Dededen toruna girişimciler

Daha sonra pamuk depolarının yolunu tutan Uçak, 4 senenin sonunda işten çıkarılınca bir borsa ajanının yanında işe girer. Bir süre sonra da 3 arkadaşıyla ortak şirket kurar. 1984’te yola ortanca oğlu Yaşar’la devam etme kararı alan Hüseyin Uçak, 1995’te ise pamuğun yanına iplik üretimini ekler. Zamanla diğer çocukları Muharrem ve Muhammet’in de işe dahil olmasıyla işleri büyüten Uçak, bugün Uçak Tekstil’le hem iplik, hem de örme konusunda sektörünün güçlü bir ismi. Üçüncü kuşağın da işe dahil olduğu aile şirketi, şimdi bir yandan ikinci fabrikanın üretime geçmesi için gün sayıyor, diğer tarafta ise turizm ve enerji alanındaki yatırımlara odaklanmış durumda.

HÜSEYİN Uçak... Düne kadar Türkçeyi dahi zor konuştuğu bu topraklarda çalışkanlığıyla önemli işlere imza atan bir girişimci. Bugün her ne kadar emekli olsa da hala pazar günleri de dahil her gün fabrikaya gelen Uçak Tekstil’in kurucusu Hüseyin Uçak’la ikinci kuşaktan Muhammet ile üçüncü kuşaktan Onur ve Erman Uçak, hem firmanın kuruluş öyküsünü, hem de gelecek planlarını konuştuk. İşin fitilini ateşleyen ve 1932 Makedonya doğumlu olan Hüseyin Uçak, dedesinin 1923’te İzmir’e geldiğini söyleyerek, hikayenin devamını şöyle anlattı:



İŞÇİLİKTEN PATRONLUĞA

“Ellili yıllarda göçler başlayınca İzmir’deki yakınlarımız bizleri de çağırdı. 20’li yaşlarda ailemle birlikte İzmir’e geldim. Makedonya’da tarımla uğraşıyorduk. İzmir’de de Kula Mensucat’ta işçi olarak çalışmaya başladım. İplik üretiminde kullanılan bir makinede çalıştım. Dokuz ay sonra ise bir pamuk deposunda işe girdim. Burada da depo sorumluluğuna kadar yükseldim. Ama 4 yılın ardından işten çıkarıldım. Pamuğu bildiğim için de bir borsa ajanının yanında işe başladım. Patronumun vefatıyla da üç arkadaşımla kurduğumuz şirketle işi devam ettirme kararı aldık. 1984 yılında ise borsa ajanı olan ortanca oğlum Yaşar’la Uçak Tarım’ı kurduk. Bir süre sonra ise büyük oğlum Muharrem ile küçük oğlum Muhammet de bize katıldı. Pamuktan çok güzel paralar kazandık, ama riskleri hafifletmek adına üretime de geçme kararı aldık.”



5 MAKİNEYLE BAŞLADILAR

1995’te Uçak Tekstil’i kurduklarını ve 1997’de de Torbalı’da 5 makineyle iplik üretimine başladıklarını anlatan ikinci kuşaktan Muhammet Uçak, pamuk aracılığıyla büyük bir sermaye oluşturduklarını belirterek, “Ticareti ve hammaddeyi çok iyi bilsek de sanayicilik bize çok uzaktı. Hep öz kaynaklarla yol almıştık, ancak büyümek için borçlanmak gerekiyordu. Çok çalıştık ve koştuk. İşleri büyüttük, ama hep temkinli adımlar attık. Kimsenin yapmadığı işleri yaparak ürün yelpazemizi rekabet edilebilir noktaya getirdik. 2002’de işletmemize ring tesisini ekledik. 2004 yılında da örme kumaş üretimine başladık. Geçtiğimiz yıl da ring melanj ile vorteks tesisini hayata geçirdik. Pamuk ticaretinden ağırlığımızı tamamen sanayiciliğe verdik. Dün 5 makineyle başladığımızda ‘bu tesis nasıl dolar’ diye düşünürken, bugün bir aile şirketi olarak Uçak Tekstil’in Torbalı’daki fabrikasında boş yer kalmadı” diyerek geldikleri noktayı paylaştı.



İKİNCİ FABRİKA YOLDA

SÜREKLİ var olanın üzerine yenilerini ekleyen Uçak Tekstil, şimdi de Aydın Söke’de yen bir tesis için hummalı bir çalışma içinde. Söke Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika için ilk etapta 13-14 milyon euroluk yatırım yapacaklarını anlatan Muhammet Uçak, “Şu an inşat çalışmalarımız devam ediyor. 2018 Mart-Nisan gibi üretime geçmeyi planlıyoruz. Bu yeni yatırımla hem iplik hem de örmede üretim kapasitemiz iki katına çıkacak. Şu an günlük 16 ton iplik, 6 ton da örme kumaş kapasitemiz var. Yeni tesisimizde daha çok seri üretim odaklı çalışmalarımız olacak. Mevcut tesisimizde ise daha niş ve butik iplik ve örme grubuna ağırlık vereceğiz” diyerek farkındalık yaratan işlere imza atmaya devam edeceklerini aktardı.



ENERJİ GÜNEŞ VE RÜZGARDAN

UÇAK Ailesi’nin yatırım yaptığı alanlardan biri de enerji sektörü. Yenilenebilir enerji konusunda gelişmeleri yakında takip ettiklerini söyleyen üçüncü kuşaktan Erman Uçak, şu bilgileri paylaştı: “Gündemimizde hem rüzgar hem de güneş enerjisi var. Bu alanda bir şirketimiz var. Torbalı’da bulunan tesisimizin yanındaki depomuza güneş enerjisi panelleri kuruyoruz. 360 kw gücünde olacak yatırımımız kasımda devreye girecek. Tabii, şu anki maliyetler çok uygun olmadığı için bu yatırım bir yerde sosyal sorumluk projesi gibi oldu. Çünkü, Türkiye’de en fazla organik iplik ve örmeyi biz satıyoruz. Onun için yenilenebilir enerji de bu yapıyı tamamlayan bir detay.”



ÜÇ KUŞAK BİR ARADA

UÇAK Tekstil’in bir aile şirketi olduğunu aktaran Muhammet Uçar, “Şirket anayasamız yok, ama herkesin görevi ve sorumlulukları belli. Şu an üçüncü kuşak işe dahil oldu. Büyük ağabeyim Muharrem Uçak, işletmeden sorumlu. Küçük ağabeyim Yaşar Uçak ise hammadde ve satın almaya bakıyor. Ayrıca, STK’larda çeşitli görevleri var. Ben ise finans ve satışa bakıyorum. Üçüncü kuşaktan Onur Uçak örme, Erman Uçak ise satın alma ve işletmede görevli. Şirketin kurucusu babam Hüseyin Uçak ise artık emekli ve fahri başkanımız” diyerek şirketin yapısını anlattı.



BU DA TURİZMİN ORGANİK YATIRIMI

HAYATLARI pamuk, iplik ve kumaşın içinde geçen Uçak Ailesi, turizm sektörüne de adım atmış durumda. Tabii, bu yatırım daha çok Yaşar Uçak ve çocuklarının. Yaşar Uçak’ın oğlu Onur, turizm yatırımıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Benim ve kardeşlerimin pamuk tarlalarında ve henüz Alaçatı, Alaçatı değilken avlularda, sokaklarda, sahillerde geçen bir çocukluğumuz oldu. Anneanne tarafından da Alaçatılıyız. Burada arazilerimiz vardı. Bunu değerlendirmek istedik. Ve 35 odalı bir butik otel açtık. İlk sezonumuz. İsmi de ‘tarımın kısa hikayesi’ anlamına gelen Agrovela. Binamız 400 yıllık tarihi taşlardan yapıldı. Aynı zamanda, sadece Alaçatı’nın değil, Türkiye’nin de ilk GSTC sertifikalı doğa ve çevre dostu oteli olduk. Nevresiminden sabununa her şey organik. Hedefimiz burayı 12 ay açık tutmak. Kışları da çeşitli organizasyonlarımız olacak.”

KISA KISA

* Birçok konuda ilkelere imza attıklarını söyleyen Onur Uçak, “Dün çöpçülük olarak görülen geri dönüşüm bugün yeni trend. Biz de geri dönüşümlü ürünleri portföyümüze eklemek istiyoruz” diyor.

* Bugün Uçak Tekstil ağırlıklı iç piyasaya ürün veriyor. Muhammet Uçak, “Şu an ihracatımız yüzde 30’larda. Yeni tesisin üretime geçmesiyle bu oranı yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.