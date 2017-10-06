Beşiktaş kavgası

BEŞİKTAŞ’ta geçen sezon kavgalar yaşandı. Cenk ile Tolgay idmanda kavga etti. Ama bu sezon maçta da kavga ediyorlar. El kol hareketleri arttı. Dahası soyunma odasına da taşındı. Geçen sezon da soyunma odasında kavga olmuştur. Ama en azından kol kırılmış yen içinde kalmış. Şimdiyse mahremiyet dışarıya sızdırılmaya başlandı. Kavgaları sızdırma, kavganın kendisinden daha tehlikelidir Şimdi o soyunma odasında herkes birbirine kuşkuyla bakmaz mı? Güven her şeyin başıdır.

ÖZ GÜVEN

Fikret Orman, Leipzig maçı öncesi “Beşiktaş, ‘3. sene şampiyon olmasın’ diye engellenmesi gereken bir kulüp olarak görülmeye başlandı.” Ben olsam gerçek bu olsa bile bir başkan olarak bu söylemi dillendirmezdim. Bu ‘Bizi şampiyon yapmayacaklar’ virüsünü bir kere yaydınız mı, tüm sezon boyu sizi yer bitirir. Takım da taraftar da maç kaybettiğinde bu gerekçeyi aklına getirecek. ‘Engelliyorlar’ inancı oyuncuların öz güvenini zedeler. Onlara mazeret yaratarak, hatalarını görmeyi engeller.

ALGI

Lider G.Saray en yakın takipçisi Beşiktaş’a 5, F.Bahçe’ye 8 puan fark atmış. Fakat, Kulüpler Birliği'ndeki havaya göre lider Beşiktaş! Hepsi de Beşiktaş’ın kurullarlarca kollandığında hemfikir. Bakalım yarın öbür gün yarış Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine dönüştüğünde ne söyleyecekler?

Bakalım, o birliktelik yine sağlanacak mı? Yoksa suçlanacak takımın adı mı değişecek, göreceğiz. Şu anda F.Bahçe ve Beşiktaş’ın birbiriyle uğraşmasından G.Saray’ın büyük keyif aldığı muhakkak. Görünen o ki Beşiktaş’ın bu sezon mücadele etmesi gereken bir de bu ‘kollanıyor algısı’ olacak.

TAMER TUNA

Sergen Yalçın, hoca olarak G.Antep’te ilk çıkış yaptığında yanında Tamer Tuna vardı. Herkes onu alkışlarken, birçok kişiden de şunu duydum: “Tamer Tuna’nın da hakkını yemeyin.” Beşiktaş, Güneş ile iki şampiyonluk yaşarken Tuna da yardımcıydı. Tuna, sezon başında Göztepe’ye gitti. Bu sefer söylenen şuydu: “Beşiktaş Tun’yı çok arar. Futbolcuların bir çok sıkıntısını tolere eden isimdir o.” İlk 7 hafta itibarıyla Tamer Hoca’nın yokluğunun hissedildiğini görüyorum.

NEGREDO

Negredo niye gol atamıyor? Onun kaçırdığı ve saç baş yoldurtan bir pozisyonunu gördünüz mü? Ben görmedim. Ama şunu gördüm: 2 asist yaptı, 4 tane de ‘al da at’ pası verdi. Ancak arkadaşları Negredo’yu doğru düzgün pozisyona sokmuş değil. Beşiktaş, 3. bölgede topla buluşma oranında 5., ceza sahasında topla buluşmadaysa 4. sırada. Konya, Osmanlı ve Göztepe'nin gerisinde. Geçen sezona göre de 3 gol geride Sorun Negredo değil, genel olarak hücum zenginliğindeki düşüş.