Geçme virajda kasatura bagajda

ÖNCEKİ gün İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı farklı şubelerden ekipler ortak bir denetim gerçekleştirdi.
38 ilçeye yayılan, taksiler (ve yolcuları) üzerinde yoğunlaşan denetim sırasında Ortaköy’de bir taksinin bagajından kasatura çıktı.
Kasatura dediğim, pala boyutunda ve 2018 model Rambo bıçağı görünümünde bir nevi kılıç! Ancak bir ejderha avcısında filan normal görülebilecek bu “aksesuvarın” internet üzerinden 60-70 liraya alınabildiğini de not düşeyim. Teksas, Teksas mübarek!
Her neyse, belediye ruhsatı sürücü adına kayıtlı olmadığı için 108 TL ceza da yazılan şoför ile ilgili işlem yapmış emniyet görevlileri.
Uygulama kapsamında 1700 civarında taksi denetlenmiş, 65 taksi trafikten men edilmiş, 209 araca toplam 160 bin lira ceza yazılmış...
Bu ve benzeri denetimler hem emniyet tarafından hem de İstanbul Büyükşehir Belediye’ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından son dönemde sıkılaştırıldı.
Arkadaşımız Ceyhun Kuburlu’nun 1 Aralık 2018 tarihli haberine göre yılın ilk 11 ayında taksilerle ilgili 60 bin şikâyet alınca denetimler artmış ve TUHİM de sosyal medya hesabından arsızları ifşa etmeye başlamış.
Mesela 13 Kasım’da birini “enselemişler”:
“İsveçli turistin parasını gasp ederek kaçan taksi ilgilileri hakkında Başkanlığımızca TUDES (Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi) kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmış, aracın çalışma belgesi askıya alınmış ve araç Emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir.”
Mesela 2 Kasım’da “Levent Metro İstasyonu önünde dezavantajlı bir vatandaşı araca almayan taksi şoförü...”
Mesela 19 Kasım’da “Taksim’de anne ve çocuklarını mesafe beğenmeyerek aracından indiren taksi ve ilgilileri...”
Taksilerin durumu ense karartıcı ama işin bir de umut verici yanı var...
Taksi şoförlerinin tamamı böyle değil elbette. Bu haberlerden, bazı uğursuz şoförlerin leke sürdükleri imajdan çok şikâyetçi taksici esnafı... Denetimleri destekliyorlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
Bir süre önce sosyal medyada “Taksiciler denetlenmek istiyor” sloganı altında toplandılar ve “tt olmayı” başardılar.
Neredeyse her hafta, düzenli olarak yürütülen denetimlerde, bu yoğun uygulamalara rağmen “kasatura” ele geçiriliyorsa, hâlâ turist kazıklayan, yol uzatan, leş gibi otomobille gezen, tacizci tipler bulunuyorsa eğer...
Taksici arkadaşlar önce bu işin “bir avuç serseri” boyutunu aştığı gerçeğini kabullenecek ve mesleklerinin itibarını yeniden yükseltmek için kendi içlerindeki denetim mekanizmasını güçlendirecek.
Makul taksicilerin seslerinin yüksek çıkmaya başlaması iyi ama kendilerine güvenlik kabinli araçlara gidecek yolu açmaktan, temizlik ve konfora kadar genel kaliteyi arttırmak için daha da yükseltmeliler seslerini.
Kasatura filan, ne oluyoruz?
Geçme virajda kasatura bagajda
ÖNCEKİ gün İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı farklı şubelerden ekipler ortak bir denetim gerçekleştirdi.
38 ilçeye yayılan, taksiler (ve yolcuları) üzerinde yoğunlaşan denetim sırasında Ortaköy’de bir taksinin bagajından kasatura çıktı.
Kasatura dediğim, pala boyutunda ve 2018 model Rambo bıçağı görünümünde bir nevi kılıç! Ancak bir ejderha avcısında filan normal görülebilecek bu “aksesuvarın” internet üzerinden 60-70 liraya alınabildiğini de not düşeyim. Teksas, Teksas mübarek!
Her neyse, belediye ruhsatı sürücü adına kayıtlı olmadığı için 108 TL ceza da yazılan şoför ile ilgili işlem yapmış emniyet görevlileri.
Uygulama kapsamında 1700 civarında taksi denetlenmiş, 65 taksi trafikten men edilmiş, 209 araca toplam 160 bin lira ceza yazılmış...
Bu ve benzeri denetimler hem emniyet tarafından hem de İstanbul Büyükşehir Belediye’ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından son dönemde sıkılaştırıldı.
Arkadaşımız Ceyhun Kuburlu’nun 1 Aralık 2018 tarihli haberine göre yılın ilk 11 ayında taksilerle ilgili 60 bin şikâyet alınca denetimler artmış ve TUHİM de sosyal medya hesabından arsızları ifşa etmeye başlamış.
Mesela 13 Kasım’da birini “enselemişler”:
“İsveçli turistin parasını gasp ederek kaçan taksi ilgilileri hakkında Başkanlığımızca TUDES (Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi) kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmış, aracın çalışma belgesi askıya alınmış ve araç Emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir.”
Mesela 2 Kasım’da “Levent Metro İstasyonu önünde dezavantajlı bir vatandaşı araca almayan taksi şoförü...”
Mesela 19 Kasım’da “Taksim’de anne ve çocuklarını mesafe beğenmeyerek aracından indiren taksi ve ilgilileri...”
Taksilerin durumu ense karartıcı ama işin bir de umut verici yanı var...
Taksi şoförlerinin tamamı böyle değil elbette. Bu haberlerden, bazı uğursuz şoförlerin leke sürdükleri imajdan çok şikâyetçi taksici esnafı... Denetimleri destekliyorlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
Bir süre önce sosyal medyada “Taksiciler denetlenmek istiyor” sloganı altında toplandılar ve “tt olmayı” başardılar.
Neredeyse her hafta, düzenli olarak yürütülen denetimlerde, bu yoğun uygulamalara rağmen “kasatura” ele geçiriliyorsa, hâlâ turist kazıklayan, yol uzatan, leş gibi otomobille gezen, tacizci tipler bulunuyorsa eğer...
Taksici arkadaşlar önce bu işin “bir avuç serseri” boyutunu aştığı gerçeğini kabullenecek ve mesleklerinin itibarını yeniden yükseltmek için kendi içlerindeki denetim mekanizmasını güçlendirecek.
Makul taksicilerin seslerinin yüksek çıkmaya başlaması iyi ama kendilerine güvenlik kabinli araçlara gidecek yolu açmaktan, temizlik ve konfora kadar genel kaliteyi arttırmak için daha da yükseltmeliler seslerini.
Kasatura filan, ne oluyoruz?