Denizlerin hızlı balığı

Pazarlarda sebze-meyve satar. Zamanla bu işin toptancılığını da yapar. Orhan Kılıç, Bodrum’un turizmdeki gelişmesiyle birlikte inşaata da el atar. Ailesinin bir dönem Bodrum ekonomisinin baş aktörü süngercilik ve balıkçılıkla geçimini sağlaması 80’lerin sonunda Kılıç’a yeni bir kapı açar. Orhan Kılıç, en iyi bildiği ve sevdiği balıkçılığa olta atar. 30 tonluk çipura üretimiyle de yeni bir kulvara geçer. 26 yıl önce Kılıç Deniz’le çıktığı yolda bugün yıllık 65 bin ton üretim kapasitesi ve 60 ülkeye ihracat yapan bir holdingle yoluna devam ediyor. Balık, hayvancılık, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Kılıç, şimdi de halka arzla kaynak sağlayıp, yurt dışında tesis sayısını artırmayı planlıyor.

ORHAN Kılıç... Bodrum’un küçük bir köyünden çıkan ve sahip olduğu geniş vizyonla da zor olanın peşinden giden bir girişimci. ‘Kolay varken neden zoru seçiyorsun’ eleştirilerine kulak asmayarak attığı her adımda bugünü değil geleceği düşünen bir isim olan Kılıç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, hem mücadele dolu girişimcilik hikayesini hem de geleceğe ilişkin planlarını anlattı. 1953 Bodrum doğumlu Orhan Kılıç, geçimini balıkçılık ve süngercilikle sağlayan bir ailede büyüdüğünü söyledi ve şöyle devam etti:



BAKKAL DÜKKANINDA İHRACATA

“Babam 11 kardeş. 4 amcam Çanakkale Savaşı’nda şehit olmuş. Babam yaşı ilerleyince riskli gördüğü süngerciliği bırakarak bir bakkal dükkanı açmış. Ben de onun yanında çalışmaya başladım. 16 yaşında evlenince de üzerimdeki sorumluluklar arttı. Pazarlarda meyve-sebze satmaya başladık. Asker dönüşü de buna devam ettim. Daha sonra altınlarımızı sermaye yaptık ve bir pikap alıp, işleri büyütme kararı verdik. Daha çok pazara gider olduk. Bir süre sonra ise meyve-sebze işini toptan yapmaya karar verdik. Bölgenin sebze ve meyvelerini kamyonlarla Türkiye’nin dört bir yanına göndermeye başladık. 1979’da Fethiye’nin domatesini Fransa’ya göndererek ihracatçı oldum. Bunu Bodrum mandalinası izledi.”



DENİZLERİN KURUDUĞUNU GÖRÜNCE

İş hayatında merdivenleri birer birer çıkan Orhan Kılıç, Bodrum’daki turizm hareketliliğiyle birlikte inşaat işine girer. İki bine yakın konut ürettiğini dile getiren Orhan Kılıç, “1987’de kooperatifçilik kanunu çıktı. Onunla birlikte kalitede sıkıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Ben de bu süreçte yeni arayışlara girdim. Atadan balıkçıyım. O yıllarda denize açılan tekneler çok az balıkla dönüyordu. Denizlerde balıkların hızla tükendiğini gördüm. Ben de ‘en iyi bildiğim ve en çok sevdiğim iş balıkçılık’ diyerek bu alana girme kararı aldım. Japonya ve Norveç’e giderek sektörü analiz ettim. Ve 80’lerin sonunda Salih Adası’nda kurduğum işletmeyle su ürünleri sektörüne ilk adımımı attım” diyerek, yıllık 30 ton çipura üretimiyle balıkçılık serüveninin başladığını söyledi.



O GÜN SEKTÖR BANA KÜSTÜ AMA...

1991’de şirketleşme yoluna giden ve Kılıç Deniz’i kuran Orhan Kılıç, o yıl kapasitelerinin de 50 tona çıktığını paylaştı. İlk yıllarda doğadan topladıkları balıkları yetiştirerek yol aldıklarını aktaran Orhan Kılıç, “O dönem sektörün ilgili bakanı kuluçkahane kurmamız gerektiğini söyleyince kolları sıvadık ve kurduk. Ama büyürken büyük de bir yanlış yaptık. Sektör kıyıları işgal etti. O zaman bakanlıkla temasa geçtim. Kıyıların bize yetmediğini ve büyümek için açığa çıkmamız gerektiğini söyledim. Ve 2006’da Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla balık çiftliklerinin açığa çıkması zorunlu oldu. O gün sektör bana küstü ama ‘yarın beni haklı göreceksiniz’ demiştim. Öyle de oldu” diyerek sektörün açık denizlerde daha da büyüdüğünü paylaştı.



HALKA ARZLA

YURT DIŞINDA

BÜYÜYECEK

ORHAN Kılıç, gündemlerinde halka arzın olduğunu söylüyor. Kılıç, bunun nedeni ise şöyle aktardı: “Türkiye’de kültür balıkçılığı son 15 yılda çok gelişti. Özellikle teknoloji noktasında dünyanın zirvesindeyiz. Durum böyle olunca da bize yurt dışından çok yatırım daveti geliyor. Özellikle yıllar önce balıkçılığı öğrendiğim Japonya’dan çok talep var. Biz de bu taleplere güçlü cevap vermek için halka açılarak kaynak yaratmak istiyoruz. Dünya piyasalarında gitmek istediğimiz bir yol var. Bunun için bunu yapacağız. Halka arz için en uygun zamnı bekliyoruz. Çok uzun sürmeyecek.”



GELECEĞE TAŞIMAK ADINA

KILIÇ Holding, bir aile şirketi. Kaptan köşkünde Orhan Kılıç’ın oturduğu holdingde kızlar ve damatlar da işin içinde. Orhan Kılıç, herkesin görev tanımının belli olduğunu söyleyerek, “Bir aile anayasamız var. Ayrıca, üçüncü kuşağın da şirkete uyumu için bir yol haritası hazırladık. Standartlarımızı belirledik” diyerek şirketi geleceğe taşımak için bunun şart olduğunu dile getirdi.



DÖRT SEKTÖRDE VARIZ

BUGÜN Kılıç Holding’in amirali balıkçılık sektörü. Ama büyükbaş hayvan, inşaat ve turizm sektörlerinde de faaliyetlerinin bulunduğunu dile getiren Orhan Kılıç, “Büyükbaş hayvancılık benim bir yerde hobimden doğan yatırım. İnşaat ise yine konut odağında devam ediyor. Ama eskisi kadar yoğun değil. Kendi şirketlerimizin işlerini de biz yapıyoruz. Turizmde iki otelimiz bulunuyor. Ama onları biz işletmiyoruz. Ancak yurt dışında turizmle ilgili planlarımız bulunuyor” bilgilerini paylaştı.

KISA KISA

* Kılıç Deniz, bugün sadece Türkiye’de faaliyet göstermiyor. Orhan Kılıç, “Arnavutluk, Moritanya, Tunus, Kıbrıs ve Dominik’te yatırımlarımız var. Arnavutluk, Kıbrıs ve Dominik’te balık çiftliklerimiz bulunuyor. Moritanya’da ise balık unu ve yağı üretiyoruz” diyor.

* Orhan Kılıç, 65 bin tonluk kültür balığı üretimleri olduğunu belirterek, bunun üçte ikisini 60 ülkeye ihraç ettiklerini söylüyor. Geçen yıl 142 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyleyen Kılıç, “150 milyon kişinin balık ihtiyacını karşılıyoruz” diyor.

* Yıllık 150 bin tonluk balık yemi ve 413.5 milyon adetlik yavru balık üretimiyle çipura ve levrekte Avrupa birincisi olan Kılıç Deniz, bu yıl Türkiye’den Umman, Suudi Arabistan, Dominik ve Amerika’ya 6 milyon canlı balık ihraç ederek önemli bir ilke imza attı.