Emekli Prodüksiyon Amiri Halil Hato öyle bir şey diyor ki : “Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi (Manastır) Novadari Caddesi Şelale Çay Bahçesi önü akıllara seyir. Mazgaldaki sivri uç yüzünden lastiği patlayan araç da var, çukura girince yandım Allah diye bağıran vatandaş da…
Seyir kısmı bu! Muhtarımız da dahil feryat figan gidiyoruz ‘çukuru kapatın, mazgalı onarın’ diye ancak bizi duyacak yetkili bulamıyoruz. “Gemlik’e doğru denizi göreceksin sakın şaşırma” sözüyle Gemlik’e ayrı bir değer katan Orhan Veli’nin şiiriyle selam eder, saygılarımı sunarım.”
RİSK DİYORUM ÇÜNKÜ...
Hürriyet Gazetesi Abonesi Emekli İtfaiye Çavuşu Mustafa Günhen, özetimle:
“İkamet adresim olan Nilüfer ilçesinde her gün yürüyüş yaparım.
Ve bu aracılıkla Cumhuriyet Mahallesi, Gazi ile Hisar Caddesi üzerindeki kaldırımlarda bulunan riskleri sunayım istedim. (Otuz üç ayrı kare fotoğraf, şaka gibi)
Risk diyorum çünkü ben konuya yangın gözüyle bakıyorum. Her biri yangın oluşumuna çok müsait olan çöp yığınlarını göremeyen belediyemizi kınıyorum.” diyor.
BURASI YILLARDIR BÖYLEDİR
Bursa’nın tanınmış zanaatkarlarından olan abonemiz Erol Kobak, özetimle bakınız ne diyor: “İşaret ettiğim yer BBŞB. Şehirlerarası Otobüs Terminali Kuzey giriş kapısı önüdür. Burası yıllardır böyledir. Af buyurun ama burası beni çok rahatsız ediyor. Yaş ilerleyince böyle takıntıların olması normal mi sizce Sn. Kösle?” Terminal girişinde; mantar taşı, bordür taşı, zemindeki çukur, anlamsız köprü, çeşitli engeller… Ne var ki bunda Sn. Kobak?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
NİLÜFER BELEDİYESİ
“ ‘KORKUYORUZ’ başlıklı yayımınız üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır. (Demirci Mahallesi) Şu ana kadar 9 adet sahipsiz sokak köpeği toplanmıştır. Toplanan köpekler Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürülerek koruma altına alınmıştır. Ekiplerimiz 5199 sayılı kanuna göre ilgili çalışmalarına devam edecektir. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu” Teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi
Bizi duyan yok
Emekli Prodüksiyon Amiri Halil Hato öyle bir şey diyor ki : “Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi (Manastır) Novadari Caddesi Şelale Çay Bahçesi önü akıllara seyir. Mazgaldaki sivri uç yüzünden lastiği patlayan araç da var, çukura girince yandım Allah diye bağıran vatandaş da…
Seyir kısmı bu! Muhtarımız da dahil feryat figan gidiyoruz ‘çukuru kapatın, mazgalı onarın’ diye ancak bizi duyacak yetkili bulamıyoruz. “Gemlik’e doğru denizi göreceksin sakın şaşırma” sözüyle Gemlik’e ayrı bir değer katan Orhan Veli’nin şiiriyle selam eder, saygılarımı sunarım.”
RİSK DİYORUM ÇÜNKÜ...
Hürriyet Gazetesi Abonesi Emekli İtfaiye Çavuşu Mustafa Günhen, özetimle:
“İkamet adresim olan Nilüfer ilçesinde her gün yürüyüş yaparım.
Ve bu aracılıkla Cumhuriyet Mahallesi, Gazi ile Hisar Caddesi üzerindeki kaldırımlarda bulunan riskleri sunayım istedim. (Otuz üç ayrı kare fotoğraf, şaka gibi)
Risk diyorum çünkü ben konuya yangın gözüyle bakıyorum. Her biri yangın oluşumuna çok müsait olan çöp yığınlarını göremeyen belediyemizi kınıyorum.” diyor.
BURASI YILLARDIR BÖYLEDİR
Bursa’nın tanınmış zanaatkarlarından olan abonemiz Erol Kobak, özetimle bakınız ne diyor: “İşaret ettiğim yer BBŞB. Şehirlerarası Otobüs Terminali Kuzey giriş kapısı önüdür. Burası yıllardır böyledir. Af buyurun ama burası beni çok rahatsız ediyor. Yaş ilerleyince böyle takıntıların olması normal mi sizce Sn. Kösle?” Terminal girişinde; mantar taşı, bordür taşı, zemindeki çukur, anlamsız köprü, çeşitli engeller… Ne var ki bunda Sn. Kobak?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
NİLÜFER BELEDİYESİ
“ ‘KORKUYORUZ’ başlıklı yayımınız üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır. (Demirci Mahallesi) Şu ana kadar 9 adet sahipsiz sokak köpeği toplanmıştır. Toplanan köpekler Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürülerek koruma altına alınmıştır. Ekiplerimiz 5199 sayılı kanuna göre ilgili çalışmalarına devam edecektir. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu” Teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi