Kafa topuna girişim

HER şey oyunlara olan merakıyla başlar.
Atari, oyun konsolu ve bilgisayardan kafasını dahi kaldırmaz. İbrahim Akman, hobisinden yola çıkarak basit video ve flash oyun siteleri ile forum gibi amatör projeler geliştirir. Akman, bir süre sonra oyun dünyasının arka tarafından olanları sorgulamaya başlar. Ve tüm baskılara rağmen belediyedeki işinden istifa ederek İzmir’de İzmo Bilişim’i kurar. İbrahim Akman, zamanla mobil oyunlara odaklanır. Kafa Topu başta olmak üzere yeni oyunlar ve şirketlerle sektöründe önemli bir aktör olur. 2019’un başlarında bünyesinde ‘Kafa Topu’nun da yer aldığı Masomo’yu 100 milyon doların üzerinde bir fiyatla dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Miniclip’e satar. Şimdi hem yeni oyun ve projeler için yoğun bir mesai harcayan İbrahim Akman, öte tarafta ise İzmir’de küçük bir ‘silikon vadisi’ kurmayı hedefliyor.
İBRAHİM Akman... Garanti iş ile geliri bir kenara bırakıp, zoru seçerek riske giren ve hayallerinin peşinden giden bir girişimci. Hobi dışında yazılım ya da grafik alanında hiçbir deneyim ve eğitimi olmasa da işini iyi bilenlerden oluşturduğu takımıyla aklındaki projeleri hayata geçirerek başarıyı yakalayan bir iş insanı. İzmo Bilişim, Masomo, Webtekno ve Teknostore gibi girişimlerin kurucusu İbrahim Akman ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1985 İzmir doğumlu olan İbrahim Akman, şöyle anlattı:
GELECEĞİNİ ORADA GÖRDÜ
“İşçi bir anne ve babanın oğluyum. İki yıl elektrik-elektroniğin üzerine Anadolu Üniversitesi Maliye’yi bitirdim. Ve kariyerime Bornova Belediyesi’nde elektrik teknisyeni olarak devam ettim. Ama belediye öncesinde bilgisayar-internetle büyüdüm diyebilirim. Öyle ki atari, oyun konsolu ve bilgisayardan kafamı bile kaldırmıyordum. Buralarda bir şeyler üretmekten keyif alıyordum. 2006’da basit video ve flash oyun sitelerinin yanı sıra forumlar gibi amatör projeler geliştirdim. Tabii para kazanmak bir yana dursun, elimdeki sınırlı kaynağı da buralara yatırmaya başlamıştım. Ama bunları yaşarken de hobi olarak giriş yaptığım dünyanın büyüklüğünü fark ettim ve buranın geleceğine fazlasıyla inandım. Sonra bu konuda kendimi geliştirmek ve bir şeyler yapmak için hedefler belirledim. İşin arka tarafını sorgulamaya başladım.”
DELİLİK YAPTI İSTİFA ETTİ
Kamuda çok da mutlu olmayan ve kendini oraya ait hissetmeyen İbrahim Akman, hayallerinin peşinden gitmek adına radikal bir kararla belediyeden istifa eder. Ailesinin bu karar nedeniyle kendisine çılgın gözüyle baktığını söyleyen Akman, “Çünkü hem aileme hem de çevreme göre garanti bir işi bırakıp, hayallerinin peşinde koşmak çılgınlıktı, bir deli işiydi. Benim için zorlu bir süreç başladı. Çünkü oyun dünyasına olan merakım dışında ne yazılım ne de grafik alanında eğitim ve deneyimim yoktu. 2013’te İzmo Bilişim’i kurdum. İşini bilen yazılımcı ve grafiker arkadaşları biraraya getirdim. Aklımdaki projeler üzerine hep birlikte çalıştık. İlk etapta flash oyun sektörüne daha fazla ağırlık verdik. www.oyuncini.com ile Türkiye’nin en büyük flash oyun siteleri arasına girdik” diyerek, zamanla flash oyunlar üreterek bu siteleri daha da bilinir markalar haline getirdiklerini belirtti.
DÜNYA DEVİNE SATTI
Bir yandan flash oyun sektörünün önemli aktörlerinden biri olan İbrahim Akman, öte tarafta ise teknolojik değişimleri de göz önünde bulundurarak odağını mobil oyunlara kaydırır. İbrahim Akman, hikayesinin devamını şöyle anlattı:
“Mobil alanında iyi kötü birçok oyunumuz oldu ama bize sıçramayı 6 yıl önce geliştirdiğimiz ‘Kafa Topu’ yaşattı. O dönemde de İzmo dışında Masomo’yu kurdum. Masomo’ya yatırımcı alarak büyümeye başladık. ‘Kafa Topu1’ çok popüler olmasına rağmen bize istediğimiz kazancı sağlamadı. 1,5 yıllık bir çalışma sonucunda ‘Kafa Topu2’yi geliştirdik. Dünya Kupası öncesinde piyasaya çıkardık ve çok iyi bir tanıtım sonucunda günlük 200 bin oyuncudan 2 milyona çıktık. Bu yapı herkesin global aktörlerin dikkatini çekti. Taliplerimiz arttı ve 2019’un başında dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Miniclip’e Masomo’yu sattık. Ama hala şirketin merkezi İzmir ve tüm operasyonu yine 75 kişilik ekiple biz yönetiyoruz. Şimdi Masomo için basket oyunu yapıyoruz.”
TEKNOLOJİNİN
HER ALANINDA
İZMO Bilişim’in yanı sıra bugüne kadar 10’dan fazla girişimi hayata geçiren İbrahim Akman, “İzmo Bilişim, bizim hem AR-GE hem de kuluçka merkezimiz gibi çalışıyor. Kafa Topu’nda olduğu gibi bir projeyi geliştiriyor, ayağının üzerinde durma aşamasına geldiğinde de farklı bir şirket çatısı altında yoluna devam etmesini sağlıyor. Bu kapsamda bir teknoloji portalımız var. Webtekno. Yine aynı şekilde e-ticaret alanında Teknostore diye bir oluşumumuz vardı. 9 ay önce sattık. Şimdi mevcutların dışında mobil uygulama tarafına da odaklanmak istiyoruz. Burada Troodon Yazılım diye bir şirket kurduk. Biz teknolojinin uygulama alanından oyuna, içerikten kriptoya her alanında varız. Ve teknolojinin her alanında fırsatları kovalıyoruz” diyor.
İZMİR’E
SİLİKON
VADİSİ
İBRAHİM Akman, 3 yıl sonra yatırımcı pozisyonuna geçmek istediğini söyleyerek, bunun nedenini şöyle aktardı: “Yola çıktığımda hukuktan muhasebeye öğrenmek zorunda kaldığım o kadar gereksiz detay oldu ki bu nedenle şu an İzmo’da yaptığımızın daha büyük versiyonlusunu hayata geçirmek istiyorum. Girişimcinin sadece fikrine odaklanacağı bir çatı oluşturmak gibi hedefim var. Ben bu işin İzmir’de de olabileceğini kanıtlamak için mücadele verdim. Şimdi amacım bu yapıyla İzmir’e küçük bir ‘Silikon Vadisi’ kazandırmak.”
Kafa topuna girişim
HER şey oyunlara olan merakıyla başlar.
Atari, oyun konsolu ve bilgisayardan kafasını dahi kaldırmaz. İbrahim Akman, hobisinden yola çıkarak basit video ve flash oyun siteleri ile forum gibi amatör projeler geliştirir. Akman, bir süre sonra oyun dünyasının arka tarafından olanları sorgulamaya başlar. Ve tüm baskılara rağmen belediyedeki işinden istifa ederek İzmir’de İzmo Bilişim’i kurar. İbrahim Akman, zamanla mobil oyunlara odaklanır. Kafa Topu başta olmak üzere yeni oyunlar ve şirketlerle sektöründe önemli bir aktör olur. 2019’un başlarında bünyesinde ‘Kafa Topu’nun da yer aldığı Masomo’yu 100 milyon doların üzerinde bir fiyatla dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Miniclip’e satar. Şimdi hem yeni oyun ve projeler için yoğun bir mesai harcayan İbrahim Akman, öte tarafta ise İzmir’de küçük bir ‘silikon vadisi’ kurmayı hedefliyor.
İBRAHİM Akman... Garanti iş ile geliri bir kenara bırakıp, zoru seçerek riske giren ve hayallerinin peşinden giden bir girişimci. Hobi dışında yazılım ya da grafik alanında hiçbir deneyim ve eğitimi olmasa da işini iyi bilenlerden oluşturduğu takımıyla aklındaki projeleri hayata geçirerek başarıyı yakalayan bir iş insanı. İzmo Bilişim, Masomo, Webtekno ve Teknostore gibi girişimlerin kurucusu İbrahim Akman ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1985 İzmir doğumlu olan İbrahim Akman, şöyle anlattı:
GELECEĞİNİ ORADA GÖRDÜ
“İşçi bir anne ve babanın oğluyum. İki yıl elektrik-elektroniğin üzerine Anadolu Üniversitesi Maliye’yi bitirdim. Ve kariyerime Bornova Belediyesi’nde elektrik teknisyeni olarak devam ettim. Ama belediye öncesinde bilgisayar-internetle büyüdüm diyebilirim. Öyle ki atari, oyun konsolu ve bilgisayardan kafamı bile kaldırmıyordum. Buralarda bir şeyler üretmekten keyif alıyordum. 2006’da basit video ve flash oyun sitelerinin yanı sıra forumlar gibi amatör projeler geliştirdim. Tabii para kazanmak bir yana dursun, elimdeki sınırlı kaynağı da buralara yatırmaya başlamıştım. Ama bunları yaşarken de hobi olarak giriş yaptığım dünyanın büyüklüğünü fark ettim ve buranın geleceğine fazlasıyla inandım. Sonra bu konuda kendimi geliştirmek ve bir şeyler yapmak için hedefler belirledim. İşin arka tarafını sorgulamaya başladım.”
DELİLİK YAPTI İSTİFA ETTİ
Kamuda çok da mutlu olmayan ve kendini oraya ait hissetmeyen İbrahim Akman, hayallerinin peşinden gitmek adına radikal bir kararla belediyeden istifa eder. Ailesinin bu karar nedeniyle kendisine çılgın gözüyle baktığını söyleyen Akman, “Çünkü hem aileme hem de çevreme göre garanti bir işi bırakıp, hayallerinin peşinde koşmak çılgınlıktı, bir deli işiydi. Benim için zorlu bir süreç başladı. Çünkü oyun dünyasına olan merakım dışında ne yazılım ne de grafik alanında eğitim ve deneyimim yoktu. 2013’te İzmo Bilişim’i kurdum. İşini bilen yazılımcı ve grafiker arkadaşları biraraya getirdim. Aklımdaki projeler üzerine hep birlikte çalıştık. İlk etapta flash oyun sektörüne daha fazla ağırlık verdik. www.oyuncini.com ile Türkiye’nin en büyük flash oyun siteleri arasına girdik” diyerek, zamanla flash oyunlar üreterek bu siteleri daha da bilinir markalar haline getirdiklerini belirtti.
DÜNYA DEVİNE SATTI
Bir yandan flash oyun sektörünün önemli aktörlerinden biri olan İbrahim Akman, öte tarafta ise teknolojik değişimleri de göz önünde bulundurarak odağını mobil oyunlara kaydırır. İbrahim Akman, hikayesinin devamını şöyle anlattı:
“Mobil alanında iyi kötü birçok oyunumuz oldu ama bize sıçramayı 6 yıl önce geliştirdiğimiz ‘Kafa Topu’ yaşattı. O dönemde de İzmo dışında Masomo’yu kurdum. Masomo’ya yatırımcı alarak büyümeye başladık. ‘Kafa Topu1’ çok popüler olmasına rağmen bize istediğimiz kazancı sağlamadı. 1,5 yıllık bir çalışma sonucunda ‘Kafa Topu2’yi geliştirdik. Dünya Kupası öncesinde piyasaya çıkardık ve çok iyi bir tanıtım sonucunda günlük 200 bin oyuncudan 2 milyona çıktık. Bu yapı herkesin global aktörlerin dikkatini çekti. Taliplerimiz arttı ve 2019’un başında dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Miniclip’e Masomo’yu sattık. Ama hala şirketin merkezi İzmir ve tüm operasyonu yine 75 kişilik ekiple biz yönetiyoruz. Şimdi Masomo için basket oyunu yapıyoruz.”
TEKNOLOJİNİN
HER ALANINDA
İZMO Bilişim’in yanı sıra bugüne kadar 10’dan fazla girişimi hayata geçiren İbrahim Akman, “İzmo Bilişim, bizim hem AR-GE hem de kuluçka merkezimiz gibi çalışıyor. Kafa Topu’nda olduğu gibi bir projeyi geliştiriyor, ayağının üzerinde durma aşamasına geldiğinde de farklı bir şirket çatısı altında yoluna devam etmesini sağlıyor. Bu kapsamda bir teknoloji portalımız var. Webtekno. Yine aynı şekilde e-ticaret alanında Teknostore diye bir oluşumumuz vardı. 9 ay önce sattık. Şimdi mevcutların dışında mobil uygulama tarafına da odaklanmak istiyoruz. Burada Troodon Yazılım diye bir şirket kurduk. Biz teknolojinin uygulama alanından oyuna, içerikten kriptoya her alanında varız. Ve teknolojinin her alanında fırsatları kovalıyoruz” diyor.
İZMİR’E
SİLİKON
VADİSİ
İBRAHİM Akman, 3 yıl sonra yatırımcı pozisyonuna geçmek istediğini söyleyerek, bunun nedenini şöyle aktardı: “Yola çıktığımda hukuktan muhasebeye öğrenmek zorunda kaldığım o kadar gereksiz detay oldu ki bu nedenle şu an İzmo’da yaptığımızın daha büyük versiyonlusunu hayata geçirmek istiyorum. Girişimcinin sadece fikrine odaklanacağı bir çatı oluşturmak gibi hedefim var. Ben bu işin İzmir’de de olabileceğini kanıtlamak için mücadele verdim. Şimdi amacım bu yapıyla İzmir’e küçük bir ‘Silikon Vadisi’ kazandırmak.”