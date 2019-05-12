 Dünyanın yükünü kaldırıyor

Okul harçlığını çıkarmak için yazları birçok işte çalışır.
Çeşitli nedenlerden dolayı ‘öğretmen okulundan’ atılınca da 16’sında çırak olarak profesyonel iş yaşamına ilk adımı atar. Hasan Terzi, elektrik teknisyeni olarak kariyer basamaklarını birer ikişer çıkar. Babalıkla birlikte Hasan Terzi, kendi işini kurma kararı alır. Terzi, İzmir’de küçük bir atölyede önce tamiratın yanı sıra elektrik panoları üretmeye başlar. 1989’da ise vinç üretimine odaklanır. Hasan Terzi, bugün Manisa OSB’de ikinci kuşakla birlikte hem iç piyasada hem de yurtdışında Elektro-Mak Vinç ile sektörünün önemli bir aktörü olarak yoluna devam ediyor. Hasan Terzi’nin gündemde ise katma değerli butik vinçler var.
HASAN TERZİ... Karşısına çıkan tüm olumsuzlukların üstesinden çalışkanlığı ve azmiyle gelen bir iş insanı. Rekabetin oldukça yoğun olduğu vinç sektöründe kalite ve farkındalığıyla işlerini büyüten bir girişimci. Elektro-Mak Vinç Sistemleri’nin kurucusu Hasan Terzi ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1952 Muğla Köyceğiz doğumlu Hasan Terzi, 9 kardeşin en küçüğü olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:
KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI
“Babam duvar ustasıydı. O yazları ağabeylerimle birlikte başka kentlere çalışmaya giderdi. Ben de bağ-bahçe ile hayvanların bakımı konusunda anneme yardım ederdim. Tabii, babamı küçük yaşta kaybedince bu işlerin yanı sıra hem ev ekonomisine katkı hem de okul harçlığımı çıkarmak adına 9 yaşımdan itibaren her yaz dondurmacılıktan kahveciliğe kadar birçok işte çalıştım. Biraz siyasi biraz yaramazlık nedeniyle dönemin ‘öğretmen okulundan’ ikinci sınıftayken atıldım. Bir an önce iş hayatına atılmam gerektiğini düşündüm ve Dalaman’da bulunan kağıt-selüloz fabrikasında çırak olarak 16 yaşımda çalışmaya başladım. Bir süre sonra da yine o fabrikada beni elektrik teknisyeni yaptılar ve bir mesleğim oldu.”
SERMAYESİ TAZMİNATI
Bir yandan elektrik teknisyeni olarak basamakları birer ikişer çıkan Hasan Terzi, diğer tarafta ise dışarıdan önce lise eğitimini tamamlar. Hasan Terzi, “Lisenin ardından da Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde yine kendi branşımla ilgili 4 yıl elektrik okudum. Tekniker oldum. İş için geldiğim İzmir’de kaldım. Endüstriyel ağır sanayi makineleri üreten bir şirkete girdim. Burada da 11 yıl çalıştım. Çocuklarım olunca da kendi işimi kurmam gerektiğini düşündüm. Şirketten aldığım tazminatla da 1989’da kendi şirketimi kurdum” diyerek Elektro-Mak’ın kuruluş öyküsünü paylaştı.
ATÖLYEDEN FABRİKAYA
İlk başta kira giderini hafifletmek adına İzmir Altındağ’da küçük bir dükkanı tornacı arkadaşıyla paylaştığını söyleyen Hasan Terzi, “Elektrik panosu üretiminin yanı sıra vinç ve küçük makinelerin elektrik aksamıyla ilgili tamiratlar yapıyordum. En son çalıştığım yerde vinç konusunda iyi bir bilgi birikimi edinmiştim. Benim için özel bir konuydu. Neden ‘vinç yapmayayım’ dedim. Son çalıştığım şirketin de desteğiyle bu alanda üretim yapmaya karar verdim. İş yaptığım firmalardan olumlu geri dönüşler işimizi büyüttü. 50 metrekareyle başladığımız üretim yolculuğu Bornova 4. Sanayi Sitesi’nde daha da büyüdü. Bir süre sonra sanayi sitesi de bize yetmez oldu ve 2008’de Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındık. Bugün dünya standartlarında üretim teknikleri ve mühendislik anlayışıyla, hem Türkiye hem de yurtdışındaki firmaların yükünü ürettiğimiz elektrikli vinçlerle kaldırıyoruz” diye konuştu.
VİNÇ TEKERLEKLENDİ
VİNÇ sektöründe rekabetin yoğun olduğuna dikkat çeken Hasan Terzi, bu nedenle katma değeri yüksek özel ürünlere odaklandıklarını söyledi. Terzi, şöyle devam etti: “Bu kapsamda da lastik tekerlekli portal bir vinç ürettik. Mobil olarak hareket edebilen bu vinç, limandan madenlere kadar birçok alanda kullanılabilir. İlk ürünümüzü de İsrail’e ihraç ediyoruz. A’dan Z’ye her şeyi bize ait. Bu ürün bildiğimiz kadarıyla ülkemizin ilk ihracatı olacak. 20 ton kapasiteye sahip, ama yüksek kapasiteli versiyonları için de çalışmalarımız sürüyor. Yüzde 70 iç piyasaya çalışıyoruz. Ayrıca 19 ülkeye de ihracatımız var. 120 adet yıllık bir üretim kapasitemiz bulunuyor.”
KISA KISA...
* Elektro-Mak Vinç Sistemleri’nin bir aile işletmesi olduğunu söyleyen Hasan Terzi, “10’lu yaşlarda atölyede çalışarak bana destek olan oğullarım Şükrü ve Mahmut Terzi’yle bugün işleri büyütmek için çalışıyoruz. Makine mühendisi olan Şükrü Terzi satış ve pazarlamadan, Mahmut Terzi ise üretimdeki elektrik bölümünden sorumlu” diyor.
Dünyanın yükünü kaldırıyor
Okul harçlığını çıkarmak için yazları birçok işte çalışır.
Çeşitli nedenlerden dolayı ‘öğretmen okulundan’ atılınca da 16’sında çırak olarak profesyonel iş yaşamına ilk adımı atar. Hasan Terzi, elektrik teknisyeni olarak kariyer basamaklarını birer ikişer çıkar. Babalıkla birlikte Hasan Terzi, kendi işini kurma kararı alır. Terzi, İzmir’de küçük bir atölyede önce tamiratın yanı sıra elektrik panoları üretmeye başlar. 1989’da ise vinç üretimine odaklanır. Hasan Terzi, bugün Manisa OSB’de ikinci kuşakla birlikte hem iç piyasada hem de yurtdışında Elektro-Mak Vinç ile sektörünün önemli bir aktörü olarak yoluna devam ediyor. Hasan Terzi’nin gündemde ise katma değerli butik vinçler var.
HASAN TERZİ... Karşısına çıkan tüm olumsuzlukların üstesinden çalışkanlığı ve azmiyle gelen bir iş insanı. Rekabetin oldukça yoğun olduğu vinç sektöründe kalite ve farkındalığıyla işlerini büyüten bir girişimci. Elektro-Mak Vinç Sistemleri’nin kurucusu Hasan Terzi ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1952 Muğla Köyceğiz doğumlu Hasan Terzi, 9 kardeşin en küçüğü olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:
KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI
“Babam duvar ustasıydı. O yazları ağabeylerimle birlikte başka kentlere çalışmaya giderdi. Ben de bağ-bahçe ile hayvanların bakımı konusunda anneme yardım ederdim. Tabii, babamı küçük yaşta kaybedince bu işlerin yanı sıra hem ev ekonomisine katkı hem de okul harçlığımı çıkarmak adına 9 yaşımdan itibaren her yaz dondurmacılıktan kahveciliğe kadar birçok işte çalıştım. Biraz siyasi biraz yaramazlık nedeniyle dönemin ‘öğretmen okulundan’ ikinci sınıftayken atıldım. Bir an önce iş hayatına atılmam gerektiğini düşündüm ve Dalaman’da bulunan kağıt-selüloz fabrikasında çırak olarak 16 yaşımda çalışmaya başladım. Bir süre sonra da yine o fabrikada beni elektrik teknisyeni yaptılar ve bir mesleğim oldu.”
SERMAYESİ TAZMİNATI
Bir yandan elektrik teknisyeni olarak basamakları birer ikişer çıkan Hasan Terzi, diğer tarafta ise dışarıdan önce lise eğitimini tamamlar. Hasan Terzi, “Lisenin ardından da Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde yine kendi branşımla ilgili 4 yıl elektrik okudum. Tekniker oldum. İş için geldiğim İzmir’de kaldım. Endüstriyel ağır sanayi makineleri üreten bir şirkete girdim. Burada da 11 yıl çalıştım. Çocuklarım olunca da kendi işimi kurmam gerektiğini düşündüm. Şirketten aldığım tazminatla da 1989’da kendi şirketimi kurdum” diyerek Elektro-Mak’ın kuruluş öyküsünü paylaştı.
ATÖLYEDEN FABRİKAYA
İlk başta kira giderini hafifletmek adına İzmir Altındağ’da küçük bir dükkanı tornacı arkadaşıyla paylaştığını söyleyen Hasan Terzi, “Elektrik panosu üretiminin yanı sıra vinç ve küçük makinelerin elektrik aksamıyla ilgili tamiratlar yapıyordum. En son çalıştığım yerde vinç konusunda iyi bir bilgi birikimi edinmiştim. Benim için özel bir konuydu. Neden ‘vinç yapmayayım’ dedim. Son çalıştığım şirketin de desteğiyle bu alanda üretim yapmaya karar verdim. İş yaptığım firmalardan olumlu geri dönüşler işimizi büyüttü. 50 metrekareyle başladığımız üretim yolculuğu Bornova 4. Sanayi Sitesi’nde daha da büyüdü. Bir süre sonra sanayi sitesi de bize yetmez oldu ve 2008’de Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındık. Bugün dünya standartlarında üretim teknikleri ve mühendislik anlayışıyla, hem Türkiye hem de yurtdışındaki firmaların yükünü ürettiğimiz elektrikli vinçlerle kaldırıyoruz” diye konuştu.
VİNÇ TEKERLEKLENDİ
VİNÇ sektöründe rekabetin yoğun olduğuna dikkat çeken Hasan Terzi, bu nedenle katma değeri yüksek özel ürünlere odaklandıklarını söyledi. Terzi, şöyle devam etti: “Bu kapsamda da lastik tekerlekli portal bir vinç ürettik. Mobil olarak hareket edebilen bu vinç, limandan madenlere kadar birçok alanda kullanılabilir. İlk ürünümüzü de İsrail’e ihraç ediyoruz. A’dan Z’ye her şeyi bize ait. Bu ürün bildiğimiz kadarıyla ülkemizin ilk ihracatı olacak. 20 ton kapasiteye sahip, ama yüksek kapasiteli versiyonları için de çalışmalarımız sürüyor. Yüzde 70 iç piyasaya çalışıyoruz. Ayrıca 19 ülkeye de ihracatımız var. 120 adet yıllık bir üretim kapasitemiz bulunuyor.”
KISA KISA...
* Elektro-Mak Vinç Sistemleri’nin bir aile işletmesi olduğunu söyleyen Hasan Terzi, “10’lu yaşlarda atölyede çalışarak bana destek olan oğullarım Şükrü ve Mahmut Terzi’yle bugün işleri büyütmek için çalışıyoruz. Makine mühendisi olan Şükrü Terzi satış ve pazarlamadan, Mahmut Terzi ise üretimdeki elektrik bölümünden sorumlu” diyor.