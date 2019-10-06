Mamografi hakkında bilmeniz gereken her şey

Ekim, Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak biliniyor. Kadınlarda en sık görülen bu tür, erken teşhis edildiğinde yüzde 98 oranda tedavi edilebilir. Yani mamografi (meme röntgeni) hayatınızı kurtarabilir.
Ne zaman çektirmeye başlamalıyım?
Amerikan Kanser Derneği, kadınlara 40-44 yaşları arasında mamografi çektirme seçeneğinin verilmesi gerektiğini öneriyor. Yani mutlaka 45’inci yaş gününüzden önce ilk mamografinizi çektirmiş olmalısınız. Meme kanserine yakalanma riski ortalama olan bir kadının 45-54 yaşları arasında düzenli olarak her yıl mamografi çektirmesi gerekiyor. 55 yaş ve sonrası mamografi görüntülemesine 2 yılda bir girebilir.
- Aile öyküsü nasıl bir role sahiptir?
Bazı meme kanseri vakaları, BRCA1 ve BRCA2 gibi kalıtsal mutasyona uğramış genlerin sonucu olarak ortaya çıkar. Eğer meme kanseri teşhisi konmuş birinci derece akrabanız (kız kardeş, anne, kız çocuk gibi) varsa riskiniz ortalama
bir insandan daha yüksektir.
- İlk mamografimden ne beklemeliyim?
Memeniz plastik bir plakayla sıkıştırılır ve meme dokunuz genişletilerek dokulardaki olası anormallikleri saptayacak fotoğraflar çekilir. En son kullanılan mamografi teknolojisi çok az dozda radyasyona sahiptir.
* Mamografi ağrılı mıdır?
Mamografi her kadın için farklı bir tecrübedir ancak görüntüleme esnasında hafif bir rahatsızlık hissetmeniz normaldir. Genellikle yalnızca bir dakika sürer. Eğer hassas veya kuru cilde sahipseniz acı hissiyatı biraz daha uzun sürebilir.Mamogram randevunuz sonrası ağrı hissetmeye devam ediyorsanız, ‘Ibuprofen’ gibi reçetesiz satılan ve steroit yapısında olmayan anti-enflamatuar ilaçlardan kullanabilirsiniz. Tahriş olmuş cildin acısını dindirmek için soğuk banyo lifi ve biraz krem sürmeyi deneyin.
- Meme kanseri riskini minimuma indirebilmek için şu an ne yapmalıyım?
Yaş ve aile öyküsü gibi faktörler değiştirilemez olsa da sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önlem almak adına mühim bir adımdır. Sağlıklı bir kiloda kalarak, egzersiz yaparak, sigara kullanımından uzak durarak ve alkol kullanımınızı günde bir bardakla limitleyerek veya hiç kullanmayarak meme kanseri riskinizi azaltabilirsiniz. Egzersiz yapmak önemlidir; yaşı ne olursa olsun her kadının haftada en az 150 dakika boyunca orta derecede aerobik egzersizi yapması gerekmektedir. Son olarak mutlaka her yıl check-up için bir jinekoloğa göründüğünüzden emin olmalısınız. Doktorunuzla bu randevularınız sırasında mamografi çektirmeye başlamanız için doğru zamanı görüşebilirsiniz.
Mamografi hakkında bilmeniz gereken her şey
Ekim, Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak biliniyor. Kadınlarda en sık görülen bu tür, erken teşhis edildiğinde yüzde 98 oranda tedavi edilebilir. Yani mamografi (meme röntgeni) hayatınızı kurtarabilir.
Ne zaman çektirmeye başlamalıyım?
Amerikan Kanser Derneği, kadınlara 40-44 yaşları arasında mamografi çektirme seçeneğinin verilmesi gerektiğini öneriyor. Yani mutlaka 45’inci yaş gününüzden önce ilk mamografinizi çektirmiş olmalısınız. Meme kanserine yakalanma riski ortalama olan bir kadının 45-54 yaşları arasında düzenli olarak her yıl mamografi çektirmesi gerekiyor. 55 yaş ve sonrası mamografi görüntülemesine 2 yılda bir girebilir.
Bazı meme kanseri vakaları, BRCA1 ve BRCA2 gibi kalıtsal mutasyona uğramış genlerin sonucu olarak ortaya çıkar. Eğer meme kanseri teşhisi konmuş birinci derece akrabanız (kız kardeş, anne, kız çocuk gibi) varsa riskiniz ortalama
bir insandan daha yüksektir.
Memeniz plastik bir plakayla sıkıştırılır ve meme dokunuz genişletilerek dokulardaki olası anormallikleri saptayacak fotoğraflar çekilir. En son kullanılan mamografi teknolojisi çok az dozda radyasyona sahiptir.
* Mamografi ağrılı mıdır?
Mamografi her kadın için farklı bir tecrübedir ancak görüntüleme esnasında hafif bir rahatsızlık hissetmeniz normaldir. Genellikle yalnızca bir dakika sürer. Eğer hassas veya kuru cilde sahipseniz acı hissiyatı biraz daha uzun sürebilir.Mamogram randevunuz sonrası ağrı hissetmeye devam ediyorsanız, ‘Ibuprofen’ gibi reçetesiz satılan ve steroit yapısında olmayan anti-enflamatuar ilaçlardan kullanabilirsiniz. Tahriş olmuş cildin acısını dindirmek için soğuk banyo lifi ve biraz krem sürmeyi deneyin.
Yaş ve aile öyküsü gibi faktörler değiştirilemez olsa da sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önlem almak adına mühim bir adımdır. Sağlıklı bir kiloda kalarak, egzersiz yaparak, sigara kullanımından uzak durarak ve alkol kullanımınızı günde bir bardakla limitleyerek veya hiç kullanmayarak meme kanseri riskinizi azaltabilirsiniz. Egzersiz yapmak önemlidir; yaşı ne olursa olsun her kadının haftada en az 150 dakika boyunca orta derecede aerobik egzersizi yapması gerekmektedir. Son olarak mutlaka her yıl check-up için bir jinekoloğa göründüğünüzden emin olmalısınız. Doktorunuzla bu randevularınız sırasında mamografi çektirmeye başlamanız için doğru zamanı görüşebilirsiniz.