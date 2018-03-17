Buna artık bir dur diyelim

Defin işlemleri bitmişti. Millet, hurra cantık ve ayran kuyruğunda! Hatta ön sırayı kapma telaşı bile vardı. Sanırsınız açılış daveti! Üzülerek izliyordum olanları yine... Derken bir konuşmaya tanık oldum: “... ayranın markası bile belli değil. Midemizi bozmasak bari...” ve aynı şahıslar cantık ikram edilen plastik kap ile pet ayran kutusunu yanı başlarındaki bir başka mezarın üzerine koyup gittiler. Tıpkı, etrafıma bakındığımda gördüğüm onlarca saygısız davranış gibi. Bu adet kimden çıkmış, kim çıkartmış bilmiyorum ama yüce dinimiz bu uygulamaya kesinlikle olur vermezken...

Korkarım bu gidişle kabristanlarımızda mangal partisi göreceğimiz günler de yakın. Dostunun, arkadaşının, komşunun acısını paylaşırken bu nasıl bir iştah böyle, onu da anlamış değilim doğrusu. Dur diyelim artık buna! Dur diyelim bu saygısızlığa. Düşünsenize, cenaze sahibi acıların en büyüğü ile yanarken; acına ortak olmak için gelenlerin çoğu ayak üstü yemek yeyip muhabbet derdinde olsun... Yemek mevzu ise illa; şudur usul. Cenazesi olan acısı olduğu için yemekle de uğraştırılmaz. Komşu, dost, arkadaş cenaze evine yemek götürerek ona fayda sağlar... Eskiden adet buydu. Sanırım artık değişmiş.

YA MİNİK BİR ÇOCUĞUN BAŞINA DÜŞSEYDİ…





Hemşehrimiz Nefi Kılıç: “Kent Meydanı’ndaydım. Sert esen rüzgarla birlikte temiz havanın keyfini çıkartarak yürüyordum. Havada uçuşan bir metal cisim gördüm. Oldukça da geniş hacimli olan cisim yere düşüşünü de izledim. Düşme esnasında çıkan ses civardaki onlarca kişiyi ürkütmüştü. Bunu görebilmiştim. Düşen metal cisimleri oradaki simit satıcısı topladı. Arabada kepenk olarak kullanılıyor sanırım. Şimdi; o metal cisimler özellikle minik bir çocuğun başına çarpsaydı. Sonra; tüh vah ve standart keşifler. Benzeri işlerin kontrolü ve disiplini bize haram olmaktan ne zaman çıkacak!”

NE GEREK VARDI O LEVHAYA!





Okurumuz Öğretmen Zeliha Aydın: “Osmangazi İlçesi İstiklal İlkokulu önünde bir trafik levhası. Levhada anlatılmak istenen şudur. Diyor ki; ‘aracınızı buraya park ederseniz aracınız çekici ile çekilir’ iyi hoş da orada 7/24 araç eksilmezken… Ne gerek vardı o levhaya! Her şey gönlünüzce olsun.”

GARANTİ OLSUN DİYE Mİ!





Okurumuz Gizem Deniz: “Nilüfer İlçesi İzmir Caddesi (Shell İstasyonu ile CarrefourSA arası (kent merkezine gidiş yönü) üzerindeki kaldırım üzerinde bir ilke rastladım! Ve cidden hayran kaldım!

‘İTİRAZIMIZ YOK’

Bizler dörtlü saplamalara (Tij) alışmıştık oysa ki! Burada üç katı yani, on iki saplama var. Mantık; ‘Düşenlerin ıskalama yüzdeleri en aza insin, ziyanları garanti olsun!’ diye yapılmışsa itirazımız yok! İsabet olmuş.(!)