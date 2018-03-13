Başkan Dündar’a davet var!

“Bağlan Caddesi ile Çekirge Devlet Hastanesi arasında kalan caddemizin bir bölümünde kaldırımımız yok. Evet yok. Fotoğrafımız da bu ‘yok’ durumuna şahittir. Birçok arkadaşımız burada düştü. Şikayetimizi muhtarımız da dahil olmak üzere neredeyse yüzlerce kez yetkililere bildirdik. Hatta siz de iki kez köşenizde yayımladınız. Sanırız bu naz, caddemizin adının Nazlı olmasıyla alakalı olsa gerek… Aklımıza başka bir şey gelmeyince! Artık tıkandık! En sonunda şöyle bir karara vardık. Diyoruz ki; ‘ Mustafa Dündar Başkan. Burada bize yürüme alanı açın, size pasta keselim.’ Selamlarımızla.” Çoğu, Bursamızın tanıdığı simalar arasında olan saygın hanımlardan bu davet! Kaçırmayın derim Dündar Başkan...

HUZUR OTEL’E TEŞEKKÜR



15 Temmuz Demokrasi Gazisi İsmail Kantar bakınız ne diyor: “Çocukluk yıllarımızdan itibaren abonesi olduğumuz Hürriyet Gazetesi okuruyuz. Gezi amaçlı olarak Bursa’ya geldik. Konaklama adresi olarak da Çekirge’de hizmet veren Huzur Otel’i seçtik. Tatilimiz bitti, yola çıktık. Eskişehir Yolu’na girmiştik ki telefonum çaldı. Aracımı yol kenarına çekip telefonu açtım. Telefondaki bey: “Ben Hayrullah. Huzur Oteli’nin işletmecisiyim. Odanızda bir eşyanızı unutmuşsunuz. Gelip alma imkanınız varsa buyurun bekliyoruz. Ya da bize verdiğiniz adrese yollayabiliriz...” dedi.

‘DİKKATİMİZİ ÇEKTİ’

Çok sevinmiştim. Çünkü o eşya maddi değerinin yanı sıra manevi değeri itibarı ile daha da değerliydi. Geriye döndük. Emanetimizi aldık. Ve odamıza da her gün gelen Hürriyet’in Bursa ekinde keyifle okuduğumuz köşeniz dikkatimizi çekmişti. Rica etsek bu güzel ve sevindirici davranışları için köşeniz aracılığıyla Huzur Otel çalışanlarına teşekkür etmek istiyoruz. Huzur’da huzur bulduk. Saygılarımızla.” İyi ve güzel şeyleri paylaşır olmak; işte asıl bunu istiyoruz biz Gazi, İsmail Kantar. Geçmiş olsun. Gözünüz aydın.

BU AYIP HEPİMİZİN!



Hemşehrimiz Birol Kayalı: “Sayın Kösle, merhaba. İki sorum olacak. Yardımcı olursanız sevinirim. 1) Atatürk Stadyumu önündeki çöp yığınları ay oldu orada duruyor. Yetkiler neden görmüyor? 2) Burada cidden bir ayıp var ve bu ayıp kimin? Teşekkür ediyorum.” Sevgili Kayalı, soru cevap kısmında yeterli olur muyum bilemiyorum. Ama yanıtlamaya çalışayım. 1) Görmek için bakmak gerekir. 2) Bu ayıp hepimizin. Umarım faydalı olmuşumdur!

BU DA BÖYLE DURAK



Okurumuz Aşkın Şen: “Nilüfer İlçesi Beşevler Caddesi A 101 Market yanındaki bir mağazanın önündeki belediye otobüs durağına ait fotoğraf yolladım. Görülsün ve dikkat çeksin istiyorum. Bu da böyle bir durak! Mağazadan çıkar çıkmaz duraktasın ve oturma bankına bakıyorsun! Çok uğraşıyorlar mı benzeri projeler için merak ediyorum!”

HIZLI TREN YALAN OLDU

Okurumuz Sedat Rengiiyiler: “28 Şubat akşamı Bursa Terminali’nden Eskişehir YHT tren garına gitmek için bilet satın aldık. Eskişehir’e vardığımızda o akşam Ankara’ya tren olmadığını öğrendik. Öncesinde ‘… tren var değil mi?’ diye sorduk. “Evet var” bilgisini duyduktan sonra biletimizi almıştık. Eşim ve ben mağdur edildik. Çok yazık…”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘YAPTIK OLDU BİTTİ’

başlıklı yayımımızda (Avrupa Konseyi Bulvarı) yaya geçidinin ortasına engel olarak sunulan çorak ve sulak (!) alana dikkat çekmiştim. Alanın normale alınmış olduğunu gördüm! İlgililere teşekkür ediyorum. Darısı diğer yüzlercesinin başına!