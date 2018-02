Vay kereviz vay... Sen neymişsin be abi!

Kereviz çok lezzetli bir kök bitkidir. Anayurdu Akdeniz’dir ama Kafkasya’da da yetiştirildiği söylenir. Mutfağımız bu bitkiye yabancıdır. Sadece Batı’daki sofralarda yer alır. Diğer bölge insanları pek bilmez ve sevmez. Çünkü köşeli bir tadı, keskin bir kokusu vardır. Bu keskin tat turşulara lezzet katar. Turşuda kullanılan kerevizin sapıdır. Ben bu sapları, ‘Bloody Mary’ denen içkide çok severim.

‘Bloody Mary’, Amerikalıların pazar brunch’larında çok tükettikleri bir içkidir. Bloody votka; tuz, ‘tabasco’, bol buz, karabiber, ‘worcestershire’ sosu, limon ve domates suyuyla yapılır. Bunlar kereviz sapıyla karıştırılır. Her yudumdan sonra kereviz sapından bir ısırık alınır.

Aşk iksirinin hammaddesi

Kimileri kereviz için ‘kış enginarı’ der. Bunun nedeni, bu sebzenin bir şifa deposu olmasıdır. Çinlilerin bu sebzeyi ilaç olarak kullanmaları, kereviz-sağlık ilişkisine inandırıcılık katar. Çünkü Çin tıbbı, her bitkiye kolay kolay onay vermez. Roma dönemi hekimlerinin de en sevdiği bitkidir bu. Çünkü hemen her hastalığı kerevizle tedavi etmişlerdir. Haksız da değiller. İşte marifetleri: Tansiyonu dengeler, astımlıların nefesini açar, damar hastalıklarına iyi gelir, A ve C vitamini deposudur, doğal antioksidandır, bağırsakta gaz birikimini engeller, şekeri dengeler, cildi kadife gibi yapar, hafıza kaybını geciktirir. Hipokrat’ın, bundan 2.500 yıl önce sinir hastalıklarını kerevizle iyileştirdiği öne sürülür.

* * *

Kazanova’nın bitmez tükenmez cinsel gücünü bu kök bitkiden edindiği söylenir. Kazanova, güne kereviz suyuyla başlar, öğle yemeğinde etini kereviz püresiyle yer, akşamları da yumurtaya bulanmış kereviz kızartmasını eksik etmezmiş.

Ama kerevizin cinsel gücü artırdığını anlatan en önemli eser; eski bir Kelt efsanesi olan ‘Tristan ve Isolde’dir. Kabaca özetlersek... Kral Marke, İrlanda kralının altın saçlı kızı Isolde’yle evlenmek ister ve onu getirmesi için şövalye Tristan’ı görevlendirir. Isolde yola çıkmadan önce tanıdığı bir büyücüye ‘aşk iksiri’ yaptırır. Amacı kralı kendisine sırılsıklam âşık etmektir. Yolculuk sırasında Tristan, gelin adayını eğlendirmek için şarap sandığı iksiri genç kadına ikram eder, kendisi de bir kadeh içer. İki genç birbirlerine âşık olurlar... Bu efsanede bizi ilgilendiren, aşk iksirinin kerevizden yapılmış olmasıdır. Kerevizle aşk ve cinselliğin ilk bağlantısı böylelikle 1300’lü yıllara dayandırılmış olur. Bu muhteşem aşk hikâyesi, Wagner tarafından opera eserine dönüştürülür. Wagner bu opera sayesinde daha da ünlenir.

Vay kereviz vay... Sen neymişsin be abi!

* * *

Ben sevdiğim kereviz yemeklerini şöyle sıralayabilirim: En sevdiğim şekli zeytinyağlı olanıdır. Portakallı ve ayvalısının da çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Köfteli terbiyeli kereviz yemeğinin size parmaklarınızı yedireceğinden emin olabilirsiniz. Kuzu etiyle yapılan kerevizin tadı anlatılır gibi değildir. Fırında etli kereviz, damağınızı bayram yerine çevirir. Kerevizi dilimleyip yumurtaya batırarak kızartırsanız, çok lezzetli bir yemek yemiş olursunuz.

Diyet yemeğiniz olabilir

Etinizin yanına kereviz püresi koyarsanız, damağınızdan hayır duası alırsınız. Nohut ekşili kereviz yaprağı, lezzetiyle damağınızı şaşırtacaktır. Cevizli kereviz salatası, en lezzetli diyet yemeğiniz olacaktır. Ama çiğ kereviz salatası, etkilerini tam olarak gösterdiği halidir.

Şimdi kereviz vakti. Bol bol yemekten çekinmeyin.