Her diyete lazım beş yağ yakıcı besin

Paleo, vegan, Akdeniz ve diğerleri… Hangi diyeti uyguluyor olursanız olun, beslenme programınıza ekleyebileceğiniz, yağlarla savaşan besinler var. İşte onlardan beşi...





Sağlıklı seviyede tutar

Ketentohumu

Lif bakımından zengin, omega-3 yağ asitleri ve fito kimyasal deposu olan ketentohumu, sağlıklı bir kolesterol seviyesinde kalmanıza yardımcı olabilir. Yulafınıza bir yemek kaşığı ketentohumu serpebilir veya favori smoothie tarifinize eklemeyi deneyebilirsiniz.

Yağ ve yumurta yerine kullanın

Avokado

Bu besinin bu kadar gözde olmasının bir nedeni var elbette... Avokado her tarife uyabilecek kremsi ve pürüzsüz dokuya sahiptir. İster ekmek üstünde, ister guacamole sos olarak, ister sağlıklı bir hamburgerin içinde veya smoothie’nizde olsun... Tat ve doku avantajının yanında avokado aynı zamanda tekli doymamış yağ asitleri, vitamin ve mineral zenginidir. Canınız tatlı mı çekiyor? Avokadoyu tariflerde yağ ve hatta yumurta yerine bile kullanabilirsiniz.

Tüm yıl boyu tüketebilirsiniz

Kabak çekirdeği

Bu besin genelde sonbaharda ilgi çekse de aslında tüm yıl boyunca tüketebilirsiniz. E vitamini, magnezyum, çinko ve antioksidan zengini kabak çekirdeğini biraz tuz ve zeytinyağıyla kavurabilir ya da yulafınızın veya smoothie’nizin içine ekleyebilirsiniz.

İster tek başına tüketin, ister ezmesini yapın

Badem

Badem hem çok yönlü bir besin hem de lezzetli bir sağlıklı yağ kaynağıdır. İster tek başına tüketin, ister ezmesini yapın... Karbonhidrat bakımından düşük ve harika bir lif kaynağı olan bademi rahatlıkla diyetinize dahil edebilirsiniz. Ancak kalorili olabileceğinden porsiyon miktarına özen göstermelisiniz.

Kötü kolesterolü düşürür

Zeytinyağı

Kalp dostu bir besin olan zeytinyağı da bir diğer besin değeri yüksek yağ çeşidi. Etlerinizi soteleyebilir, çiğ yemişlerinizi kavurabilir, salata sosu hazırlayabilirsiniz. Akdeniz diyetinin demirbaşlarından olan zeytinyağı hem antioksidan kaynağıdır hem de iyi kolesterolü etkilemeden kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Zeytinyağı da badem gibi kalorili olduğundan tüketim miktarına dikkat etmenizde fayda var.