Animasyon Oscar’ı Coco’nun

Coco

Yönetmen: Adrian Molina, Lee Unkrich

2017-ABD/ANİMASYON, MACERA, KOMEDİ

Ailesinin nesiller boyu süren yasağına rağmen idolü Ernesto de la Cruz gibi başarılı bir müzisyen olmanın hayalini kuran Miguel adlı bir çocuğun, Ölüler Şehri’nde tanıştığı Hector adlı bir köpekle yaşadığı renkli yolculuğu anlatan film, bu yılın Oscar’larında En İyi Animasyon Ödülü’nü alacak görünüyor. Animasyon tutkunları kaçırmasın.

GATLİF İSTANBUL’DA

Aman Doktor

(Djam)

Yönetmen: Tony Gatlif

Oyuncular: Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon

2017-ABD-115’/BİYOGRAFİ, DRAM, TARİH

İlk filmlerinde, Çingene ailesinden gelen gelenekleri, insanları ve müziği sinemasına taşıyarak kalbimizi çalan ama gittikçe kendini tekrarlayan ve sığ filmlerle ilişkimize ara verdiğimiz Tony Gatlif’in son filmi “Dijam”, yolu İstanbul’da kesişen üç insanın müzikle ve umutlarla dolu maceralarını anlatan bir dram. Umutla geri dönüp Gatlif’le ilişkisini sürdürmeye devam etmek isteyenlere önerilir.

HAKARETİN YARATTIKLARI

The Insult: Hakaret

(The Insult)

Yönetmen: Ziad Doueiri

Oyuncular: Kamel El Basha, Adel Karam, Camille Sal

2017-LÜBNAN, BELÇİKA, FRANSA-112’/DRAM

Venedik Film Festivali’nde başrol oyuncusu Kamel El Basha’ya En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getiren bu etkileyici Lübnan dramı, günümüz Beyrut’unda geçiyor ve hamile eşi Shirine’le sade bir hayat süren araba tamircisi Lübnanlı Tony ile mülteci kampında yaşayan Filistinli ustabaşı Yasser arasında hakaret davası olarak başlayan olayların medyanın da katkısıyla nasıl da çığrından çıktığını konu alıyor. Filmin yönetmeni ise 1998’de çektiği “West Beirut/Batı Beyrut” ile tanıdığımız Ziad Doueiri.

YILDIZ TABLOSU

Aile Arasında ***

Aramızdaki Sözler (The Mountain Between Us) **

Arif V 216 ***

Daha ****

İngiltere Benim (England is Mine) **

Mucize (Wonder) **

Pes Etme (Stronger) *

Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar (Insidious: The Last Key)

Star Wars: The Last Jedi ****

The Post ***