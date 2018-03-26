Gayrimenkulde ilk çeyrek bereketi

Gayrimenkulün parlayan yıldızı olan ve 2017’de 34 bin 661’i birinci el olmak üzere 84 bin 184 konut satışına imza atan İzmir, sektördeki büyümesini sürdürüyor.

İzmir, ocak ayını büyümeyle kapatmasına rağmen, şubatta konut kredilerinin yüksekliğinin de etkisiyle satışları yüzde 5.2 gerilese de yılın ilk çeyreğinde lansman hareketliliği yaşıyor. Firmalar birer birer yeni projelerini görücüye çıkarıyor.



Doğaya özlem

duyanlar için

SANTORİNİ

TAMAMLADIĞI Park Yaşam Ataşehir’le yatırımcısının yüzde 80 prim kazanmasını sağlayan İZKA İnşaat, 2018’e hızlı başladı. Firma, Çiğli’de son projesi Park Yaşam Santorini’yi satışa çıkardı. 74 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Park Yaşam Santorini, 539 konutun yanı sıra hem dubleks, hem de tek katlı müstakil villadan oluşuyor. İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, insanları şehir stresinden uzaklaştırmak ve huzurlu bir yaşamla birlikte doğayla iç içe güvenli site hayatında yaşamalarını sağlamak adına yoğun istek üzerine Park Yaşam markasını sürdürdüklerini söyledi.

Hem deniz hem de orman

Satış Koordinatörü Sedef Dugalı ise, “Park Yaşam Santorini’de dairelerimiz hem deniz, hem de orman manzarasına hakim. Projede, İzmir Körfezi’ni geniş metrekareli balkonlarda izleme imkanı sunuyoruz. 1+1, 2+1, 3+1’in yanında daire tiplerinin dubleks ve teraslı seçenekleri de mevcut. Ayrıca, 3+2 Winter Garden ve Santorini konseptindeki müstakil daireler var” dedi.



Profesyonellik

projesi İzmir’e

ATASEVEN Group, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiği konut projelerine İzmir’i de ekledi, Atakent Panorama İzmir Konut’un tanıtımını yaptı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Ataseven, “Ankara ve İstanbul’da hayata geçirdiğimiz onlarca konut projesiyle çıraklık, ustalık aşamalarını tamamladık. Profesyonellik eserimizi güzel İzmir’in güzel insanlarıyla buluşturmak istiyoruz” dedi. “İzmir’de ilk ama son projemiz olmayacak” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven ise yeni projelerin sinyalini verdi.

Aralık 2019’da tamam

Ataseven Group İnşaat Genel Müdürü Bertan Korkmaz da Aralık 2019’da tamamlamayı planladıkları projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “5 bloktan oluşan iki farklı tipte tamamı 3+1, huzurlu ve keyifli daireleri İzmir Körfezi’nin zirvesinde tasarladık. Çiğli’de yer alan projede 240 konut bulunuyor.”



İlk yatırım

Ayrancılar’a

İNSANLARIN kendilerini mutlu, huzurlu ve güvende hissedecekleri mekanlar inşa etmeyi ilke edinen Şehru İnşaat, İzmir’in yeni çekim merkezlerinden Torbalı’da özel bir projeye imza attı. İstanbul ve Bodrum’da projeler geliştiren firma, İzmir’deki ilk yatırımı olan Bahçeşehir Royal’ı Ayrancılar’a yaptı. Yönetim Kurulu Üyesi Şehnaz Aybar, 6 blok, 340 daire ve 8 dükkandan oluşan projenin geniş peyzaj alanları, sosyal tesisleri, kafeteryaları, restoranları ve ticari alanlarıyla dikkat çektiğini ifade etti.







Mahalle kültürü

Yönetim Kurulu Üyesi Ruken Aybar, “Bahçeşehir Royal’de lüks, prestij, sosyal ve doğal yaşam bir arada olacak. Doğayla iç içe ortamdaki havuzu ve geniş bahçeleriyle dikkat çekecek Bahçeşehir Royal’de sıcak komşuluk ilişkileri ve geleneksel mahalle kültürü modern mimaride yeniden canlanacak” diye konuştu.

Satış ve Pazarlama Direktörü Seda Mercan ise İzmir’in inşaat sektöründe cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, “O yüzden buradayız. Bu projemizin ardından Bornova ve Ulukent’te de yeni yatırımlarımız olacak. Konutlarımızın yüzde 30’unu şimdiden sattık. 2019 Haziran’da teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

Yüzde 104 büyüdük

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre konut metrekare fiyatı ülke genelinde son 5 yılda yüzde 82.5 yükseldi. Üçüncü büyük il konumundaki İzmir’de fiyatlar geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 17.8 artarak 2 bin 627 liraya çıktı. Son 5 yıllık dönemde ise İzmir’de metrekare fiyatı yüzde 104 yükseldi.