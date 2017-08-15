Silah lobisi siftah eylesin

1 trilyon 686 milyar dolar...

Dünyalılar olarak, geçen yıl silahlanmak için tam bu kadar para harcamışız.

“Dünya savaşa, silah şirketleri kâra koşuyor” başlığıyla Cumhuriyet’te yayınlanan haber, “Northrop Grumman, Raytheon, Rockwell Collins, Boeing ve Lockheed Martin” gibi, silah üreticisi devlerin hisselerinde yüzde 20’lere varan yükseliş yaşandığını anlatıyordu “bu dönemde”...

Hangi dönemde?

Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşların, iç savaşların körüklenmeye devam ettiği dönemde.

Hangi dönemde?

ABD ve Çin’in birbirlerine Kuzey Kore üzerinden efelendikleri, içinden ekonomik hassas dengelerin geçtiği bu itişmeyle dünyaya yeniden “Nükleer savaş tehdidi diye bir şey vardı di mi?” dedirttiği dönemde.

YENİ SAVAŞ ‘CİCİLERİ’

Savaşlar, körüklenmiş paranoya destekli silahlanma histerisi, daha fazla silah, daha modern silah, daha çok bomba, daha çok öldüren roket derken...

1 trilyon 686 milyar dolar...

Kim harcamış bu kadar parayı peki?

En büyük üretici olan ABD, aynı zamanda en büyük tüketici konumunda...

Saatte 21 bin kilometre hıza nükleer başlık taşıyabilecek yeni nesil hipersonik roketler yolda...

ABD Deniz Kuvvetleri tamamen görünmez hale gelebilen ve roket yerine lazer topları kullanacak uçağı 2025’te envanterine işlemeye başlayacak.

Soğuk Savaş dönemi simgelerinden casus uçak Blackbird (SR-71) yeni modeliyle arz-ı endam eylemeye hazırlanıyor...

Hasıl-ı kelam, ABD 1.686 trilyon doların üçte birinden harcayan ülke konumunda. Hatta takipçisi 8 ülkenin toplamı bile yetmiyor harcadığı 622 milyar doları karşılamaya.

İkinci Çin, üçüncü Rusya; bizi soracak olursanız 17’nci sıradayız. 12.7 milyar dolar harcamışız ve mesela Almanya’dan 2016’da 49 milyon Euro tutarında silah ve mühimmat almışız. Bu tutarın 2015’in iki katı olduğunu da belirteyim...

NEFRET VE SAVAŞ ENDEKSİ

Silah harcamalarının “uluslararası savaş, nefret ve arıza endeksindeki” artışa paralel yükselmesi elbette silah lobisinin yüzünü güldüren bir gelişme...

ABD’de Trump’ın galip çıktığı son başkanlık yarışında “kazanana oynamış olmanın” rahatlığı ve bereketi de diyebilirsiniz buna.

Kampanya sürecinde hem Trump’ı desteklemek, hem de rakibi Clinton’ı yıpratmak için epeyce çaba ve milyonlarca dolarlık reklam harcaması yaptı NRA.

NRA, “Ulusal Silah (Tüfek) Birliği”, silah yanlılarının çatı kuruluşu... Milyonlarca üyeye sahip, çok güçlü bir yapı, silah lobisinin sesi ve soluğu...

Trump’ın daha önceki “abuk sabuk açıklamalarını” üyelerine unutturmaları biraz zaman alsa da “Başka destekleyecek isim mi var?” diyerek arkasında durdular ve “kazandılar”...

Reagan’dan sonra, 34 yıllık aradan sonra NRA’in Liderlik Forumu’nda konuşan ilk ABD Başkanı oldu Trump.

SİLAHLAR KONUŞUNCA

Obama dönemindeki silahlanmayı zorlaştırıcı uygulamaları kastederek “Silahlarımıza yönelik 8 yıllık saldırı sona ermiştir” müjdesini verdi.

“Beyaz Saray’da gerçek bir dostunuz var” dedi ve gerçek bir dost olduğunu koltuğa oturur oturmaz Obama döneminde gelen “engellilere silah edinmeyi denetleyici” yasayı iptal etti...

Sözünün eri adammış; peh, peh, peh!

ABD’deki bireysel silahlanma silah pazarı için elbette iştah açıcı bir kocaman dilim pasta...

Ama pardon arkadaşlar, kıymetli okurlar...

Yıllık 1 trilyon 686 milyar dolar harcanmış diyoruz burada...

Ne göç sorunu, ne açlık, ne salgın hastalıkla mücadele...

Bu parayı biz insanlar birbirimizi öldürelim diye harcıyoruz, ölelim diye harcatıyoruz bizi yönetenlere...

Silah lobisi siftah eylesin, ne diyeyim...