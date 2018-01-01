2017 tamam 2018 gelsin

GAYRİMENKUL sektörü 2017’yi de büyümeyle kapattı. Türkiye’de 11 ayda satılan 1 milyon 276 bin 342 konutun 195 bin 107’si Ege’nin 7 kentinde alıcı buldu. 2016 Ocak-Kasım döneminde Ege’de 180 bin konut satılmıştı. Bir önceki döneme göre yüzde 5’lik büyümeyle 75 bin 879 konut satışıyla Ege’nin lideri, Türkiye’nin üçüncüsü yine İzmir oldu. Son dönemde İstanbul ve Ankara’dan aldığı göçle dikkatleri üzerine çeken İzmir, 2018’de de gayrimenkul sektöründe hareketli bir yıl yaşamaya hazırlanıyor. Özellikle 2017’nin son çeyreğinde yatırımda gaza basan yerel ve ulusal marka konut üreticileri, 2018’de de boş durmayacak görünüyor.

İstanbul’un tek alternatifi





Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, 2017’de toplamda 13 projeyi bir arada yürüttüklerini belirterek, “Teslim ettiklerimiz dahil, 13 projenin bugünkü toplam yatırım değeri 1 milyar 210 milyon dolar. Folkart 2016’ya göre geçen yıl yüzde 35 oranında büyüme gösterdi. 2017’yi tahminlerimizin üzerinde kapattık. Çok iyi bir yıl geçirdik ve 500 milyon lira ciroya ulaştık. Sektörle karşılaştırma yaptığımızda çok olumlu bir rakam. 2018’de bu büyümeyi istikrarlı şekilde sürdüreceğiz. İzmir çok güzel bir pazar. İstanbul’da ise çok ciddi arz sorunu var. Satılmayı bekleyen yaklaşık 450 bin konut bulunuyor. Bu da Konya’nın toplamında bulunan konut sayısı kadar. Bu arz fazlası İstanbul için ciddi handikap. İzmir’de yılda 30 bin konut arzı ve bu kadar da talep var. İzmir, İstanbul’un tek alternatifi” görüşünü paylaştı.

Hedef 300 milyonluk ciro





Başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Evren Gökçöl, 2018 hedefleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Kendimize önemli hedefler seçtik. Şehrin büyüme noktalarını doğru tespit ederek iyi ürün ve iyi fiyat politikaları belirledik. Bu nedenle satışlarda sorun yaşamadık. 2018’de üst segmentteki yüksek yapıların satışında sıkıntı yaşanabilir. Alt ve orta segmente yönelik üretim yapanlar ise kazançlı çıkacak. 2017’de Kuzeyşehir, Yücesoy Mahalle, İdeal Ofis, Yücesoy Statü ve Studio City 6’ncı Etap projeleriyle toplam 300 milyon liralık ürün lansmanı gerçekleştirdik. Konut satışlarında iyi bir noktadayız. 2017’de 400 dairenin anahtar teslimini yaptık. 2018’in ilk iki ayında da 550 konutu daha teslim edeceğiz. 300 milyon TL’lik de ciro hedefimiz bulunuyor.”

Bu yıla 3 proje birden var





2017’nin son çeyreğinde yatırımda gaza basan ve Altındağ’da 500 milyon lirayla Modda Bulvar’a başlayan Ontan Grup, 2018’de üç projeyi daha hayata geçirmeyi planlıyor. 4 projenin yatırım tutarının 1 milyar lirayı aşması bekleniyor. Ontan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem, İzmir’in dışında hem yurtiçi, hem de yurtdışında faaliyetlerinin bulunduğunu söyledi. Öktem, “Kentin gelişimine paralel olarak 2019’a kadar ağırlığımızı İzmir’e verme kararı aldık. Modda Bulvar’dan sonra 2018’de 2’si Çınarlı, 1’i Bornova’da 3 projemiz olacak. 2018’de yapacağımız yatırımların tutarı da 500 milyon lirayı geçecek” diye konuştu.

2018’de de yatırıma devam





Arma projesinin mart sonunda anahtar teslimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yunusoğlu, “Ağırlıklı olarak bölgeden talepler aldık. Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara ve Ege’deki diğer illere de satışlar gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz genellikle oturmak için tercih ediyor. Uluslararası standartlardaki inşaat tecrübemizle Narlıdere, Balçova, Sahilevleri, Güzelbahçe ve Çeşme gibi İzmir’in batı yakasındaki projelerle çalışmalarımızı yürütüyoruz” diyerek, bunun devamının geleceğinin aktardı.



AĞIRLIĞINI VERECEK

PARK Yaşam Ataşehir’i tamamlamayan İZKA İnşaat, İzmir’de yatırımda gaza basanlar firmalardan. İZKA, Çiğli’de 507 konutla, dubleks ve tek katlı müstakil 17 villadan oluşan Park Yaşam Santorini’de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Firma ayrıca 2018’de Bayraklı’daki karma yapısının temelini atacak. Yılın başlarında ise Merkez Yaşam Konak projesi için düğmeye basacak. Ağırlığını İzmir’e verecek olan İZKA İnşaat, üç proje için yaklaşık 1 milyar 200 milyonluk yatırımı hayata geçirmiş olacak.



SEKTÖR KÜÇÜLECEK

İZMİR BÜYÜYECEK





“2017’de beklediğimiz ivmeyi yakalayamadık” diyen Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, art arda gelen seçimler ve bu seçimlerin yarattığı çekingenlik sonucunda sektörün olumsuz etkilendiğini savundu. 2018’de sektörde küçülme beklendiğini öne süren Nasır, “2019’da seçimlerin olması ve bu süreçte altyapı yatırımlarının yavaşlaması sonucunda küçülme olacağı düşünülüyor. İzmir için ise beklentiler daha farklı. Şu an için İzmir’de bazı ilçelerinin planları bitti. Bugüne kadar İzmir’in en büyük sıkıntısı arsaydı ve arazi üretilemediği için projeler yapılamamıştı. İzmir’de ulaşım projelerinin de sonuna gelinmesiyle birlikte büyük talep oluştu. İzmir çekim merkezi haline geldi. Yeni planlamaların yapılmasıyla büyük bir sinerji oluşacak. 2018 de bu sinerjiyle çok daha iyi geçecek” dedi.



TALEP CANLANMASI DEVAM EDECEK







İZMİR’de yeni arsa üretilememesi ve inşaat sektörünün girdi maliyetlerinin artması sonucu konut fiyatlarının giderek yükseldiğini dile getiren Tanyer İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, “Bugün aldığınız konutu iki yıl sonra çok daha yüksek fiyatlara almak zorunda kalıyorsunuz. Bu konuda erken davranan ve özellikle temelden konut satın alanlar büyük oranda kara geçiyor. Buna rağmen İzmir’in sayfiye yerlerine yakın olması, rahat yaşamı ve kentin kültürel yapısı İzmir dışından da birçok insanın burayı tercih etmesine neden oluyor. İzmir’in bu özellikleri kenti sürekli olarak çekim merkezi haline getiriyor. Türkiye genelinde sektör daralmasına rağmen İzmir’de talep canlanmaya devam ediyor. 2018’de bu ivmenin daha da artacağını hep birlikte göreceğiz” görüşünü paylaştı.



ETAP ETAP GELİYOR







TOPLAM bin 100 konut için 500 milyon liralık yatırım hedefiyle 2014’te Narova projesiyle yola çıkan YapıTek A.Ş., 4’üncü etabın inşaatına 2017’nin son çeyreğinde başladı. Yapıtek Başkan Vekili Kayhan Karabayır, 2014’te küçük bir semt yaratma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatarak, “1 ve 2’nci etabımızda yaşam başladı. Yatırımcısına da yüzde 45’lik kazanım sağladı. 3’üncü etabın inşaatı sürüyor. Ekim 2018’de tamamlamayı planlıyoruz. 4’üncü etapta ise 120 konutumuz yer alıyor ve Mayıs 2019’da teslim etmeyi hedefliyoruz. 5 ve 6’ncı etabın projeleri de tamam. 2018’de onlar için de düğmeye basacağız” bilgisini verdi.



YENİLERİNE ODAKLANDI

ARYOM Koru ile Sign of the City Awards yarışmasında ‘En İyi Konut Projesi’ ödülünü kazanan Aryom İnşaat, projesinin ikinci etap inşaatına son çeyrekte başladı. Yeni yatırımlara odaklanan firma, biri Gaziemir’de otel, diğer ikisi ise Çeşme’de rezidanstan oluşan projelerini 2018’de hayata geçirmeyi hedefliyor. Aryom İnşaat ayrıca Amerikalı ünlü mimarlık şirketi ZNA ile İstanbul’da ofis açmaya hazırlanıyor.



İSTANBULLU İLGİSİ SÜRECEK

İZMİR yerel aktörlerin yanı sıra DAP Yapı’dan Teknik Yapı’ya kadar markalı konut üreticilerinin de proje geliştirdiği bölge oldu. İstanbul’dan sonra ilk projesini İzmir’de yapan DAP Yapı, 2018’de de yeni projeler için hazırlık içinde. Teknik Yapı’nın ise Emlak Konut GYO’dan aldığı alanda düğmeye 2018’de basması bekleniyor.