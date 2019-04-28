Al-sattan turizme

Babasının otelinin önünde çorap ve mendil satarak ticarete atılır.
Kemeraltı’nda seyyar satıcılık yapar. 16’sında Trakya’da aldığı buğdayı İzmir’deki fabrikalara verir. Battaniye de ürettirir, gayrimenkul alım-satımı da yapar. Zafer Hekimoğlu, 1987’de İzmir’de açtığı Vatan Otel ile turizm sektörüne adım atar. Zaman içinde oluşan sermayeyle bilişim sektörüne yatırım yapsa da zarar eder. ‘En iyi iş bildiğin iş’ sözünden hareketle odağını şehir otelciliğine çevirir. Üçüncü kuşağı da işe dahil eden Hekimoğlu, bugün ikisi İzmir, biri ise Marmaris’te üç otelle yoluna devam ediyor. Zafer Hekimoğlu, yakında İzmir’de açacağı Grand Hekimoğlu’yla da çeşitli şehirlerde markalaşmayı hedefliyor.
ZAFER Hekimoğlu... Çok küçük yaşta adım attığı ticarette cesareti ve çalışkanlığıyla birçok işte deneyim kazanarak başarıyı yakalamış bir iş insanı... Başarısızlıklarından ders çıkararak turizmde büyüyen bir girişimci. Hekimoğlu Turizm A.Ş.’nin kurucusu Zafer Hekimoğlu ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1957 Konya doğumlu Zafer Hekimoğlu, ailesinin hububat ve nakliye işiyle uğraştığını belirterek, şöyle devam etti:
KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI
“Babam askerliğin ardından yolunu İzmir’e çevirdi. 1963’te geldiği İzmir’de hiç bir tecrübesi olmadan turizme yatırım yaptı ve bir otel aldı. Kardeşleriyle birlikte Selçuk Otel’le sektöre giriş yaptı. Ben de ilkokulu okuduğum İzmir’de bir an önce işe dahil olmak istedim. Küçük yaşta hem esnaflığı hem de ticareti öğrenmem adına babamın da yönlendirmesiyle Selçuk Otel’in önünde çorap ve mendil satmaya başladım. 12 yaşında da Kemeraltı’nda mendilden bardağa aklınıza gelecek birçok şeyi küçük bir arabada satarak ticarette deneyim kazandım. 15-16’lı yaşlarda aileden aşina olduğum hububat işine de girdim. Trakya’dan aldığım buğdayı İzmir’deki fabrikalara sattım.”
TİCARET EK İŞ OLDU
“Ticarette yapmadığım iş kalmadı” diyen Zafer Hekimoğlu, İstanbul’daki akrabalarının da yaptığı battaniye üretimine de el atar. Hekimoğlu, “16-17’li yaşlarda İstanbul’da fason battaniyenin yanı sıra çorap üretimi de yaptırıp, bunun ticaretini gerçekleştirdim. İzmir’de gayrimenkul alım-satımı da yaptım. Tabii, o yıllarda paramız yoktu, her şeyi sözle hallediyorduk. Bir yandan babama otelde yardım ediyordum, diğer tarafta ise ek olarak ticaretle uğraşıyordum. Yine uzunca bir süre galericilik de yaptım. 1987’de ise otelcilikte babamdan bağımsız olarak bir adım attım ve Vatan Otel’i açtım” diyerek, resmen turizm sektörüne adım attığını paylaştı.
BİLİŞİMDE ZARAR ETTİ
Babasının 1993 yılında vefatıyla üzerindeki sorumluluğun daha da arttığını söyleyen Zafer Hekimoğlu, o süreci şöyle aktardı: “Vatan Otel’in ardından daha önce balayı için gittiğimiz Marmaris’e odaklandım. Yatırım amaçlı 3 otel aldım. Kışları İzmir’de, yazları ise Marmaris’te çalıştık. Yeri geldi otelin temizliğini de yaptık, restorana girip yemek de pişirdik. Kuşadası’nda da yatırımız oldu. Ama o bir yıl sürdü. 2000’li yılların başında da muhasebecimizin yönlendirmesiyle Türkiye’deki birçok hastaneye otomasyon hizmeti veren bir bilişim şirketini satın aldık. Ama bilmediğimiz bir iş kolu olduğu için burada ciddi zarara uğradık. ‘En iyi iş bildiğin iş’ sözüyle şehir otelciliğine odaklandık. Bugün İzmir’de Vatan Otel’in yanı sıra Walk In Hotel ile şehir otelciliği alanında çalışıyoruz. Marmaris’te ise Star Hotel ile turizmde yolumuza devam ediyoruz. Hekimoğlu Turizm A.Ş. bünyesinde ayrıca restoranlar bulunuyor.”
YENİ MARKAYLA
BÜYÜYECEKLER
HEKİMOĞLU Turizm A.Ş.’nin bir aile şirketi olduğunu dile getiren Zafer Hekimoğlu, “Üçüncü kuşaktan 3 oğlum ve 1 kızımla bugün birlikte işlerimizi büyütmek için çalışıyoruz. Benim gibi onların da deneyim kazanması adına küçük yaşta çalışma hayatına dahil olmalarını sağladım. Mobilya mağazaları açtım. Belli bir büyüklüğe ulaşsa da zamanla turizme odaklandılar. Şimdi şehir otelciliği alanında büyümeye odaklandık. Bu kapsamda yakında İzmir’de Grand Hekimoğlu’nu açıyoruz. Hedefimiz bu markayla kent otelciliğinde büyümek. Bu kapsamda birçok kentte yatırım araştırmalarımız sürüyor. Ayrıca, inşaatla ilgili de yatırımlar gündemde” diyerek gelecek planlarını aktardı.
KISA KISA
* “Çocukluğumdan beri otelciyim” diyen Zafer Hekimoğlu, ikinci kuşağında işe dahil olmasıyla kurumsallaşma anlamında çalışmalar başlatacaklarını söylüyor.
Al-sattan turizme
Babasının otelinin önünde çorap ve mendil satarak ticarete atılır.
Kemeraltı’nda seyyar satıcılık yapar. 16’sında Trakya’da aldığı buğdayı İzmir’deki fabrikalara verir. Battaniye de ürettirir, gayrimenkul alım-satımı da yapar. Zafer Hekimoğlu, 1987’de İzmir’de açtığı Vatan Otel ile turizm sektörüne adım atar. Zaman içinde oluşan sermayeyle bilişim sektörüne yatırım yapsa da zarar eder. ‘En iyi iş bildiğin iş’ sözünden hareketle odağını şehir otelciliğine çevirir. Üçüncü kuşağı da işe dahil eden Hekimoğlu, bugün ikisi İzmir, biri ise Marmaris’te üç otelle yoluna devam ediyor. Zafer Hekimoğlu, yakında İzmir’de açacağı Grand Hekimoğlu’yla da çeşitli şehirlerde markalaşmayı hedefliyor.
ZAFER Hekimoğlu... Çok küçük yaşta adım attığı ticarette cesareti ve çalışkanlığıyla birçok işte deneyim kazanarak başarıyı yakalamış bir iş insanı... Başarısızlıklarından ders çıkararak turizmde büyüyen bir girişimci. Hekimoğlu Turizm A.Ş.’nin kurucusu Zafer Hekimoğlu ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1957 Konya doğumlu Zafer Hekimoğlu, ailesinin hububat ve nakliye işiyle uğraştığını belirterek, şöyle devam etti:
KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI
“Babam askerliğin ardından yolunu İzmir’e çevirdi. 1963’te geldiği İzmir’de hiç bir tecrübesi olmadan turizme yatırım yaptı ve bir otel aldı. Kardeşleriyle birlikte Selçuk Otel’le sektöre giriş yaptı. Ben de ilkokulu okuduğum İzmir’de bir an önce işe dahil olmak istedim. Küçük yaşta hem esnaflığı hem de ticareti öğrenmem adına babamın da yönlendirmesiyle Selçuk Otel’in önünde çorap ve mendil satmaya başladım. 12 yaşında da Kemeraltı’nda mendilden bardağa aklınıza gelecek birçok şeyi küçük bir arabada satarak ticarette deneyim kazandım. 15-16’lı yaşlarda aileden aşina olduğum hububat işine de girdim. Trakya’dan aldığım buğdayı İzmir’deki fabrikalara sattım.”
TİCARET EK İŞ OLDU
“Ticarette yapmadığım iş kalmadı” diyen Zafer Hekimoğlu, İstanbul’daki akrabalarının da yaptığı battaniye üretimine de el atar. Hekimoğlu, “16-17’li yaşlarda İstanbul’da fason battaniyenin yanı sıra çorap üretimi de yaptırıp, bunun ticaretini gerçekleştirdim. İzmir’de gayrimenkul alım-satımı da yaptım. Tabii, o yıllarda paramız yoktu, her şeyi sözle hallediyorduk. Bir yandan babama otelde yardım ediyordum, diğer tarafta ise ek olarak ticaretle uğraşıyordum. Yine uzunca bir süre galericilik de yaptım. 1987’de ise otelcilikte babamdan bağımsız olarak bir adım attım ve Vatan Otel’i açtım” diyerek, resmen turizm sektörüne adım attığını paylaştı.
BİLİŞİMDE ZARAR ETTİ
Babasının 1993 yılında vefatıyla üzerindeki sorumluluğun daha da arttığını söyleyen Zafer Hekimoğlu, o süreci şöyle aktardı: “Vatan Otel’in ardından daha önce balayı için gittiğimiz Marmaris’e odaklandım. Yatırım amaçlı 3 otel aldım. Kışları İzmir’de, yazları ise Marmaris’te çalıştık. Yeri geldi otelin temizliğini de yaptık, restorana girip yemek de pişirdik. Kuşadası’nda da yatırımız oldu. Ama o bir yıl sürdü. 2000’li yılların başında da muhasebecimizin yönlendirmesiyle Türkiye’deki birçok hastaneye otomasyon hizmeti veren bir bilişim şirketini satın aldık. Ama bilmediğimiz bir iş kolu olduğu için burada ciddi zarara uğradık. ‘En iyi iş bildiğin iş’ sözüyle şehir otelciliğine odaklandık. Bugün İzmir’de Vatan Otel’in yanı sıra Walk In Hotel ile şehir otelciliği alanında çalışıyoruz. Marmaris’te ise Star Hotel ile turizmde yolumuza devam ediyoruz. Hekimoğlu Turizm A.Ş. bünyesinde ayrıca restoranlar bulunuyor.”
YENİ MARKAYLA
BÜYÜYECEKLER
HEKİMOĞLU Turizm A.Ş.’nin bir aile şirketi olduğunu dile getiren Zafer Hekimoğlu, “Üçüncü kuşaktan 3 oğlum ve 1 kızımla bugün birlikte işlerimizi büyütmek için çalışıyoruz. Benim gibi onların da deneyim kazanması adına küçük yaşta çalışma hayatına dahil olmalarını sağladım. Mobilya mağazaları açtım. Belli bir büyüklüğe ulaşsa da zamanla turizme odaklandılar. Şimdi şehir otelciliği alanında büyümeye odaklandık. Bu kapsamda yakında İzmir’de Grand Hekimoğlu’nu açıyoruz. Hedefimiz bu markayla kent otelciliğinde büyümek. Bu kapsamda birçok kentte yatırım araştırmalarımız sürüyor. Ayrıca, inşaatla ilgili de yatırımlar gündemde” diyerek gelecek planlarını aktardı.
KISA KISA
* “Çocukluğumdan beri otelciyim” diyen Zafer Hekimoğlu, ikinci kuşağında işe dahil olmasıyla kurumsallaşma anlamında çalışmalar başlatacaklarını söylüyor.