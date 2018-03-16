Başrol oyuncusunu afişten çıkardılar

AFİŞLER filmlerin vitrinidir. Seyirci ilk izlenimini afişe bakarak edinir çünkü. Aksiyon mu, komedi mi, sanat filmi mi, ne tür bir film olduğunu afişe bakarak hemen anlarsınız.

Hele filmi sürükleyip götürecek yıldız oyuncuları göstermek çok önemlidir. Ama ben ilk kez bir başrol oyuncusunun tamamen afişten çıkarıldığına tanık oldum.

Geçen hafta vizyona giren 2018 yapımı ‘Gringo’ filminden söz ediyorum. Nash Edgerton’ın yönettiği filmin başrollerinde David Oyelowo, Joel Edgerton, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Thandie Newton gibi isimler var.

Filmin Türkiye afişinde başrol oyuncusu David Oyelowo’nun adı var kendisi yok. Üstelik filme adını veren karakteri de o canlandırıyor. Adı var ama kendisi afişte yok. Üstelik isim sıralamasında da Charlize Theron’un arkasına atılmış.

Filmin Türkiye dağıtımını Pinema Film yapıyor.

Orijinal afişini görmemiştim, bir okur telefonla arayarak dikkatimi çekti. Konu sinema blogu karanliksinema.com adresinde de gündeme getirilmiş.

Tamam seyirci ilgisini çekmek için Türkiye’ye ayrı afiş hazırlayabilirsiniz, işin kuralı nedir bilemem ama bir başrol oyuncusunu tamamen afişten çıkarmak değildir sanırım bunun varacağı nokta.

Güzel kadın ve erkeği öne çıkaralım, Charlize Theron’un adı afişte ilk sırada yer alsın ve Türkiye’de çok da tanınmayan siyah oyuncuyu ortadan kaldıralım demek nasıl bir mantıktır?

Dağıtımcı şirketin neden böyle bir şey yaptığını merak ettim doğrusu.

‘Selma’ filminde Martin Luther King’i canlandıran usta oyuncu David Oyelowo’ya yapılan büyük bir ayıp. İyi niyetle düşünmeye çalışıyorum. Yoksa büyük bir ırkçılık değil mi bu sizce de?

GALERİ NEV İSTİKLAL’E DÖNÜYOR

BÜYÜK bir heyecan yaratmıştı Karaköy’ün sanatsal dönüşümüne yeniden ivme kazandıran Juma Art binası. İstanbul’un önde gelen çağdaş sanat galerilerinden Pi Artworks, Galeri Nev İstanbul, artSümer ve Mixer’i bünyesinde bulunduran Juma Art geçtiğimiz eylül ayında açılmış ve sanat izleyicisinin yeni rotasının ilk durağı olmuştu kısa sürede. Biz de bu güzel haberi Hürriyet Kitap Sanat’ın kapağına taşımıştık. Güzel bir sinerji yakalanmış ve amaçlanan hareketlilik de sağlanmıştı bölgede. Dört galeri de yeni sergi açılışlarını aynı güne denk getirerek küçük çaplı bir sanat fuarı havası yakalıyordu.

Bu mutlu hava yazık ki uzun sürmedi.

Galerilerin Taksim’den Karaköy’e inmesinde lokomotif görevi üstlenen Galeri Nev tekrar Galatasaray’daki Mısır Apartmanı’na dönme kararı almış. Mısır Apartmanı’ndaki yerini boşaltmamıştı zaten galerinin sahibi Haldun Dostoğlu. Karaköy’e bir şans tanımıştı. Ama binanın fiziki şartları ve çevrenin atmosferi pek memnun etmemiş kendisini. İstiklal Caddesi’ndeki düzenlemenin tamamlanması, Yapı Kredi Kültür Sanat binasının açılmasıyla Beyoğlu’nun tekrar yükselişe geçmesi bu kararında etkili olmuş. Mısır Apartmanı her katında iki galerinin olduğu, bir sanat merkezi konumuna bakalım tekrar kavuşabilecek mi?