Hayat mı daha etkileyici, filmler mi?

Haftanın öne çıkan üç filmi de gerçek olaylara dayanıyor. “Oz Büyücüsü”nün Dorothy’si Judy Garland’ın son yıllarını anlatan ve Renée Zellweger’e Altın Küre adaylığı getiren drama “Judy”, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man’in hayatından esinlenen serinin son filmi “Ip Man 4: Final” ve 2003’te yaşanan politik skandalı perdeye taşıyan “Resmi Sırlar”, biyografik filmlerden hoşlananlara sesleniyor.
Judy’nin son şarkısı
JUDY
Yönetmen: Rupert Goold
Oyuncular: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell, Michael Gambon
2019-İNGİLTERE-118’
BİYOGRAFİ, DRAM, ROMANTİK
İLK BAKIŞTA: 1939’da “Oz Büyücüsü”nde canlandırdığı Dorothy rolüyle büyük üne kavuşan ve sonrasında hayal kırıklıklarıyla örülü bir hayat süren oyuncu ve şarkıcı Judy Garland’ın son zamanlarına odaklanan filmin başrolünde Renée Zellweger var. Altın Küre’ye de aday olan oyuncunun Oscar adaylığına ise kesin gözüyle bakılıyor.
NE ANLATIYOR: “Oz Büyücüsü” filminde rol almasından 30 yıl sonra, sevilen şarkıcı ve oyuncu Judy Garland bir gece kulübünde sergileyeceği özel bir gösteri için Londra’ya gelir. Burada geçmişi ve verdiği kararların muhasebesini yaparken, daha sonra kocası olacak müzisyen Mickey Deans ile fırtınalı bir aşk yaşamaya başlar.
SON KARAR: Zellweger’i kariyerinin rolünde izlediğimiz film, Garland hayranları için etkileyici anlar barındırıyor.
Dövüş sanatında final
IP MAN 4: FİNAL / IP MAN 4
Yönetmen: Wilson Yip
Oyuncular: Donnie Yen, Danny Chan, Scott Adkins, Bruce Lee
2019-HONG KONG, ÇİN-105’
AKSİYON, BİYOGRAFİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man’in hayatını perdeye taşıyan ve 2008’de ilkini izlediğimiz serinin final bölümü.
NE ANLATIYOR: Dövüş sanatını kötüye kullananlara karşı savaş açan Ip Man güç, ustalık ve tevazuyu birleştirerek birçok öğrenci yetişirmiş, yaşayan en büyük ustadır.
SON KARAR: Önceki filmlerin etkisini sürdüremese de serinin hayranlarını memnun edecek bir final.
Savaşın ifşası
RESMİ SIRLAR / OFFICIAL SECRETS
Yönetmen: Gavin Hood
Oyuncular: Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode, Ralph Fiennes
2019-ABD, İNGİLTERE-112’
DRAM, SUÇ, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: 2003 yılında taşları yerinden oynatmış politik skandalın perde arkasını anlatan filmde Keira Knightley başrolde.
NE ANLATIYOR: 2003 yılında İngiltere ve ABD’deki politikacılar Irak’ı istila etmeye uğraşırken, Hükümet İletişim Merkezi çevirmeni Katharine Gun, BM Güvenlik Konseyi üyelerini savaşa gitmeye zorlamak için, casusluk yapma çağrısı yapan gizli bir e-postayı sızdırır. Devlet Sırları Yasası’nı çiğnemekle suçlanan ve ağır bir hapis cezasıyla yüzleşen Katharine ve avukatları, yaptıklarını savunmak için yola çıkarlar.
SON KARAR: Keira Knightley’nin abartılı performansı ve senaryodaki gedikler filmin aldığı eleştiriler arasında. Yine de politik filmlere ilgisi olanlara önerilir.
Haritadan silinen kasaba
BACURAU
Yönetmen: Kleber Mendonça, Filho Juliano
Oyuncular: Bárbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira
2019-BREZİLYA, FRANSA-131’
AKSİYON, MACERA, GİZEM
İLK BAKIŞTA: “Komşu Sesler” ve “Aquarius” filmleriyle tanıdığımız Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça’nın Filho Juliano ile birlikte yönettiği filmde kült oyuncu Udo Kier de oynuyor. Filmin Cannes’dan Jüri Ödülü ile döndüğünü de hatırlatalım.
NE ANLATIYOR: Brezilya kırsalındaki küçük bir kasaba olan Bacurau’da yaşayan insanlar, 94 yaşında hayatını kaybeden liderleri Carmelita’nın yasını tutmaktadırlar. Carmelita’nın ölümünden birkaç gün sonra kasabalarının haritalardan yok olduğunu fark ederler.
SON KARAR: Mendonça’nın önceki filmlerini sevdiyseniz Bacurau’yu sakın kaçırmayın. Westernden bilimkurguya, türleri karıştıran yapısıyla da sıkı sinefillerin hayranlığını kazanabilir.
BUNLAR DA VAR
BABA PARASI
Yönetmen: Selçuk Aydemir
2019 / TÜRKİYE / KOMEDİ
Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler ikinci büyük şoku yaşarlar. Mirasın tamamına içlerinden sadece birisi sahip olabilecektir, “en kötü olanı.”
YABANİ / STRAY
Yönetmen: Olga Gorodetskaya
2019 / RUSYA / KORKU
Igor ile Polina’nın tek çocukları Vanya kaybolmuştur. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen olay bir türlü çözülemez. Genç çift çareyi aynı yaşlarda bir erkek çocuk evlât edinmekte bulur.
2177 HACKERLARI / 2177: THE SAN FRANCISCO LOVE HACKER CRIMES
Yönetmen: Jose Figueroa
2019 / ABD / BİLİMKURGU
Bir insan geçmişi ile ilgili hiçbir hatırası olmadan uyanır. Birdenbire suikastçısı ile kaçarken kendisini bulur. Sert havalı bir polis memuru olan karısı onu bulmak için umutsuzca bir arama başlatır.
Hayat mı daha etkileyici, filmler mi?
Haftanın öne çıkan üç filmi de gerçek olaylara dayanıyor. “Oz Büyücüsü”nün Dorothy’si Judy Garland’ın son yıllarını anlatan ve Renée Zellweger’e Altın Küre adaylığı getiren drama “Judy”, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man’in hayatından esinlenen serinin son filmi “Ip Man 4: Final” ve 2003’te yaşanan politik skandalı perdeye taşıyan “Resmi Sırlar”, biyografik filmlerden hoşlananlara sesleniyor.
Judy’nin son şarkısı
JUDY
Yönetmen: Rupert Goold
Oyuncular: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell, Michael Gambon
2019-İNGİLTERE-118’
BİYOGRAFİ, DRAM, ROMANTİK
İLK BAKIŞTA: 1939’da “Oz Büyücüsü”nde canlandırdığı Dorothy rolüyle büyük üne kavuşan ve sonrasında hayal kırıklıklarıyla örülü bir hayat süren oyuncu ve şarkıcı Judy Garland’ın son zamanlarına odaklanan filmin başrolünde Renée Zellweger var. Altın Küre’ye de aday olan oyuncunun Oscar adaylığına ise kesin gözüyle bakılıyor.
NE ANLATIYOR: “Oz Büyücüsü” filminde rol almasından 30 yıl sonra, sevilen şarkıcı ve oyuncu Judy Garland bir gece kulübünde sergileyeceği özel bir gösteri için Londra’ya gelir. Burada geçmişi ve verdiği kararların muhasebesini yaparken, daha sonra kocası olacak müzisyen Mickey Deans ile fırtınalı bir aşk yaşamaya başlar.
SON KARAR: Zellweger’i kariyerinin rolünde izlediğimiz film, Garland hayranları için etkileyici anlar barındırıyor.
Dövüş sanatında final
IP MAN 4: FİNAL / IP MAN 4
Yönetmen: Wilson Yip
Oyuncular: Donnie Yen, Danny Chan, Scott Adkins, Bruce Lee
2019-HONG KONG, ÇİN-105’
AKSİYON, BİYOGRAFİ, DRAM
İLK BAKIŞTA: WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man’in hayatını perdeye taşıyan ve 2008’de ilkini izlediğimiz serinin final bölümü.
NE ANLATIYOR: Dövüş sanatını kötüye kullananlara karşı savaş açan Ip Man güç, ustalık ve tevazuyu birleştirerek birçok öğrenci yetişirmiş, yaşayan en büyük ustadır.
SON KARAR: Önceki filmlerin etkisini sürdüremese de serinin hayranlarını memnun edecek bir final.
Savaşın ifşası
RESMİ SIRLAR / OFFICIAL SECRETS
Yönetmen: Gavin Hood
Oyuncular: Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode, Ralph Fiennes
2019-ABD, İNGİLTERE-112’
DRAM, SUÇ, BİYOGRAFİ
İLK BAKIŞTA: 2003 yılında taşları yerinden oynatmış politik skandalın perde arkasını anlatan filmde Keira Knightley başrolde.
NE ANLATIYOR: 2003 yılında İngiltere ve ABD’deki politikacılar Irak’ı istila etmeye uğraşırken, Hükümet İletişim Merkezi çevirmeni Katharine Gun, BM Güvenlik Konseyi üyelerini savaşa gitmeye zorlamak için, casusluk yapma çağrısı yapan gizli bir e-postayı sızdırır. Devlet Sırları Yasası’nı çiğnemekle suçlanan ve ağır bir hapis cezasıyla yüzleşen Katharine ve avukatları, yaptıklarını savunmak için yola çıkarlar.
SON KARAR: Keira Knightley’nin abartılı performansı ve senaryodaki gedikler filmin aldığı eleştiriler arasında. Yine de politik filmlere ilgisi olanlara önerilir.
Haritadan silinen kasaba
BACURAU
Yönetmen: Kleber Mendonça, Filho Juliano
Oyuncular: Bárbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira
2019-BREZİLYA, FRANSA-131’
AKSİYON, MACERA, GİZEM
İLK BAKIŞTA: “Komşu Sesler” ve “Aquarius” filmleriyle tanıdığımız Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça’nın Filho Juliano ile birlikte yönettiği filmde kült oyuncu Udo Kier de oynuyor. Filmin Cannes’dan Jüri Ödülü ile döndüğünü de hatırlatalım.
NE ANLATIYOR: Brezilya kırsalındaki küçük bir kasaba olan Bacurau’da yaşayan insanlar, 94 yaşında hayatını kaybeden liderleri Carmelita’nın yasını tutmaktadırlar. Carmelita’nın ölümünden birkaç gün sonra kasabalarının haritalardan yok olduğunu fark ederler.
SON KARAR: Mendonça’nın önceki filmlerini sevdiyseniz Bacurau’yu sakın kaçırmayın. Westernden bilimkurguya, türleri karıştıran yapısıyla da sıkı sinefillerin hayranlığını kazanabilir.
BUNLAR DA VAR
BABA PARASI
Yönetmen: Selçuk Aydemir
2019 / TÜRKİYE / KOMEDİ
Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler ikinci büyük şoku yaşarlar. Mirasın tamamına içlerinden sadece birisi sahip olabilecektir, “en kötü olanı.”
YABANİ / STRAY
Yönetmen: Olga Gorodetskaya
2019 / RUSYA / KORKU
Igor ile Polina’nın tek çocukları Vanya kaybolmuştur. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen olay bir türlü çözülemez. Genç çift çareyi aynı yaşlarda bir erkek çocuk evlât edinmekte bulur.
2177 HACKERLARI / 2177: THE SAN FRANCISCO LOVE HACKER CRIMES
Yönetmen: Jose Figueroa
2019 / ABD / BİLİMKURGU
Bir insan geçmişi ile ilgili hiçbir hatırası olmadan uyanır. Birdenbire suikastçısı ile kaçarken kendisini bulur. Sert havalı bir polis memuru olan karısı onu bulmak için umutsuzca bir arama başlatır.