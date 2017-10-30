İZKA’dan üç proje 1.2 milyar yatırım

YIL sonunda ‘Park Yaşam Ataşehir’ projesini tamamlamayı planlayan İZKA İnşaat son çeyrekte gaza basacak. Çiğli’de 507 konutla dubleks ve tek katlı müstakil 17 villadan oluşan ‘Park Yaşam Santorini’de satışa çıkmaya hazırlanan firma, aralıkta da Bayraklı’daki karma yapısının temelini atacak. 2018’in başlarında ise ‘Merkez Yaşam Konak’ projesi için düğmeye basacak. Ağırlığını İzmir’e verecek olan İZKA İnşaat, üç proje için yaklaşık 1 milyar 200 milyonluk yatırımı hayata geçirmiş olacak.







Yüzde 80 prim yaptı

Bugün Türkiye’nin birçok yerinden projeler üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Azat Yeşil, hem yeni projelerini, hem de gayrimenkul sektörünü değerlendirdi. Yatay mimari ve mahalle konseptiyle hayata geçirdikleri Park Yaşam Ataşehir’de yıl sonuna doğru 900 daireyi sahiplerine teslim edeceklerini söyleyen Yeşil, “Mahalle konseptimiz tuttu ve projenin yüzde 90 - 95’inin satışı gerçekleşti. Alıcısına ilk günden bu yana yüzde 80 prim getiren projeyi 1.5 yıl gibi bir sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yamaçta temalı proje

‘Park Yaşam’ markasını şimdi de ‘Santorini’ konseptiyle İzmir’de modern ve kaliteli bir görünümle sunmaya hazırlandıklarını dile getiren Azat Yeşil, tarihi ve mistik görüntüyü kentin yamaçlarına yansıtacaklarını belirterek, Çiğli’deki yeni projeleri ‘Park Yaşam Santorini’ hakkında şu bilgileri paylaştı: “İzmir’in sadece kıyılarında değil, yamaçlarında da temalı projelerin yapılabileceğini göstereceğiz. Arazimiz, Santorini Adası gibi eğimli. 34 dönümlük alanda proje geliştireceğiz. Dubleks ve tek katlı müstakil 17 taş evin etrafından 5 ve 8 katlı bloklarda 507 konut olacak. 15 gün içinde lansmana çıkmayı planlıyoruz. 2+1, 3+1, 4+1 şeklinde geniş daireler yer alıyor. Lansmana özel 3+1 dairelerin fiyatı 450 ile 475 bin TL arasında olacak.”



RÜZGAR GÜLÜ, TARİHİ ASANSÖR

24 ay gibi bir sürede tamamlamayı planladıkları ‘Park Yaşam Santorini’ için 250 milyon liralık yatırım öngördüklerini dile getiren Azat Yeşil, sosyal donatılar hakkında şu bilgileri paylaştı: “İnsanlar artık sadece ev değil, yaşam alanı arıyor. Santorini projesi de mahalle konseptiyle yarattığı sıcacık ortamıyla insanların bir araya gelip sosyalleşebileceği alanlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal alanlarında çocuklar için özel eğitici oyun alanları ve tarihi mimari yapılarıyla öğretici ve geliştirici ayrıcalıklara önem veren proje, ailelerin güvenle ve huzurla çocuklarını yetiştirebileceği bir yerde yaşamalarını sağlamayı hedefliyor. Değirmen meydanı, doğal gölet alanları, eğitici çocuk oyun alanları ve sosyal ilişkilerin artacağı meydanların birbirine bağlandığı su kanalları bulunuyor. Projede ayrıca 2 adet panoramik ve tarih temalı asansörler yer alacak. Santorini evlerine bu asansörlerle çıkış yapılabilecek. Bir de rüzgar gülümüz olacak.”

SİLUETİ BOZMAMAK İÇİN

YÜKSEKLİKTEN KAÇINDI

AZAT Yeşil, aralık gibi de Bayraklı’daki projeye start vereceklerini dile getirdi. Yeşil, 700 milyon liralık yatırım planlarının olduğunu söyleyerek, “3 bloktan oluşacak. 2 blok 20, diğeri 32 katlı olacak. Yeni Kent Merkezi’nde yer alan projede en önde yer aldığımız için çok fazla yükselmedik. Tabii silueti de bozmamak adına yükseklikten fedakarlık yaptık. Çok yükselmek manzarayı bozuyor. Konut ve ofislerden oluşacak” diye konuştu.

AĞIRLIK İZMİR’E

YATIRIMLARA 2018’de de devam edeceklerini ifade eden Azat Yeşil, ocak - şubat gibi ‘Merkez Yaşam Konak’ projesine başlayacaklarını ifade ederek, “Burada da 38 katlı bir konut projesini hayata geçireceğiz. Diğer projelerde olduğu gibi burada da yükseklikten fedakarlık ettik. Kadifekale eteklerine yakın olduğumuz için çok yüksek bir yapı olsun istemedik. 250 milyon liralık bir yatırım. Bizim bugün Türkiye’nin birçok noktasında projemiz var” bilgisini paylaştı.

İZMİR İÇİN BU

ŞANS OLABİLİR

AZAT Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un yapılaşmasıyla ilgili sözlerinden sonra şehirler için yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, “TOKİ, ‘7 Mahalle 7 Semt’ diye bir proje yarışması yaptı. Artık mahalle kültürünün ön planda olduğu, yaşam alanlarının bol olduğu yapılar bekleniyor. Yapıların insanları uzaklaştırmayacağı, eski mahalle kültürünü kaynaştıracağı bir döneme giriyoruz. Bu yapı İzmir için bir şans olabilir. Çünkü ‘kentsel dönüşüm’ noktasında İzmir çok geç kaldı. Şimdi bu geç kalmayı şansa çevirebiliriz. İzmir kentleşmesini bu yeni mantığa göre yapabilir. Yatay yapıların olduğu, mahalle kültürünün ön plana çıktığı bir şehirleşme fırsatı var” ifadesini kullandı.

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Dayalı döşeli

KAMPANYA

ÖZDEKER İnşaat, Çiğli’de hayata geçirdiği Marka 333’te ‘Dayalı döşeli, sıfır TL eşya ödemeli’ kampanyası başlattı. Satış fiyatları 197 bin TL’den başlayan, 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan projede açık yüzme havuzu, fitness, basketbol sahası, açık kapalı otopark, 7/24 güvenlik, resepsiyon hizmeti, profesyonel bina yönetimi ve kiralama hizmeti gibi özellikler bulunuyor. Kişiye özel ödeme planı ve ödeme seçenekleri imkanları da sunan Marka 333’te ikinci etap daireler aralıkta teslim edilecek.