumuz Sn. Çetin Kılıç:
“Bursa’nın en önemli değerlerinden ve simgelerinden olan Atatürk Heykeli önündeki yürüme ve tören alanı önünde kaykay yapan gençler hiç eksilmiyor maalesef! Yayaların ziyana uğramalarının yanı sıra kaideyi ve köşeleri oluşturan mermerlerin üzerine çıkıp oradan da uçuyorlar! Sonrasında da fotoğrafımda gördüğünüz gibi mermerler kırılıyor. Sorunumuzla alakalı olarak zabıta ekiplerinden destek alamıyoruz. Çok ama çok yazık...” diyor.
BAK, YAĞMUR BANK!
Okurumuz Sn. Gaye Şenol: “Nilüfer İlçesi Beşevler Bölge Parkı içindeki oturma ve dinlenme bankı şu kavurucu sıcaklarda bize ilaç gibi geldi! Millet ‘yağmur, yağmur’ diye dursun. Bizim böyle bir dileğimiz yok çok şükür! Ne zaman sulama fıskiyesi devreye girse gördüğünüz bankta oturanlar da kısmetleniyor! Bak Bursa bak! Bu da yağmur bank!” diyor.
YOL GEÇEN HANI!
Adının açıklanmasını istemeyen esnaf okurumuz:
“Osmangazi İlçesi Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı önündeki kaldırımda sergisini açan açana! Sanırsınız yol geçen hanı! Üstelik bunları ilgili yetkililer de görüyor ve müdahale etmiyorlar.” diyor.
ÇUVAL TEKNOLOJİSİ VE BURULAŞ!
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “ ‘Her yağmur yağacak’ duyurusu öncesinde bazı metro istasyonlarına su girmesin diye metro girişlerine döşenen çuval hizmeti bir türlü son bulmadı! Yazık! Görsele bakar mısınız? Bu hizmette bizim ayıplarımızdan değil midir Sn. Kösle. Görüşüm için siz ne dersiniz?” Diyor. Yerden göğe kadar haklısınız “Görsellik” elbette şart Sn. E. T. Ancak orta yaşlarda başlayıp ilerleyen yaşlarımıza doğru daha da şiddetini arttırarak bizleri teslim alan bel ve diz hastalıkları gerçeği varken… En çok da içindeki kumlarla alakalı olarak onlarca kilo ağırlık kazanan çuvalları; taşı diz, taşı götür ve yine getir, yine götür yapan emekçi kardeşlerimize yazık asıl. Hani “önce insan” sloganı nerede kaldı? İcraata dönüşmesine onay çıkmayan bir slogan! Derken, 2019'a aylar kala; çuval teknolojisi ve BURULAŞ! Bu esnada; o çuvalların geleceği tahmin edilen sele karşı bir fayda sağlayacağını düşünenleri de anlamış değilim…