 Altı adımla eğitim

Sasalı’da 53 dönümlük eğitim alanıyla dikkat çeken kurum, İzmir’in farklı noktalarında da benzer büyüklükte bir kampüs kurmak için yer arayışlarını sürdürüyor.

ÖZEL Çakabey Okulları... 1988’de kurulan İzmir’in en köklü eğitim kurumlarından biri. 2004’te Eraslan ailesinin sahibi olduğu Keremoğlu Özel Eğitim İşletmeleri’nin bünyesine geçen Özel Çakabey Okulları, bugün Sasalı kampüsünün yanı sıra Mavişehir’de bir anaokuluyla yoluna devam ediyor. “Bizim için asıl olan öğrenmek. Başarı okulumuzda doğal bir sonuç” diyen İzmir Özel Çakabey Okulları Kurucu Temsilcisi Zafer Eraslan, kurumun farkındalıklarını ve gelecekle ilgili planlarını anlattı. İnşaat sektörünün ardından 90’lı yılların sonunda eğitime yöneldiklerini söyleyen Eraslan, şöyle devam etti:

ACIMASIZ ANKETLERİ VAR

“2004’te Özel Çakabey Okulları’nı devraldık. Fiziki, teknolojik ve akademik altyapıya ciddi yatırımlar yaptık. Bunun sonuçlarını da alıyoruz. Bugün ulusal sınavlarda Özel Çakabey Okulları, ilk 25’te yer alıyor. Devraldığımız yıl 374 öğrencisi olan kurum, bugün bin 512’ye ulaşmış durumda. Anaokulundan liseye kadar tüm birimler var. Kendimize çok acımasız anketler yapıyoruz. Veli ve çalışan memnuniyetinde yüzde 90-92’lerdeyiz. Hal böyle olunca herkesin okumak istediği bir kurum haline geliyorsunuz.”

5 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

“Farklılıklarımız bizim için çok önemli” diyen Zafer Eraslan, farklı olmak için çalışmadıklarını, ama yenilikçilik, vizyon ve okul olarak çalışkanlık sayesinde ‘farklılıkların’ doğal bir sonuç olarak ortaya çıktığını dile getirdi. Eraslan, “Slogan olarak kullandığımız, ‘seçenekler çoğaldıkça farkımız daha çok ortaya çıkıyor’ sözü, velilerimizden bize gelen bildirimlerle oluştu. Ortaokulumuzdan, lisemizden mezun olan öğrencilerimizin sahip olmasını istediğimiz özellikleri, herkesin kullandığı programlar ile kazandırmamız hayal olurdu. Bu yüzden akademisyenler ile bize özgü eğitim-öğretim programlarımızı oluşturduk ki en büyük farklılığımız 6 adımlı Çakabey eğitim modelimiz. Bu modelin en önemli parçası, akademisyenler ile 5 yıllık çalışma sonucunda oluşturduğumuz, okul öncesi ve ilkokul öğrenim programımız” diyerek, Milli Eğitim Bakanlığı temelli programın 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için kazanımlar bazında zenginleştirildiğini ve farklılaştırıldığını paylaştı.

2030’LU YILLARA HAZIRLIYOR

Özellikle küçük yaş için bu farklılığın kritik önemde olduğunu ifade eden Eraslan, şöyle devam etti:

“Çünkü bugün yetiştirdiğimiz öğrenciler, 2030’lu yıllarda yaşama atılacak ve çoğu şu an bilmediğimiz meslekleri icra edecek. O zaman öyle bir temelle onları büyütmeliyiz ki, henüz bilinmeyen geleceğe hazır olmalılar. Nitekim UNESCO 21. yüzyıl becerilerini, problem belirleme, formülleştirme ve çözme, yaratıcılık ve entelektüel merak, iletişim, eleştirel düşünme ve sistem düşüncesi, işbirliği becerisi, kendi kendini yönetme, sosyal sorumluluk gibi başlıklarda açıkladı. İşte bu becerileri geliştirmek üzerine oluşturduğumuz Çakabey Eğitim Modeli, en önemli farklılığımız.”





ÖNYARGILARDAN

ARINDIRIYOR

ÇAKABEY’e özgü dersler hakkında bilgi veren Zafer Eraslan, “Dört yıl önce uygulamaya başladığımız ‘düşünme ve yaşam becerileri programımız’ öğrencilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlandı ve birkaç etkinlikten oluşmuyor. Çünkü eğitim süreklilik arz ederse çocuklarımızda anlamlı bir sonuç meydana getirir. Bu yüzden düşünme ve yaşam becerileri programımız 1’inci sınıftan itibaren haftalık bir ders ve dört yıllık bir program. LEGO Factory Education, sekiz yıllık bir bütüne göre hazırlanmış, 4C kuramıyla işlenen bize özgü bir programa sahip. Okul öncesinden itibaren fen bilimleri ve matematiğe önyargısız, bu alanlarda yaratıcılığını ortaya koyabilecek öğrenciler yetiştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bilim ve Yaratıcılık Atölyesi, 5 yaştan 6’ncı sınıfın sonuna dek devam eden kodlama derslerimiz de programımızın önemli parçaları. İlkokulda enstrüman derslerimiz ise Olten Filarmoni Sanat Okulu işbirliğiyle veriliyor” ifadesini kullandı.

KESİNLİKLE FRANCHISE YOK

“SASALI kampüsümüz dışındaki tek okulumuz Mavişehir’de bulunan ve 4-5-6 yaş öğrencilerimize eğitim veren anaokulumuz” diyen Zafer Eraslan, “Bunun dışında eğitim modelimizi ve Çakabey markasını franchise yöntemiyle almak için Türkiye’nin değişik yerlerinden teklifler alıyoruz. Ancak bu şekilde büyümeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Sasalı dışında İzmir’in değişik yerlerinde kampüs açmak içinse Sasalı kampüsümüz ile aynı olanakları sunacağımız, uygun bir alan bulamıyoruz. Ancak uygun bir kampüs alanı bulduğumuz zaman İzmir’in farklı bölgelerinde büyüyebileceğimizi söyleyebilirim” dedi.

SAYILARLA ÇAKABEY

- Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 7.2.

- 15 ayrı spor dalında 23 okul takımı.

- 48 bin 610 Dersteyim’de bir yılda izlenen ders sayısı.

PATLAKLAR

- “Özel okulların ‘akademik veya sosyal okul’ gibi sınıflandırılmasını doğru bir yaklaşım olarak bulmuyorum” diyen Zafer Eraslan, “İyi tasarlanmış, çok zengin olanaklar içeren bir program ile öğrencilerde her iki gelişimi de sağlamak mümkündür. Bunu iyi biliyorum, çünkü yıllardır yapıyoruz” diyor.

- Başarı ve mutluluğu birbirine alternatif olarak gösteren kalıplaştırma söylemleri garipsediğini aktaran Zafer Eraslan, önemli olanın öğrenme sevgisiyle çok yönlülük ile sosyalliğin yaşam boyu süren bir süreç olduğu bilinciyle bu başarıyı yakalamakta olduğunu paylaştı.