‘Düzensiz futbol’ keyfi

KAZANMA mecburiyeti olan iki takım ama daha çok ihtiyacı olan Trabzon.

Yanal, oyuncularında pozisyon değişiklikleri yaparak ezber bozmak istedi. İlk 45 de kendi içinde 2 devre gibi oynandı. Beşiktaş, öne de geçtiği ilk çeyrek saatte, “Fark atarım” duygusu verdi. Önce Talisca-Babel işbirliğiyle gelen gole şapka çıkarayım. Altyapılarda ders okutulacak bir gol. Muazzamdı.

Medel’in hatasıyla Trabzon bedava bir atak bulup skoru eşitledi. Sonra oyunu da dengeledi ve topa sahiplik oranları eşitlendi. Yanal’ın sert taktik faulleri de devreye girince Beşiktaş, devrenin sonlarına doğru sinmeye başladı.

GEÇ AMA DOĞRU

- İkinci 45, geçen sezon Trabzon’daki maç gibi gel-gitli oldu, çünkü beraberlik kimseye yetmiyordu. Tribünden sahayı çok dahi iyi gören Güneş de kendi ezberini bozdu ve 2. devreye Gönül-Medel değişikliğiyle girdi. Böylece Necip savunma önüne geçti.

- Çok doğru ama geç bir müdahaleydi (Gökhan kadrodaysa direkt oynar). Hatta Güneş, ilk yarıdaki görüntüsünden ötürü Lens’i bile 2. yarıya çıkarmayıp yerine Cenk’i alsa da yadırgamazdım.

- Lens, maçın kader adamı oldu. Attığı golle değil, atamadığı golle. Zira atsa maç 3-1 ile kopacaktı. Maçın son 20 dakikası, ‘düzensiz’ oynandı. İki yanda da, ‘takım oyunu’ diye bir şey kalmadı. Topu alan gitti. Maç 4-4 de 5-5 de bitebilirdi. İki hoca skordan memnun olmayacak ama dünkü, ‘düzensiz futbol’ izleyenlere büyük keyif verdi.

ALTERNATİF ÜÇLÜ YOK

- Birisi Medel’e, “Bu ligde teknik çok yüksek. Kayarak top almada veya ilk hamlelerinde dikkatli ol yoksa ekmek yiyemezsin” demeli.

- Derbi-Leipzig-Trabzon virajından kabul edilebilir bir kayıpla çıktı Beşiktaş.

- Oğuzhan-Atiba-Quaresma üçlüsünün tek tek muadilleri olabilir ama üçünün yarattığı sinerji sağlayacak alternatif bir üçlü henüz yok.

- Liverpool kahramanı Tolgay Arslan, bir gün kaleye şut çekmeyi düşünecek misin?

MAÇIN ADAMI: TALİSCA

- ARTIK bir rüya halini alan, ‘Güzel Oyun’un büyükelçisi Talisca’dır. Dün skora 1 gol ve 1 asistle doğrudan katkı sundu ama yaptığı şık çalımlarla oyunu süsleyen isim de oydu.