Hayatları 500 TL destek ile değişti

KAYSERİ





Akgül’ü uzun yıllardır destekleyen, yalnız bırakmayan iş insanlarından biri olan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Kayseri’de bu vakıf üzerinden 1500 kadına katkı sağlarken, annesinin memleketinde ‘Hamdi Akın Mikrofinans Şubesi’ni açtı. Mikrofinansın bir kredi modeli olduğunu ancak bu kredide asla teminat, kefil, icra, faiz, mahkeme, haciz gibi bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Akın, “Onun için rakamlarımız ufak. Ama 700-800 liralık mikro krediyle yapılan yaratıcı işleri görünce ‘biz hiçbir şey yapmamışız’ diyorum. Bu kadınlar harikalar yaratıyorlar” dedi. Hamdi Akın bugüne kadar 110 bin TL kaynak sağlarken, bu yıl bu rakamı 200 bin TL’ye çıkaracak.

HEDEF 200 BİN KİŞİ

Türkiye’de 61 ilde 91 şubeye ulaştıklarını belirten Aziz Akgül, 2018 hedefini 200 bin kişi olarak belirlediklerini, şu anda mikro kredi talep eden kadın sayısının 40 bin kişi olduğunu söylüyor. Yıllardır uğraşmasına rağmen sistemin ne iş dünyası ne de devlet tarafından desteklenmediğini söyleyen Akgül şöyle konuşuyor: “Dünyada 193 ülkede mikro kredi uygulaması, 4 bin finans kuruluşu var. Muhammed Yunus Bangladeş’te 30 milyar dolarlık fon yürütüyor. Biz ise 14 yılda ancak 720 milyon TL kaynak sağlayabildik. Bu sistem kadınları destekliyor. Biz krediyi prensip olarak kadınlara veriyoruz. Kadın toparlayıcı. Toplumun itici gücü. Bugüne kadar kredisini ödemeyen yok. Batık bir kuruş bile yok.” AK Parti milletvekilliği de yapmasına rağmen uzun yıllardır Mikrokredi Kanunu’nu çıkartıramadıklarını da sözlerine eklen Akgül, “Türkiye’de 50 milyar TL hibe ve bağış dağıtılıyor. Bunun yerine insanlara iş yapmaya teşvik eden bu sistem desteklenmeliydi. Bundan sonra desteklenmeli.”

1500 KADINDAN SADECE BİRKAÇI

KAYSERİ’nin yoksul sokaklarından birindeyiz. Fadime Hacati’ye ait küçük bir mefruşat dükkanının içinde beş kadın çalışıyor. 5 yıl önce mikro kredinin Kayseri’de başladığı dönemde aldığı 700 TL kredi ile iki ikinci el makine, üç top kumaşla başlamış işe. Mikro kredi ile ticarete adım atıp bugün moda evi sahibi olan Gülendam Memiş, dikiş atölyesi açan Hediye Ünal, kamyonetle çevre ilçelerde sebze meyve satan Sahile Kaplan, bakkal dükkanı işleten Emine İzgi, hayatları değişen 1500 kadından sadece birkaçı…