HIZIR gibi yetişti deriz ya hani; Ampute Milli Takımı da morale ihtiyaç duyulan gündemin orta yerinde hızır gibi yetişti. Hepsi gerçek birer hayat kahramanı olan yiğitlerden oluşan bu müthiş takım, zorlu bir yoldan geçip kupayı kaldırarak hepimizi gururlandırdı, duygulandırdı.

Teşekkür listesi uzun... Ancak asıl teşekkür bu şampiyonlara ve o şampiyon kahramanların arkasında dağ gibi duran ailelerine...

BOYUN EĞMEYENLER

Kimi gazi... Hani şampiyonluğu getiren golü atan kahraman Osman Çakmak var ya; o göz yaşlarını tutamayan ve bizi de ağlatan Osman... Şırnak’ta mayına basarak bacağını kaybetmiş kahraman bir gazidir işte o. Kimi trafik canavarının kurbanı, kimi “yanlış iğne”nin...

“Vazgeçmeyen”dir onlar... “Yenilmeyen”dir... “Boyun eğmeyen”dir... Golleri hem ağlara hem kısıtlı imkânlaradır... Zorlukları çelik gibi iradeyle, sarsılmaz inançla aşan takımımız maçın tamamında üstündü. .

Ve unutmayalım...

Engelleri bir türlü kaldırılamayan engellilerin ve sorunlarına el atılmasını bekleyen gazilerin, trafik kazası kurbanlarının da sesinin duyulmasına, imkânlarının genişletilmesine vesile olması gerekir bu zaferin...

Acı verdik, zafer verdiler.

Engel verdik, kupa verdiler. Ötesi mi var?