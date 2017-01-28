Neden çocukları mutfağa sokmalıyız?

Yemeğe çok meraklı olmama rağmen, 20’li yaşlara kadar mutfağa girmedim, daha doğrusu giremedim. Ortaokul ve liseyi yatılı okulda okuduğum için hafta içi mutfağa girmem zaten imkânsızdı. Hafta sonları ise, annem sadece izlemek için girmeme müsaade ederdi.

Hal böyle olunca, üniversiteye yemek yapmayı bilmeden gittim ve sürekli dışarıdan yemek söyleyerek 3 ayda tam 10 kilo aldım!

Sadece bu sebepten bile, çocukların erken yaşta mutfağa girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımıza kendine yetebilmeyi ne kadar erken öğretirsek, bence o kadar iyi.

Şimdiki nesil daha şanslı, ben üniversiteye başladığımda daha ne YouTube vardı, ne de internette bu kadar çeşitli yemek tarifi. Artık çocuklar ebeveynleri olmadan yemek yapmayı öğrenebiliyor. Ancak ben yine de anne-babaların bu konuda öncü olması gerektiğini düşünüyorum, zira mutfak çocuklara çok iyi geliyor.

Geçenlerde bu düşüncemi, Instagram’da canlı yayın yaparken takipçilerimle paylaştım. Birlikte uzun uzun konuştuk ve mutfağın çocuklara neden iyi geldiğini araştırdık. Hemfikir kaldığımız noktaları paylaşıyorum, eklemek istedikleriniz olursa, aşağıya yorum bırakmayı unutmayın.

Mutfak Geliştirir!

Matematik Zekâsı

Tarifleri düşünün... 3 bardak un, 1/2 litre süt, 4 yemek kaşığı tereyağı... Yemek yapmanın belli bir matematiği var. Eğer hesabınızı doğru yaparsanız, sonucu da ona göre oluyor. Çocukları mutfağa dahil etmek, matematik zekalarının gelişmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda okulda öğrendiklerini, pratik hayatta uygulama şansı buluyorlar.

Daha Sağlıklı Beslenmek

Mutfakta zaman geçiren, sebze ve meyveleri daha yakından tanıyan çocuk, daha sağlıklı besleniyor. Ben şimdiye kadar kendi yaptığı yemeği yemeyen, en azından tatmayan çocuk görmedim. Mesela oğlum Ali, yeşillik sevmiyor. Ama bütün yeşillikleri birlikte blender’a atıp, düğmesine de kendi basarsa, suyunu lıkır lıkır içiyor. Aynı bizim gibi, çocuklar da emeklerinin boşa gitmesini istemiyor. Emeğini sebze pişirmeye harcadığı vakit, o yemek ziyan olmuyor.

Kendine Güven: Hatalar Olabilir

Ali’yle birlikte güzel bir kek yaptığımız zaman, havasını görmenizi isterim. Elinde keki hepimize sürekli gösterip, başarısıyla gurur duyuyor. Çabasının güzel bir sonuca dönüştüğünü görmek ona çok iyi geliyor. Ancak, yapılan her yemek güzel olacak değil ya! Bazen kötü sonuçlar da olabiliyor. İşte o zaman da çocuklar, hayatta hataların olabileceğini ve bunun dünyanın sonu olmadığını fark ediyor.

Hayal Gücü

Düşünün, una yumurta kırıyorsunuz, biraz süt, biraz da kuru meyve... Akışkan bir sıvı fırına giriyor, katılaşıyor, kabarıyor ve nefis bir kek olarak karşınıza çıkıyor. Kekin pişmesini beklerken fırının içine şaşkın şaşkın bakan Ali’nin aklından kim bilir o esnada neler geçiyor?

Takım Çalışması ve Sosyalleşmek

Aileler eskisi gibi kalabalık değil, bir de üzerine telefon ve tableti katın, maalesef yeni nesil bize göre çok daha yalnız büyüyor. Hal böyle olunca, çocuklarımıza sosyalleşebilecekleri ortamlar yaratmak ve takım çalışmasını onlara öğretmek gerekiyor. Sizce de mutfak bu iş için harika bir yer değil mi?

El Becerileri ve Sanata Merak

Yumurta kırabilmek, kek çırpmak, barbunya ayıklamak.. Bunlar hep çocukların el becerilerini geliştiren aktiviteler. E bir de hazırlanan yemeğin sunumu var... İş pasta süslemeye gelince “hayır” diyen bir çocuk tanımıyorum. Çocuğunuzu mutfağa dahil ederek hem el becerilerini, hem de sanata merakını geliştirebilirsiniz.

Kaliteli Zaman

Çocuklarımızla çok zaman geçiriyoruz ama kaliteli zaman mı tartışılır. Bütün akşam yan yana oturup o iPad’de oyun oynarken, ben Instagram’da fotoğraf bakıyorsam, bence o zaman kaliteli değil. Ancak mutfakta çocuğunuzla geçirdiğiniz her saniye kaliteli. Çünkü sohbet var, fikir alışverişi var, birbirine yardım etmek var ve de birlikte üretmek var.

Bence işin en güzel yanı da bu!

Madem öyle, şöyle besleyici bir muffin tarifi ile yazıyı noktalayayım. Bizim Ali cupcake / muffin delisi olduğu için son zamanlarda mutfakta ne bulursak kalıplara döküp pişiriyoruz. Geçenlerde ev yapımı granola ile denedik, nefis oldu! Umarım sizler de beğenirsiniz!

Çocuklar için Granola Muffin Tarifi





Malzemeler:

10 adet Hurma

1,5 su bardağı Un

1,5 su bardağı Granola

1/2 bardak Zeytinyağı

1 su bardağı Süt

1 adet Yumurta

1 paket Hamur Kabartma Tozu

Adımlar:

1- Hurmaları 10 dakika sıcak suda bekletin, süzün, çekirdeklerini çıkartın ve rondodan geçirerek püre haline getirin.

2- Un, granola ve kabartma tozunu bir kasede harmanlayın.

3- Süt, sıvıyağ ve hurma püresini çırpın.

4- Sıvı malzemeleri, unlu karışıma ekleyin ve karıştırın.

5- Kek hamurunu, muffin tepsisine alın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun!